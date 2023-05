J&T International unterzeichnet strategisches Abkommen mit HeyTap Technology zur Vertiefung der Zusammenarbeit bei Logistik-Finanzdienstleistungen

GUANGZHOU, China, 5. Mai 2023 /PRNewswire/ -- J&T International, ein globaler Anbieter von integrierten Logistiklösungen, gab eine strategische Partnerschaft mit der Shenzhen HeyTap Technology Corp, Ltd. (HeyTap Technology) bekannt, um gemeinsam logistische Finanzdienstleistungen auf der 133. China Import and Export Fair (Canton Fair) anzubieten.

HeyTap Technology ist der offizielle Partner von OPPO, realme, OnePlus und anderen Marken. Im Rahmen der Partnerschaft werden J&T International und HeyTap Technology eine integrierte Lösung „Logistik + Fintech" einführen, die sich auf integrative Finanzen, ein digitales Ökosystem und internationale Geschäftskooperationen erstreckt. Die beiden Parteien werden in verschiedenen Bereichen umfassend und intensiv zusammenarbeiten, um Finanzdienstleistungen mit Mehrwert für die Logistik auf standardisierte und effiziente Weise bereitzustellen und so eine integrative Finanzierung im grenzüberschreitenden Logistik-Ökosystem zu fördern, von der vor- und nachgelagerte Unternehmen profitieren und die Qualitätsentwicklung der Branche beschleunigt wird.

Qin Fang, Leiter von J&T International Supply Chain, sagte: „Da sich die Logistiktechnologie und die Finanzinstrumente ständig weiterentwickeln, ist die Logistikfinanzierung ein wichtiger Bereich für Unternehmen geworden, um ihr Wachstumspotenzial und ihre Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. Die Partnerschaft mit HeyTap Technology zeigt das Engagement von J&T International für die weitere Verbesserung unserer allgemeinen Wettbewerbsfähigkeit. J&T International hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Transaktionskosten zu senken und die Effizienz in der grenzüberschreitenden Logistik zu optimieren, um Kunden und Unternehmen auf der ganzen Welt bessere Dienstleistungen zu bieten."

Ge Shen, General Manager of Industrial Finance bei HeyTap Technology, sagte: „Wir sind bestrebt, die Integration von digitaler Technologie und Realwirtschaft zu fördern, um digitale Lösungen für die Finanzierung der Lieferkette bereitzustellen und den Zugang zu Finanzmitteln für mehr als 40.000 kleine und mittlere Unternehmen (KMU) im ganzen Land zu verbessern. Die Partnerschaft mit J&T International unterstreicht unsere globale Expansion. Durch die Bereitstellung innovativer Finanzlösungen in der grenzüberschreitenden Logistik möchte HeyTap Technology eine Win-Win-Kooperation mit vor- und nachgelagerten Unternehmen aufbauen, um die Entwicklung der grenzüberschreitenden Logistikbranche zu fördern."

Als führender internationaler Logistikdienstleister unter dem Dach von J&T Express hat J&T International seit seiner Gründung verschiedene Ressourcen integriert, um China mit dem Rest der Welt zu verbinden und umfassende grenzüberschreitende Logistiklösungen anzubieten, einschließlich Abholung, internationale Spedition, Abfertigung, Lagerhaltung und Fulfillment-Services. Zu den Produkten und Dienstleistungen des Unternehmens gehören grenzüberschreitende B2C-Pakete, B2B-Speditionsdienste sowie internationale Lagerhaltung und Distribution. Das eigene Terminalnetzwerk von J&T International erstreckt sich über 13 Länder und Regionen in Asien, Lateinamerika und Afrika und umfasst Überseelager in 9 Regionen in Südostasien, Europa und den Vereinigten Staaten.

Mit der Unterzeichnung dieser strategischen Vereinbarung wird die Partnerschaft zwischen J&T International und HeyTap Technology weiter ausgebaut und vertieft. Die beiden Unternehmen werden diese Gelegenheit nutzen, um komplementäre Ressourcen und Stärken zu konsolidieren und Synergien für eine Win-Win-Kooperation zu schaffen. In Zukunft wird J&T International die vorhandenen globalen Logistikressourcen nutzen, um ein innovationsgetriebenes Geschäftsmodell zu entwickeln, das Produktportfolio ständig zu verbessern, um die Entwicklung der grenzüberschreitenden Logistik in der ganzen Welt zu erleichtern und den Wert für mehr Kunden und Partner zu maximieren.

Informationen zu J&T International

J&T International ist der internationale Logistikzweig von J&T Express. Mit den umfangreichen globalen Logistikressourcen und dem starken Geschäftsnetzwerk von J&T Express decken die Dienstleistungen von J&T International etwa 100 Länder und Regionen auf der ganzen Welt ab, einschließlich grenzüberschreitender Päckchen, internationaler Linienverkehre und internationaler Lagerlösungen. J&T International unterstützt mehrere Transportmethoden, darunter Luft-, See- und Landtransport, und bietet maßgeschneiderte Logistiklösungen für alle Kunden.

Informationen zu HeyTap Digital Technology

HeyTap ist ein weltweit führendes Unternehmen für digitale Technologiedienstleistungen. Unser Ziel ist es, leistungsstarke digitale Finanzlösungen zu entwickeln, gemeinsam mit Partnern aus dem Ökosystem erfolgreich zu sein und sichere Finanz- und Verbraucherdienstleistungen für Nutzer weltweit bereitzustellen. Mit Hilfe von Spitzentechnologien wie Künstlicher Intelligenz und Big Data bauen wir ein umfassendes digitales Ökosystem auf, das auf Offenheit und Interkonnektivität beruht.

