JOY GROUP świętuje wejście do rankingu 100 czołowych firm kosmetycznych WWD Beauty Inc

SZANGHAJ, 16 maja 2023 r. /PRNewswire/ -- JOY GROUP, czołowa chińska firma kosmetyczna, dołączyła do 100 najważniejszych firm kosmetycznych na świecie oraz 10 podmiotów, które odnotowały największe zyski w branży kosmetycznej za 2022 rok zgodnie z rankingami opublikowanymi ostatnio przez amerykański magazyn mody Women's Wear Daily (WWD).

WWD, często określany jako „Biblia mody", jest jednym z najstarszych magazynów o modzie na świecie o wpływowej pozycji w branży. Od czasu powstania magazyn WWD jest codzienną lekturą kadry kierowniczej globalnej branży mody i kosmetyków.

Każdego roku WWD Beauty Inc. publikuje wyczerpującą listę 100 czołowych firm z branży kosmetycznej na świecie w oparciu o sprzedaż z poprzedniego roku kalendarzowego. Roczny ranking, uznany za przewodnik dla osób z branży kosmetycznej, jest jednym z najbardziej miarodajnych w globalnej branży kosmetycznej.

W 2022 r. JOY GROUP zadebiutowała w rankingu WWD Beauty Inc Top 100 na 86. miejscu. Ponadto firma zajęła dziewiąte miejsce w rankingu podmiotów, które odnotowały największe zyski ze sprzedaży w 2022 r., promując wartość chińskiej branży kosmetycznej wśród klientów krajowych i globalnych.

Shanghai Juyi Cosmetics Co., Ltd. („JOY GROUP") jest czołową firmą kosmetyczną obejmującą wiele marek z siedzibą w Chinach. Należą do niej dwie kultowe marki, JUDYDOLL i JOOCYEE. Markę JUDYDOLL, która zajmuje piąte miejsce na Tmall i drugie miejsce na Douyin (TikTok China) w kategorii kosmetyków chińskich, stworzono z myślą o barwnym, słodkim i zabawnym stylu życia. JOOCYEE reprezentuje nowoczesny i romantyczny styl stworzony z myślą o konsumentkach z Azji. Marka zajmuje pierwsze miejsce w kategorii szminek oraz szóstą pozycję w kategorii kosmetyków chińskich na Tiktok China.

Dzięki podejściu ukierunkowanym na bezpośrednie dotarcie do konsumenta JOY GROUP dysponuje siecią flagowych sklepów na najważniejszych platformach e-zakupowych w Chinach i ponad 30 butikami stacjonarnymi oferującymi produkty marki. Firma zbudowała zintegrowany, kompleksowy łańcuch dostaw z własnym laboratorium i zakładem produkcyjnym.

W 2022 r. JOY GROUP odnotowała roczny przychód w wysokości 256,7 mln USD (1,8 mld RMB), co stanowi wzrost o około 30% rok do roku, oraz osiągnęła silny dwucyfrowy wzrost przychodów i trwałą rentowność w kolejnych latach.

Od 2020 r. JOY GROUP aktywnie rozszerza swój zasięg na rynki zagraniczne, zyskując dużą popularność wśród konsumentów w Japonii i na rynkach ASEAN. Firma planuje dalszą ekspansję w Australii, Kanadzie, na Bliskim Wschodzie i innych regionach o dużym potencjale wzrostu.

