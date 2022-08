SPOLEČNOST JOYSBIO VYVINULA NOVÉ RYCHLÉ TESTY NA OPIČÍ NEŠTOVICE

Společnost JOYSBIO, která se řadí mezi přední světové výrobce rychlých testovacích souprav, vyvinula dva nové testy na opičí neštovice, které zobrazují výsledky do 15 minut

TCHIEN-ŤIN, Čína, 17. srpna 2022 /PRNewswire/ – Společnost JOYSBIO, která se řadí mezi přední světové výrobce rychlých testovacích souprav využívajících metodu laterálního průtoku, s hrdostí oznámila, že vyvinula dva testy na opičí neštovice, které zobrazují výsledky do 15 minut. Společnost JOYSBIO nedávno uvedla na trh rychlý test na antigen opičích neštovic a rychlý test na protilátky IgM/IgG proti opičím neštovicím, oba s certifikací CE-IVD. Antigenní test pracuje se vzorky lidského séra, plazmy, plné krve, výtěrů z krku, slin nebo exsudátu z lézí a zjišťuje, zda obsahují antigeny viru opičích neštovic. Test na protilátky pomocí několika kapek krve IgM/IgG zjišťuje protilátky, které se v těle člověka vytvářejí poté, co se nakazí opičími neštovicemi. Oba testy nyní v Evropě procházejí klinickými zkouškami a u infikovaných pacientů vykazují spolehlivé výsledky. Další informace najdete na adrese https://en.joysbio.com/monkeypox-rapid-test-kit/ .

„Po covidu-19 přichází další celosvětový zdravotní problém, opičí neštovice," řekl ředitel společnosti JOYSBIO pro rozvoj obchodu Rick Zhang. „Naštěstí máme k dispozici léčiva, která mohou zmírnit bolestivé léze a snížit pravděpodobnost úmrtí. Proti této nemoci máme také vakcínu, protože se vyskytuje již velmi dlouho. Pacienty je však před zahájením léčby třeba správně diagnostikovat. Opičí neštovice vypadají jako mnoho jiných druhů neštovic. Naše testy budou skvělým nástrojem pro zdravotníky, zejména v případech, kdy je přístup k PCR testům omezen."

Úmrtnost opičích nemocnic se v běžné populaci v minulosti pohybovala mezi 0,1 % a 11 % , ale mnohem větší obavy vzbuzuje tato nemoc u dětí, kde může úmrtnost prudce vzrůst. Vědět, jakou nemoc máte, je vždy prvním krokem k jejímu přežití. Díky rychlotestům JOYSBIO na antigen opičích neštovic a příslušné protilátky přijde odpověď mnohem rychleji, což zdravotníkům umožní lépe chránit sebe i veřejnost.

„Společnost JOYSBIO si zakládá na tom, že drží krok se všemi nakažlivými nemocemi ohrožujícími lidstvo. Stávající testy budeme i nadále vylepšovat a podle potřeby budeme vyvíjet nové. Čím dříve se člověk dozví, že je nemocný, tím dříve může aktivně zabránit dalšímu šíření nemoci a postarat se o sebe," řekl Zhang.

O společnosti JOYSBIO

JOYSBIO (Tchien-ťin) Biotechnology Co., Ltd. je čínská biotechnologická společnost, která vyvíjí, vyrábí a do celého světa dodává vysoce kvalitní lékařské diagnostické soupravy pro rychlou diagnostiku in vitro (IVD) a revoluční soupravy reagencií na míru. Společnost JOYSBIO byla založena týmem profesionálů s dlouholetými technickými, marketingovými a prodejními, provozními a výrobními zkušenostmi v tomto oboru. Je předním světovým vývojářem a výrobcem testovacích souprav využívajících metodu laterálního toku a během pandemie covidu-19 dodala více než 200 milionů kusů souprav pro rychlé testování SARS-COV-2.

Pokud máte zájem o další informace k tomuto tématu, kontaktujte Ricka Zhanga na telefonním čísle +86-130-7204-9899 nebo e-mailové adrese [email protected].

SOURCE JOYSBIO (Tianjin) Biotechnology Co., Ltd.