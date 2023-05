JOY GROUP oslavuje svoj debut v rebríčku WWD Beauty Inc. Top 100

ŠANGHAJ, 17. mája 2023 /PRNewswire/ -- Spoločnosť JOY GROUP, popredná čínska kozmetická spoločnosť, sa podľa nedávno zverejneného rebríčka módneho magazínu Women's Wear Daily (WWD) so sídlom v USA zaradila medzi 100 najlepších kozmetických spoločností na svete a medzi 10 najúspešnejších spoločností v oblasti kozmetiky pre rok 2022.

Magazín WWD, často označovaný ako „Biblia módy", je jednou z najstarších módnych publikácií na svete a má v módnom priemysle značný vplyv. Od svojho vzniku je WWD každodenným čítaním pre vedúcich pracovníkov v globálnom módnom a kozmetickom priemysle.

Spoločnosť WWD Beauty Inc. každoročne vydáva konečný zoznam 100 najlepších kozmetických spoločností na svete na základe tržieb za predchádzajúci kalendárny rok. Tento každoročný rebríček, uznávaný ako „Sprievodca kozmetickým priemyslom", je jedným z najvplyvnejších v celosvetovom kozmetickom priemysle.

V roku 2022 spoločnosť JOY GROUP debutovala v zozname WWD Beauty Inc. Top 100 na 86. mieste. Spoločnosť sa tiež umiestnila na 9. mieste v zozname Beauty's Top 10 Sales Gainers za rok 2022 a propaguje hodnotu čínskej krásy pre domácich aj globálnych zákazníkov.

Shanghai Juyi Cosmetics Co., Ltd. („JOY GROUP") je popredná kozmetická spoločnosť so sídlom v Číne. Spoločnosť zastrešuje dve ikonické kozmetické značky, JUDYDOLL a JOOCYEE. Značka JUDYDOLL, ktorá sa umiestnila na 5. mieste na Tmall a na 2. mieste na Douyin (TikTok Čína) v kategórii domácej kozmetiky, je určená pre farebný, sladký a zábavný životný štýl. Značka JOOCYEE vyžaruje moderný, romantický a na mieru šitý štýl pre ázijské spotrebiteľky. Umiestnila sa na 1. mieste v kategórii domácich rúžov a na 6. mieste v kategórii domácej kozmetiky na TikTok Čína.

JOY GROUP so svojím prístupom priamo k spotrebiteľom teraz prevádzkuje sieť vlajkových predajní na hlavných čínskych platformách elektronického obchodu a viac ako 30 monobrandových kamenných butikov. Spoločnosť tiež integrovala spôsobilosť komplexného dodávateľského reťazca s vlastným laboratóriom a výrobným zariadením.

V roku 2022 spoločnosť JOY GROUP zaznamenala ročné príjmy vo výške 256,7 milióna USD (1,8 miliardy čínskych jüanov), čo predstavuje medziročný nárast o približne 30 %, a dosiahla tak silný dvojciferný rast príjmov a udržateľnú ziskovosť v niekoľkých po sebe nasledujúcich rokoch.

Od roku 2020 JOY GROUP aktívne expandovala na zahraničné trhy a získala si širokú popularitu u spotrebiteľov v Japonsku a na trhoch regiónu ASEAN. Cieľom spoločnosti je ďalej rozširovať svoju pôsobnosť do Austrálie, Kanady, na Blízky východ a do ďalších regiónov s vysokým potenciálom rastu.

