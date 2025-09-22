Journée mondiale de l'ozone 2025 : les caméras portables d'imagerie optique des gaz de Raytron contribuent aux efforts mondiaux de prévention des fuites de gaz dangereux

YANTAI, Chine, 23 septembre 2025 /PRNewswire/ -- Alors que le monde célèbre la Journée internationale pour la préservation de la couche d'ozone, l'attention se tourne vers une nouvelle génération de gaz à effet de serre compromettant la régénération de l'atmosphère. Bien que le protocole de Montréal ait réussi à éliminer le CFC, les émissions de CH₄ et de soufre SF₆ - qui contribuent fortement au réchauffement de la planète - continuent d'augmenter. Dans le cadre de cet effort mondial, Raytron fournit la visibilité pour voir ces menaces invisibles, transformant l'abstrait en action grâce à ses solutions d'imagerie optique des gaz.

Du contact à la distance : comment l'imagerie thermique révolutionne la détection des fuites de gaz

Les méthodes traditionnelles de détection des fuites de gaz nécessitent de se rapprocher des sources de fuites potentielles à l'aide de capteurs sur place, ce qui est laborieux, lent et dangereux. En revanche, les caméras d'imagerie optique des gaz utilisent la technologie infrarouge pour visualiser les fuites de gaz invisibles à l'œil nu. En détectant des longueurs d'onde infrarouges spécifiques absorbées par les gaz industriels tels que le méthane et les composés organiques volatils (COV), les caméras thermiques infrarouges affichent en temps réel des images de fuites ressemblant à de la fumée. Il est ainsi possible d'effectuer des relevés à des distances sûres, de réduire le temps d'inspection et d'améliorer la précision de la détection, même dans des environnements difficiles.

Pourquoi les caméras d'imagerie optique des gaz de Raytron attirent-elles l'attention dans le domaine de la surveillance industrielle et environnementale ?

S'appuyant sur sa technologie pionnière en matière d'imagerie thermique, Raytron a lancé une gamme de caméras d'imagerie des gaz à haute sensibilité. Sa caméra portable d'imagerie optique des gaz phare intègre un détecteur infrarouge 640×512 avec une sensibilité thermique de 15mK, ce qui lui permet de détecter même les fuites mineures de méthane et de gaz industriel. Les filtres personnalisés améliorent le rapport signal/bruit, tandis que les algorithmes de visualisation du nuage de gaz pilotés par l'IA prennent en charge les alertes en temps réel et l'analyse des panaches, ce qui permet de hiérarchiser les réparations et de rationaliser les rapports de conformité.

« L'objectif de Raytron est de fournir aux industries et aux régulateurs les outils infrarouges les plus précis et les plus fiables pour lutter contre le changement climatique à la source », a déclaré Sharon, responsable de la division Infrarouge chez Raytron. « En rendant l'invisible visible, nous fournissons une technologie fondamentale pour la responsabilité et la gestion environnementale à l'ère de la décarbonisation. »

Comment l'imagerie optique des gaz contribue-t-elle à la protection de la couche d'ozone ?

Industrie pétrochimique : utiliser les caméras d'imagerie optique des gaz pour inspecter des kilomètres de pipelines, de vannes et de réservoirs afin de détecter les fuites de méthane et de COV, réduisant ainsi les émissions de polluants atmosphériques.

utiliser les caméras d'imagerie optique des gaz pour inspecter des kilomètres de pipelines, de vannes et de réservoirs afin de détecter les fuites de méthane et de COV, réduisant ainsi les émissions de polluants atmosphériques. Installations électriques : déployer des caméras de détection de fuites SF₆ pour identifier et réparer les fuites de ce gaz à effet de serre très puissant dans les appareillages de connexion et les transformateurs.

déployer des caméras de détection de fuites SF₆ pour identifier et réparer les fuites de ce gaz à effet de serre très puissant dans les appareillages de connexion et les transformateurs. Surveillance de l'environnement : adopter l'imagerie optique des gaz pour les audits d'émissions, l'application de la législation et les rapports publics, en fournissant des preuves solides pour la politique et la responsabilité.

