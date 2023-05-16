JOY GROUP празднует свой дебют в рейтинге WWD Beauty Inc Top 100

ШАНХАЙ, 16 мая 2023 г. /PRNewswire/ -- JOY GROUP - ведущая китайская компания в сфере красоты, вошла в топ-100 лучших косметических компаний мира и топ-10 компаний по прибыльности в области красоты за 2022 год, согласно недавно опубликованному рейтингу американского журнала о моде Women's Wear Daily (WWD).

WWD, который часто называют "Библией моды", является одним из старейших изданий о моде в мире, обладающим значительным влиянием в данной индустрии. С момента своего основания WWD ежедневно читают все мировые руководители индустрии моды и красоты.

Каждый год WWD Beauty Inc. публикует окончательный список 100 лучших косметических компаний мира на основе продаж за предыдущий календарный год. Этот ежегодный рейтинг, признанный "Практическим руководством косметической индустрии", является одним из самых авторитетных в мировой индустрии красоты.

В 2022 году JOY GROUP впервые появилась в списке WWD Beauty Inc Top 100, заняв 86-е место. Компания также заняла 9-е место в списке 10 крупнейших продавцов косметических товаров за 2022 год, продвигая ценности китайской красоты как на внутреннем, так и на международном рынке для потребителей.

Shanghai Juyi Cosmetics Co., Ltd. ("JOY GROUP") - ведущая мультибрендовая косметическая компания, базирующаяся в Китае. Компания объединяет две культовых марки косметики: JUDYDOLL и JOOCYEE. JUDYDOLL занимает 5-е место на Tmall и 2-е место на Douyin (TikTok China) в категории «домашней косметики» и ориентирована на яркий, милый и веселый образ жизни. JOOCYEE излучает современный, романтичный и индивидуальный стиль для азиатских женщин-потребителей, занимая первое место в категории губной помады и шестое место в категории косметики на TikTok China.

JOY GROUP применяет прямой подход к потребителю и в настоящее время имеет сеть флагманских магазинов на основных китайских платформах электронной коммерции, а также более 30 монобрендовых бутиков оффлайн. Компания также интегрировала возможности полного цикла поставок, имея собственную лабораторию и производственное предприятие.

В 2022 году JOY GROUP зафиксировала годовую выручку в размере 256,7 млн долларов США (1,8 млрд юаней), увеличив выручку примерно на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув двузначного роста доходов и устойчивой прибыльности в течение нескольких лет.

С 2020 года JOY GROUP активно выходит на зарубежные рынки, приобретая широкую популярность среди потребителей в Японии и странах АСЕАН. Компания нацелена на дальнейшее расширение своего присутствия в Австралии, Канаде, Ближнем Востоке и других регионах с высоким потенциалом роста.

КОНТАКТ ДЛЯ СМИ

Christine Bian

JOY GROUP Corporate PR

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SOURCE Shanghai Juyi Cosmetics Co., Ltd.