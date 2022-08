JOYSBIO MET AU POINT DE NOUVEAUX TESTS DE DÉPISTAGE RAPIDE DE LA VARIOLE DU SINGE

JOYSBIO, l'un des principaux fabricants mondiaux de kits de tests rapides, a conçu deux nouveaux tests de dépistage du virus de la variole du singe qui donnent des résultats en 15 minutes

TIANJIN, Chine, 17 août 2022 /PRNewswire/ -- JOYSBIO, l'un des principaux fabricants mondiaux de kits de tests rapides utilisant la technologie de flux latéral, est fier d'annoncer la mise au point de deux tests de dépistage du virus de la variole du singe qui donnent des résultats en 15 minutes ou moins. JOYSBIO a lancé récemment un test rapide de détection d'antigènes de la variole du singe et un test de dépistage rapide des anticorps IgG et IgM de la variole du singe qui ont tous deux obtenu le marquage CE-IVD. Le test de détection d'antigènes analyse des échantillons de sérum humain, de plasma, de sang total, d'échantillon prélevé dans la gorge, de salive ou d'exsudat de lésion pour détecter la présence d'antigènes du virus de la variole du singe. Le test de dépistage des anticorps IgM et IgG analyse quelques gouttes de sang pour détecter les anticorps créés par le corps à la suite d'une infection à la variole du singe. Les deux tests font actuellement l'objet d'une évaluation clinique en Europe et ont montré des résultats fiables auprès des patients infectés. De plus amples informations sont disponibles sur le site https://en.joysbio.com/monkeypox-rapid-test-kit/ .

« À la suite de la COVID-19, nous faisons face à une nouvelle préoccupation mondiale en matière de santé avec la variole du singe, a déclaré Rick Zhang, directeur du développement des affaires de JOYSBIO. Heureusement, nous disposons de traitements contre la variole du singe qui réduisent les lésions douloureuses et les risques de mortalité. Nous avons aussi un vaccin contre cette maladie, car cette dernière existe depuis très longtemps. Toutefois, avant de recevoir des traitements, les patients doivent recevoir le bon diagnostic. La variole du singe ressemble à beaucoup d'autres virus de la variole. Nos tests seront un outil efficace pour les professionnels de la santé, en particulier ceux qui ont un accès limité aux tests PCR. »

Dans la population générale, le taux historique de mortalité associé à la variole du singe est de 0,1 % à 11 %. Mais, la situation est beaucoup plus préoccupante chez les enfants, où le taux de mortalité peut monter en flèche. Pour survivre à une maladie, il faut d'abord savoir que l'on en est atteint. Les tests de détection rapide d'antigènes et d'anticorps de la variole du singe permettent d'obtenir des résultats beaucoup plus rapidement et outillent les travailleurs de la santé afin de se protéger et de protéger le public de façon plus efficace.

« À JOYSBIO, nous sommes déterminés à faire face à toutes les menaces de maladies infectieuses qui pèsent sur l'humanité, a déclaré Rick Zhang. Nous continuerons d'améliorer nos tests existants, et nous en mettrons au point de nouveaux selon les besoins. Le plus tôt on détecte la maladie, le plus tôt on peut prendre des mesures proactives pour prévenir la propagation et prendre soin de soi. »

À propos de JOYSBIO

JOYSBIO (Tianjin) Biotechnology Co., Ltd. est une société chinoise de biotechnologie axée sur la R&D qui développe, fabrique et fournit des kits de tests rapides de diagnostic in vitro (IVD) de haute qualité ainsi que des kits de réactifs révolutionnaires personnalisés dans le monde entier. JOYSBIO a été fondée par une équipe de professionnels ayant de nombreuses années d'expertise conjointe dans les domaines de la technique, du marketing/des ventes, de l'exploitation et de la fabrication dans cette industrie. JOYSBIO est un concepteur et fabricant de calibre mondial de kits de tests faisant appel à la technologie de flux latéral qui a fourni plus de 200 millions de kits de tests rapides d'antigènes du SARS-COV-2 pendant la pandémie de COVID-19.

Si vous souhaitez obtenir de plus amples renseignements à ce sujet, veuillez contacter Rick Zhang par téléphone au +86-130-7204-9899 ou par courriel à l'adresse [email protected].

SOURCE JOYSBIO (Tianjin) Biotechnology Co., Ltd.