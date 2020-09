JTI renouvelle son accord de partenariats technologiques avec Sauber Engineering

Les deux entreprises travaillent actuellement sur des solutions innovantes pour améliorer l'expérience utilisateur des produits de vapotage de JTI, en développant des plateformes de produits avant-gardistes et de nouvelles fonctionnalités qui répondent aux demandes en constante évolution des consommateurs, afin de leur offrir un choix encore plus varié. JTI est présent dans la catégorie des produits à nocivité réduite [1] depuis 2011 et propose ses produits dans 28 pays, à savoir : Logic, sa marque de cigarette électronique, et Ploom, sa marque de tabac chauffé.

À propos de Sauber Engineering AG :

Sauber Engineering est une entreprise spécialisée dans le développement de méthodes innovantes et la production de composants novateurs de haute qualité. La mission de Sauber Engineering peut se définir comme suit : explorer les limites de la faisabilité. Sauber Engineering possède le savoir-faire et l'infrastructure nécessaires à la fois dans le développement de technologies de pointe et dans les domaines d'application pratiques, au profit de clients œuvrant dans les branches les plus diverses de l'industrie.

À propos de JTI :

JTI est l'un des géants mondiaux de l'industrie du tabac et du vapotage, présent dans plus de 130 pays. L'entreprise est propriétaire de Winston, la deuxième marque de cigarettes la plus vendue au monde, et de Camel, à l'extérieur des États-Unis, et détient la plus grande part des ventes des deux marques. Elle possède d'autres marques mondiales, comme Mevius et LD. JTI est également un acteur majeur sur le marché international du vapotage avec sa marque, Logic, et sa marque de vapeur de tabac, Ploom. JTI, dont le siège social se trouve à Genève, en Suisse, emploie plus de 44 000 personnes et a reçu le titre de « Meilleur employeur mondial » pour la sixième année consécutive. JTI est membre du groupe Japan Tobacco. Pour en savoir plus, consultez le site Web : www.jti.com.

1. Produits susceptibles de réduire les risques pour la santé associés au tabagisme.

