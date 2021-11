Jubilant Biosys Limited anuncia novo centro de pesquisa em inovação química para oferecer suporte a química de descoberta e a serviços de ADME in vitro para clientes como a Turning Point Therapeutics

SAN DIEGO e BENGALURU, Índia, 12 de novembro de 2021 /PRNewswire/ -- A Jubilant Biosys Limited anunciou hoje a ampliação de suas instalações para oferecer suporte à área de química de descoberta e ofertas de serviços de ADME in vitro. A Jubilant Biosys presta serviços à Turning Point Therapeutics Inc. em vários programas de pesquisa em oncologia de pequenas moléculas. A Turning Point é uma empresa de oncologia de precisão que desenvolve terapias de última geração que visam os vetores genéticos do câncer.

Os serviços para a Turning Point Therapeutics Inc. serão realizados a partir do recém-construído centro de pesquisa em inovação química (CIRC) de última geração da Jubilant Biosys Limited na Grande Noida, na Índia. Seu centro de pesquisa em inovação química tem capacidade inicial de 500 FTEs (equivalente em tempo integral), o que permite maior desempenho operacional para serviços de química de descoberta e também rápido retorno de dados de ADME (Absorção, Distribuição, Metabolismo e Excreção) in vitro para projetos de clientes.

Ao comentar sobre essa ampliação, Giuliano Perfetti, CEO da Jubilant Biosys Limited, disse: "Temos o prazer de inaugurar nosso recém-construído centro de pesquisa em inovação química na Grande Noida para as necessidades de projeto da Turning Point e de nossos outros clientes e esperamos impulsionar seus programas por meio desta unidade."

"Estamos entusiasmados em continuar nosso relacionamento com a Jubilant Biosys Limited à medida que ela começa a usar seu CIRC. Eles continuam a oferecer serviços contratados qualificados para projetos desafiadores de química sintética, ao mesmo tempo que percebem a importância dos tempos de ciclo curto para concretizar e fornecer dados de ADME in vitro essenciais para nosso portfólio em expansão", disse Siegfried Reich, PhD, diretor científico da Turning Point Therapeutics.

Sobre a Jubilant Biosys Limited

A Jubilant Biosys Limited, uma subsidiária da Jubilant Pharmova Limited, uma empresa farmacêutica global integrada, atua em Bengaluru e em Noida, na Índia. A Jubilant Biosys oferece serviços contratados de pesquisa e desenvolvimento para empresas farmacêuticas inovadoras globais. A Jubilant Biosys demonstrou experiência em serviços funcionais em química, incluindo química computacional, química medicinal e sintética, P&D e recursos em escala de boas práticas de fabricação até a fase II. Os serviços em biologia incluem biologia estrutural, biologia in vitro, metabolismo e farmacocinética (DMPK), farmacologia in vivo e toxicologia. Além disso, a Jubilant Biosys integrou experiência em descobertas com um histórico de trabalho em mais de 80 programas em diversas áreas terapêuticas, incluindo, mas não se limitando a, oncologia, distúrbios metabólicos, dor e inflamação, SNC e doenças raras. Para mais informações, acesse: www.jubilantbiosys.com

Sobre a Turning Point Therapeutics

A Turning Point Therapeutics é uma empresa de oncologia de precisão em estágio clínico com um pipeline de medicamentos experimentais descobertos internamente, projetados para atender às principais limitações dos atuais tratamentos contra o câncer. O principal candidato a medicamento da empresa, o repotrectinibe, é um inibidor de quinase de última geração que tem como alvo os drivers oncogênicos ROS1 e TRK de câncer de pulmão de células não pequenas e tumores sólidos avançados. O repotrectinibe, que está sendo estudado em um estudo de Fase 2 de registro em adultos e em um estudo de Fase 1/2 em pacientes pediátricos, demonstrou atividade antitumoral e respostas duráveis entre pacientes virgens de tratamento com inibidores da quinase e pacientes pré-tratados. O pipeline de candidatos a medicamentos da empresa também inclui o elzovantinibe, que tem MET, CSF1R e SRC com alvo e que está sendo estudado em um estudo de Fase 1 com pacientes com tumores sólidos avançados ou metastáticos com alterações genéticas em MET; o TPX-0046, que tem RET como alvo e que está sendo estudado em um estudo de Fase 1/2 com pacientes com tumores sólidos avançados ou metastáticos que abrigam alterações genéticas em RET; e o TPX-0131, um inibidor de ALK de última geração, que está sendo estudado em um estudo de Fase 1/2 com pacientes previamente tratados com câncer de pulmão de células não pequenas avançado ou metastático ALK-positivo. A empresa está empenhada em desenvolver tratamentos que representem uma reviravolta para os pacientes no tratamento do câncer. Para mais informações, acesse www.tptherapeutics.com.

Sobre a Jubilant Pharmova Limited

A Jubilant Pharmova Limited (anteriormente Jubilant Life Sciences Limited) é uma empresa dedicada a produtos farmacêuticos, serviços de pesquisa e desenvolvimento por contrato e negócios de novos medicamentos proprietários. A divisão de produtos farmacêuticos por meio da Jubilant Pharma Limited Singapore (JPL) se dedica à fabricação e fornecimento de radiofármacos, com uma rede de 48 farmácias de rádio nos EUA, imunoterapia contra alergias, fabricação por contrato de injetáveis estéreis e produtos não estéreis, APIs e formulações de dosagem sólidas, por meio de seis unidades de fabricação que atendem a todos os mercados regulamentados, incluindo EUA, Europa e outras localidades. A Jubilant Biosys Limited oferece serviços contratados de pesquisa e desenvolvimento por meio de dois centros de pesquisa de classe mundial em Bangalore e Noida, na Índia. A Jubilant Pharmova Limited conta com uma equipe de cerca de seis mil pessoas multiculturais em todo o mundo. A empresa é reconhecida como "parceira preferencial" pelas principais empresas farmacêuticas do mundo. Para mais informações, acesse: www.jubilantpharmova.com

Contato de desenvolvimento de negócios:

Ravichandran S

[email protected]

FONTE Jubilant Biosys Limited

