Préparez-vous à sauver Kanterbury dans le JRPG Guardian Tales

SANTA MONICA, Californie, 5 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Le jeu mobile apprécié de Kong Studios, Guardian Tales , est maintenant free-to-play sur la Nintendo Switch après avoir été disponible sur les appareils iOS et Android. Le style rétro du jeu donnera aux fans de Nintendo un sentiment de nostalgie pour les jeux Nintendo de la vieille école, comme A Link to the Past de Zelda. Les joueurs, appelés Gardiens, commenceront le jeu en tant que recrue le jour où leur royaume sera attaqué. C'est à eux qu'il reviendra de devenir une légende et de sauver le royaume des puissants ennemis.

Guardian Tales sera une toute nouvelle expérience pour ceux qui n'ont pas joué à la version mobile auparavant. Dans la version Nintendo Switch, les fans pourront profiter du jeu sur un écran plus grand, ce qui leur permettra de s'immerger davantage dans le gameplay. L'ajout de l'utilisation du JoyCon permet un gameplay plus accessible et plus détaillé. La fonction de personnalisation de la manette permettra également aux joueurs de mapper le bouton d'opération dans leur style de manière pratique. De plus, contrairement à la version mobile, les Gardiens du monde entier peuvent se rencontrer et s'affronter dans un cadre JcJ sur un seul serveur.

Il n'est pas trop tard pour profiter des récompenses de lancement ! Les récompenses de lancement seront toujours disponibles pour tous les utilisateurs de la Switch qui se connecteront à Guardian Tales pendant le mois d'octobre !

100 000 or

3 000 gemmes gratuites

100 invocations gratuites (10 par jour)

Équipement 3 étoiles (épée fantasy)

Héro 2 étoiles (Aoba)

Un costume de Chevalier Rose

Après avoir lancé Guardian Tales sur Nintendo Switch, les joueurs peuvent vérifier et obtenir des récompenses dans le menu [Mail] lorsqu'ils se connectent au cours du mois d'octobre.

Guardian Tales propose de nombreux personnages que les Gardiens pourront rencontrer en cours de route. Certains personnages rejoindront même les Gardiens dans leur voyage pour sauver le Royaume. Grâce au pouvoir de l'amitié, ces personnages agiront en tant que coéquipiers et les aideront à combattre avec une attaque fougueuse ou leur apporteront leur soutien. Les joueurs peuvent obtenir plus de 90 personnages dans Guardian Tales en progressant dans l'histoire ou en les débloquant dans la boutique du jeu.

La liste complète des caractéristiques comprend :

Mode histoire en solo : C'est le mode phare de Guardian Tales. Les Gardiens doivent résoudre différentes énigmes pour découvrir des secrets dans cette histoire immersive du bien contre le mal. Les joueurs devront également combattre des monstres pour accomplir des missions dans cette aventure fantasy qui adopte également une approche comique.

C'est le mode phare de Guardian Tales. Les Gardiens doivent résoudre différentes énigmes pour découvrir des secrets dans cette histoire immersive du bien contre le mal. Les joueurs devront également combattre des monstres pour accomplir des missions dans cette aventure fantasy qui adopte également une approche comique. Guildes : Les joueurs peuvent rejoindre une guilde avec d'autres personnes après avoir progressé dans une partie de l'histoire. Les membres de la guilde peuvent participer à différents événements, comme les raids pour obtenir des points de classement, l'excavation de météorites pour obtenir des objets, et les conquêtes de guilde, où les joueurs se battent pour gagner le plus de récompenses possible.

: Les joueurs peuvent rejoindre une guilde avec d'autres personnes après avoir progressé dans une partie de l'histoire. Les membres de la guilde peuvent participer à différents événements, comme les raids pour obtenir des points de classement, l'excavation de météorites pour obtenir des objets, et les conquêtes de guilde, où les joueurs se battent pour gagner le plus de récompenses possible. Château flottant personnalisable (Heavenhold) : Construisez votre base des opérations à Heavenhold. Les joueurs peuvent profiter de différents aliments et divertissements débloqués tout au long du jeu.

: Construisez votre base des opérations à Heavenhold. Les joueurs peuvent profiter de différents aliments et divertissements débloqués tout au long du jeu. Collection de héros et d'armes : Il est dangereux d'y aller seul ! Collectionnez et choisissez parmi plus de 100 armes différentes, chacune ayant des capacités uniques.

: Il est dangereux d'y aller seul ! Collectionnez et choisissez parmi plus de 100 armes différentes, chacune ayant des capacités uniques. Jeu de résolution d'énigmes : Soulevez de lourds rochers, lancez des bombes explosives et franchissez des obstacles pour découvrir des chemins cachés menant à des trésors incroyables !

Soulevez de lourds rochers, lancez des bombes explosives et franchissez des obstacles pour découvrir des chemins cachés menant à des trésors incroyables ! JcJ et classements intenses : Assemblez et mettez en synergie votre meilleur groupe de trois héros pour affronter les autres en temps réel dans des combats pour la gloire !

Guardian Tales est désormais disponible gratuitement sur l'eShop de la Nintendo Switch. Les horaires de lancement sont les suivants :

04/10/2022 | 04 h CEST

03/10/2022 | 19 h PDT

03/10/2022 | 22 h EDT

À propos de Guardian Tales

Guardian Tales a rassemblé plus d'un million d'utilisateurs préenregistrés avant son lancement mondial en 2020. Il a également été classé n°3 en termes de revenus et n°1 pour les téléchargements gratuits, un indicateur très prometteur sur le marché chinois lors de son lancement. Guardian Tales est rapidement devenu le jeu le plus téléchargé sur les deux principaux marchés mobiles, deux jours seulement après sa sortie au Japon. Il a conservé ce statut de jeu le plus téléchargé pendant deux semaines consécutives avant de dépasser rapidement les 3 millions de téléchargements cumulés dans les quatre mois suivant son lancement officiel au Japon. En outre, le jeu a été classé n°1 des ventes sur le Google Play Store et n°4 sur l'App Store d'Apple au cours du premier mois de sa sortie. Le jeu a récemment grimpé à la troisième place des ventes sur l'Apple App Store après la mise à jour « World 10 Chapter » en janvier dernier.

