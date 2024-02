J.S. Held annonce le renforcement de son équipe de direction et la célébration de son 50e anniversaire tout au long de l'année

JERICHO, New York, 14 février 2024 /PRNewswire/ -- Le cabinet de conseil international J.S. Held, qui célèbre fièrement ses 50 ans de transformation, annonce la nomination de Paul Banks en tant que nouveau responsable de sa division des sciences et technologies . Paul se joint à ses collègues responsables de division Robbie Brannon, Max Flynn, Sean Donohue et Jim Stanilious, qui supervisent le travail de plus de 1500 conseillers techniques, scientifiques, financiers et stratégiques répartis sur les cinq continents, qui conseillent les professionnels de l'assurance, les conseillers juridiques, les dirigeants d'entreprise et les gestionnaires de risques, les agences gouvernementales et les investisseurs. Aujourd'hui, en tant que cabinet de conseil international, nous continuons à nous développer, à innover et à réimaginer notre travail afin d'aider nos clients à résoudre des problèmes complexes et à réduire les risques à l'échelle mondiale.

J.S. Held 50 & Forward

J.S. Held a été fondée en 1974 pour fournir des services indépendants de conseil en dommages matériels. La réputation de J.S. Held en tant que conseiller fiable s'est développée, tout comme son équipe, qui a évolué en fonction des besoins changeants des clients et de l'industrie. Le président-directeur général, Jonathon Held , déclare : « La société a été fondée sur le principe d'être un conseiller de confiance, réputé pour donner des informations et aider les clients à prendre des décisions en connaissance de cause. »

Tout au long de son histoire , J.S. Held a joué le rôle de conseiller de confiance dans certaines des affaires les plus importantes du monde :

Conseils sur les demandes d'indemnisation découlant de la guerre civile au Liberia, en Afrique de l'Ouest.

Fourniture de services consultatifs d'experts à la suite de l'attentat à la bombe contre le World Trade Center et du 11 septembre, la plus importante demande d'indemnisation pour dommages matériels de l'histoire.

Analyse économique et témoignage dans certaines des affaires les plus importantes de mauvaise gestion de fonds, de fraude et de détournement de secrets commerciaux.

Administrateur du plan du tribunal des faillites pour faciliter la dissolution des 34 entités impliquées dans la faillite de Katerra, l'une des plus grandes faillites de construction.

La profondeur et l'étendue du travail de J.S. Held sur de nombreux marchés fournissent une base solide pour l'évaluation des risques afin de conseiller au mieux les clients de l'assurance et de la non-assurance, alors que l'entreprise continue de s'étendre et de se diversifier.

« Notre équipe agile, collaborative, créative et axée sur le client, sous la direction de Max, Robbie, Sean, Jim et maintenant Paul, fournit des conseils orientés vers les solutions à nos clients à travers le monde, quelle que soit l'ampleur ou la complexité d'un projet, et reflète le rôle de conseiller de confiance que nous avons acquis au cours des 50 dernières années », a déclaré Jonathon Held, président et directeur général de J.S. Held.

Apprenez-en plus sur les experts dévoués et entreprenants qui aident à transformer J.S. Held, explorez notre histoire , et célébrez cette étape importante, notre célébration 50 & Forward, avec nous sur jsheld.com.

À propos de J.S. Held

J.S. Held est un cabinet de conseil international qui allie expertise technique, scientifique, financière et stratégique pour conseiller les clients qui cherchent à créer de la valeur et à réduire les risques. Nos professionnels jouent le rôle de conseillers de confiance pour les organisations confrontées à des enjeux critiques nécessitant une attention immédiate, une intégrité inébranlable, une expérience éprouvée, une analyse claire et une compréhension approfondie des actifs matériels et immatériels.

La société fournit une gamme complète de services, de produits et de données qui permettent aux clients de faire face à des situations complexes, litigieuses et souvent catastrophiques.

J.S. Held, ses filiales et ses sociétés affiliées ne sont pas des cabinets d'experts-comptables agréés et ne fournissent pas de services d'audit, de certification ou d'autres services d'experts-comptables. J.S. Held, ses sociétés affiliées et ses filiales ne sont pas des cabinets d'avocats et ne fournissent pas de conseils juridiques. Les titres sont proposés par le biais de PM Securities, LLC, faisant affaire sous le nom de Phoenix IB, une division de J.S. Held, membre de la FINRA/SIPC, ou Ocean Tomo Investment Group, LLC, une division de J.S. Held, membre de la FINRA/SIPC. Tous droits réservés.

