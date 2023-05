J&T International signe un accord stratégique avec HeyTap Technology pour approfondir la coopération dans les services financiers logistiques

GUANGZHOU, Chine, 8 mai 2023 /PRNewswire/ -- J&T International, fournisseur mondial de solutions logistiques intégrées, a annoncé un partenariat stratégique avec Shenzhen HeyTap Technology Corp. (« HeyTap Technology ») pour fournir conjointement des services financiers logistiques lors de la 133e Foire chinoise des importations et des exportations (« Foire de Canton »).

The China Import and Export Fair Signing Ceremony of the Strategic Partnership

HeyTap Technology est le partenaire officiel des marques OPPO, Realme et OnePlus, entre autres. Dans le cadre de ce partenariat, J&T International et HeyTap Technology lanceront une solution intégrée de « logistique + FinTech » qui s'étend à la finance inclusive, à l'écosystème numérique et à la coopération commerciale internationale. Les deux parties mèneront une coopération complète et approfondie dans divers domaines pour fournir des services financiers logistiques à valeur ajoutée de manière standardisée et efficace, en promouvant la finance inclusive dans l'écosystème logistique transfrontalier afin de bénéficier aux entreprises en amont et en aval et d'accélérer le développement de la qualité de l'industrie.

Qin Fang, directeur de la chaîne d'approvisionnement J&T International, a déclaré : « Alors que la technologie logistique et les outils financiers continuent de progresser, le financement de la logistique est devenu un domaine important pour les entreprises afin de stimuler leur potentiel de croissance et leur compétitivité. Ce partenariat avec HeyTap Technology témoigne de la volonté de J&T International d'améliorer davantage sa compétitivité globale. J&T International se consacre à la réduction des coûts de transaction et à l'optimisation de l'efficacité de la logistique transfrontalière, en fournissant de meilleurs services aux clients et aux entreprises du monde entier. »

Ge Shen, directeur général du financement industriel chez HeyTap Technology, a ajouté : « Nous nous sommes engagés à promouvoir l'intégration de la technologie numérique et de l'économie réelle afin de fournir des solutions numériques pour le financement de la chaîne d'approvisionnement, améliorant ainsi l'accès au financement pour plus de 40 000 petites et moyennes entreprises (PME) à l'échelle nationale. Notre partenariat avec J&T International témoigne de notre expansion mondiale. En fournissant des solutions financières innovantes dans le domaine de la logistique transfrontalière, HeyTap Technology cherche à établir une coopération mutuellement bénéfique avec les entreprises en amont et en aval afin de faciliter le développement de l'industrie de la logistique transfrontalière. »

En tant que prestataire de services logistiques internationaux de premier plan sous l'égide de J&T Express, J&T International intègre diverses ressources depuis sa création pour relier la Chine au reste du monde et fournir des solutions logistiques transfrontalières complètes, notamment des services de collecte, d'expédition de fret international, de dédouanement, d'entreposage et d'exécution des commandes. Ses produits et services comprennent les colis transfrontaliers B2C, les services d'expédition de fret B2B, ainsi que l'entreposage et la distribution internationaux. Le réseau de terminaux de J&T International s'étend sur 13 pays et régions d'Asie, d'Amérique latine et d'Afrique, et l'entreprise a construit des entrepôts à l'étranger dans 9 régions d'Asie du Sud-Est, d'Europe et des États-Unis.

La signature de cet accord stratégique permettra d'élargir et d'approfondir le partenariat entre J&T International et la technologie de HeyTap. En tirant parti de cette opportunité, les deux entreprises consolideront leurs ressources et leurs forces complémentaires afin de créer une synergie pour une coopération mutuellement bénéfique. À l'avenir, J&T International tirera parti des ressources logistiques mondiales existantes pour élaborer un modèle d'entreprise axé sur l'innovation et améliorer constamment son portefeuille de produits afin de faciliter le développement de la logistique transfrontalière dans le monde entier et de maximiser la valeur pour un plus grand nombre de clients et de partenaires.

J&T International est la branche logistique internationale de J&T Express. Grâce aux abondantes ressources logistiques mondiales et au solide réseau commercial de J&T Express, les services de J&T International couvrent environ 100 pays et régions dans le monde, y compris les petits colis transfrontaliers, le transport international de ligne, les solutions d'entreposage international. J&T International s'engage à fournir des solutions logistiques personnalisées à tous ses clients en s'appuyant sur de multiples méthodes de transport, y compris le transport aérien, maritime et terrestre.

HeyTap est un leader mondial des services de technologie numérique. Notre mission est de créer de puissantes solutions de finance numérique, de partager le succès avec les partenaires de l'écosystème et de fournir des services financiers et de consommation sécurisés aux utilisateurs du monde entier. En utilisant des technologies de pointe telles que l'intelligence artificielle et le big data, nous assemblons un vaste écosystème numérique ancré dans l'ouverture et l'interconnectivité.

