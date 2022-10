JRPG Guardian Tales: Macht euch bereit, den Kanterbury-Wald zu retten

Das Fantasy-Handyspiel im Retro-Stil ist jetzt kostenlos für Nintendo Switch erhältlich

SANTA MONICA, Kalifornien, 5. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- Das beliebte Handyspiel von Kong Studios, Guardian Tales , ist jetzt auf der Nintendo Switch kostenlos verfügbar, nachdem es bereits auf iOS- und Android-Geräten erhältlich war. Der Retro-Stil des Spiels wird bei Nintendo-Fans ein Gefühl der Nostalgie für Nintendo-Spiele der alten Schule wie etwa das Zelda-Spiel A Link to the Past wecken. Die Spieler, die als Wächter bezeichnet werden, beginnen das Spiel als Rekrut an dem Tag, an dem ihr Königreich angegriffen wird. Es liegt an ihnen, eine Legende zu werden und das Königreich vor mächtigen Feinden zu retten.

Guardian Tales wird eine völlig neue Erfahrung für diejenigen sein, die die Mobilversion noch nicht kennen. In der Nintendo Switch-Version können Fans das Spiel auf einem größeren Bildschirm genießen und so noch tiefer in das Spielgeschehen eintauchen. Die Verwendung des JoyCon ermöglicht ein zugänglicheres und detaillierteres Spielerlebnis. Die Funktion zur Anpassung des Controllers ermöglicht es den Spielern außerdem, die Bedientaste bequem ihrem Stil entsprechend zuzuordnen. Anders als in der mobilen Version können sich die Wächter weltweit auf einem einzigen Server treffen und in einem PvP-Setting gegeneinander antreten.

Noch ist es nicht zu spät, um in den Genuss der Startprämien zu kommen! Für alle Switch-Benutzer, die sich im Oktober in Guardian Tales einloggen, wird es weiterhin Startbelohnungen geben!

100.000 Gold

3.000 kostenlose Edelsteine

100 kostenlose Beschwörungen (10-mal pro Tag)

3-Sterne-Ausrüstung (Fantasy-Schwert)

2-Sterne-Kostüm (Aoba)

Ritterkostüm (Rosenritter)

Nach dem Start von Guardian Tales für die Nintendo Switch können die Spieler im [Mail]-Menü nachsehen und sich Belohnungen sichern, wenn sie sich im Oktober einloggen.

In Guardian Tales gibt es viele Figuren, denen die Wächter auf ihrem Weg begegnen. Einige Figuren schließen sich sogar den Wächtern auf ihrer Reise zur Rettung des Königreichs an. Dank der Kraft der Freundschaft fungieren diese Charaktere als Teamkameraden, die im Kampf mit einer feurigen Offensive helfen oder Unterstützung leisten. Die Spieler können über 90 Figuren in Guardian Tales erhalten, indem sie die Handlung voranbringen oder sie im In-Game-Shop freischalten.

Die vollständige Liste der Funktionen umfasst:

Einzelspieler-Story-Modus: Dies ist der typische Modus von Guardian Tales. Die Wächter müssen verschiedene Rätsel lösen, um die Geheimnisse in dieser fesselnden Geschichte von Gut und Böse aufzudecken. Die Spieler kämpfen auch gegen Monster, um Missionen in diesem Fantasy-Abenteuer zu erfüllen, das auch einen komödiantischen Ansatz hat.

Dies ist der typische Modus von Guardian Tales. Die Wächter müssen verschiedene Rätsel lösen, um die Geheimnisse in dieser fesselnden Geschichte von Gut und Böse aufzudecken. Die Spieler kämpfen auch gegen Monster, um Missionen in diesem Fantasy-Abenteuer zu erfüllen, das auch einen komödiantischen Ansatz hat. Gilden: Die Spieler können sich mit anderen Spielern einer Gilde anschließen, nachdem sie einen Teil der Geschichte durchgespielt haben. Es gibt verschiedene Events, an denen Gildenmitglieder teilnehmen können, zum Beispiel Schlachtzüge, bei denen es um Ranglistenpunkte geht, Meteorausgrabungen für Gegenstände und Gildeneroberungen, bei denen die Spieler um möglichst viele Belohnungen kämpfen.

Die Spieler können sich mit anderen Spielern einer Gilde anschließen, nachdem sie einen Teil der Geschichte durchgespielt haben. Es gibt verschiedene Events, an denen Gildenmitglieder teilnehmen können, zum Beispiel Schlachtzüge, bei denen es um Ranglistenpunkte geht, Meteorausgrabungen für Gegenstände und Gildeneroberungen, bei denen die Spieler um möglichst viele Belohnungen kämpfen. Anpassbares schwimmendes Schloss (Himmelsfeste): Baue deine Ausgangsbasis an der Himmelsfeste auf. Die Spieler können verschiedene Lebensmittel und Unterhaltungsangebote genießen, die im Laufe des Spiels freigeschaltet werden.

Baue deine Ausgangsbasis an der Himmelsfeste auf. Die Spieler können verschiedene Lebensmittel und Unterhaltungsangebote genießen, die im Laufe des Spiels freigeschaltet werden. Helden- und Waffensammlung: Es ist gefährlich, alleine loszugehen! Sammle und wähle aus über 100 verschiedenen Waffen – jede mit ihren einzigartigen Fähigkeiten.

Es ist gefährlich, alleine loszugehen! Sammle und wähle aus über 100 verschiedenen Waffen – jede mit ihren einzigartigen Fähigkeiten. Gameplay zum Lösen von Rätseln: Hebe schwere Felsbrocken an, wirf explodierende Bomben und schleudere dich über Hindernisse, um versteckte Pfade zu erstaunlichen Schätzen zu entdecken!

Hebe schwere Felsbrocken an, wirf explodierende Bomben und schleudere dich über Hindernisse, um versteckte Pfade zu erstaunlichen Schätzen zu entdecken! Intensives PvP und Ranglisten: Stelle deine drei besten Helden zusammen und kombiniere sie, um in Echtzeit im Kampf um Ruhm und Ehre gegen andere anzutreten!

Guardian Tales ist jetzt im Nintendo Switch eShop kostenlos erhältlich. Die Startzeiten sind wie folgt:

04.10.2022 | 04:00 Uhr CEST

03.10.2022 | 19:00 Uhr PDT

03.10.2022 | 22:00 Uhr EDT

Treten Sie der Community bei und halten Sie sich über die neuesten Guardian Tales-Nachrichten auf dem Laufenden: Facebook, Twitter, Youtube, and Tiktok.

Informationen zu Guardian Tales

Guardian Tales hat vor dem weltweiten Start im Jahr 2020 bereits mehr als eine Million vorregistrierte Nutzer gesammelt. Außerdem war es die Nummer 3 in Bezug auf den Umsatz und die Nummer 1 bei den kostenlosen Downloads – zum Zeitpunkt der Markteinführung ein vielversprechender Indikator auf dem chinesischen Markt. Guardian Tales wurde innerhalb von nur zwei Tagen nach seiner Veröffentlichung in Japan zum am häufigsten heruntergeladenen Spiel in beiden großen Mobilfunkmärkten. Es blieb zwei Wochen lang das am häufigsten heruntergeladene Spiel, bevor es vier Monate nach der offiziellen Veröffentlichung in Japan die Marke von drei Millionen Downloads überschritt. Darüber hinaus war das Spiel innerhalb des ersten Monats nach seiner Veröffentlichung die Nummer 1 bei den Verkaufszahlen im Google Play Store und die Nummer 4 im Apple App Store. Nach dem Update „World 10 Chapter" im vergangenen Januar kletterte das Spiel auf Platz 3 der Verkaufszahlen im Apple App Store.

