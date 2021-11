Jubilant Biosys Limited kündigt neues Chemie-Innovations-Forschungszentrum zur Unterstützung erweiterter chemischer Entdeckungen und In-vitro ADME-Dienstleistungen für Kunden wie Turning Point Therapeutics an

SAN DIEGO und BENGALURU, Indien, 12. November 2021 /PRNewswire/ -- Jubilant Biosys Limited kündigte heute eine Erweiterung seiner Einrichtungen an, um seine Angebote im Bereich der Forschungschemie und In-vitro-ADME-Dienstleistungen zu unterstützen. Jubilant Biosys erbringt Dienstleistungen für Turning Point Therapeutics Inc. für mehrere onkologische Forschungsprogramme mit kleinen Molekülen. Turning Point ist ein Präzisionsonkologie-Unternehmen, das Therapien der nächsten Generation entwickelt, die auf die genetischen Triebkräfte von Krebs abzielen.

Die Dienstleistungen für Turning Point Therapeutics Inc. werden vom neu errichteten, hochmodernen Chemistry Innovation Research Center (CIRC) von Jubilant Biosys Limited in Greater Noida, Indien, aus durchgeführt. Das Forschungszentrum für Chemieinnovation verfügt über eine anfängliche Kapazität von 500 Vollzeitäquivalenten, die eine höhere operative Leistung für chemische Entdeckungsdienstleistungen und eine schnelle Bereitstellung von In-vitro-ADME-Daten für Kundenprojekte ermöglichen.

Giuliano Perfetti, Chief Executive Officer, Jubilant Biosys Limited, sagte zu dieser Erweiterung: „Wir freuen uns, unser neu gebautes Forschungszentrum für Chemieinnovationen in Greater Noida für die Projektanforderungen von Turning Point und unseren anderen Kunden zu eröffnen und wir freuen uns darauf, ihre Programme durch diesen Standort zu beschleunigen."

„Wir freuen uns besonders, unsere Zusammenarbeit mit Jubilant Biosys Limited fortzusetzen, da sie nun ihr CIRC einsetzen. Sie bieten weiterhin qualifizierte Vertragsdienstleistungen für anspruchsvolle Projekte in der synthetischen Chemie an und wissen, wie wichtig kurze Zykluszeiten für die Lieferung und Bereitstellung wichtiger In-vitro-ADME-Daten für unser wachsendes Portfolio sind", sagte Dr. Siegfried Reich, Chief Scientific Officer von Turning Point Therapeutics.

Über Jubilant Biosys Limited

Jubilant Biosys Limited, eine Tochtergesellschaft von Jubilant Pharmova Limited, einem integrierten globalen Pharmaunternehmen, hat Niederlassungen in Bengaluru und Noida in Indien. Jubilant Biosys bietet Auftragsforschung und -entwicklung für innovative Pharmaunternehmen weltweit. Jubilant Biosys verfügt nachweislich über Fachwissen im Bereich der funktionellen Dienstleistungen in der Chemie, einschließlich Berechnungen, medizinische/synthetische Chemie, PR&D und GMP-Scale-up-Fähigkeiten bis zur Phase II. Die Dienstleistungen in der Biologie umfassen Strukturbiologie, In-vitro-Biologie , DMPK, In-vivo-Pharmakologie und Toxikologie. Darüber hinaus verfügt Jubilant Biosys über eine integrierte Forschungsexpertise mit einer Erfolgsbilanz von über 80 Programmen in verschiedenen therapeutischen Bereichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Onkologie, Stoffwechselstörungen, Schmerzen und Entzündungen, ZNS und Expansion in seltene Krankheiten. Weitere Informationen finden Sie im Internet: www.jubilantbiosys.com

Über Turning Point Therapeutics

Turning Point Therapeutics ist ein im klinischen Stadium befindliches Unternehmen für Präzisionsonkologie mit einer Pipeline von intern entdeckten Prüfpräparaten, die darauf abzielen, die wichtigsten Einschränkungen bestehender Krebstherapien zu beseitigen. Der führende Medikamentenkandidat des Unternehmens, Repotrectinib, ist ein Kinaseinhibitor der nächsten Generation, der auf die onkogenen Faktoren ROS1 und TRK bei nicht-kleinzelligem Lungenkrebs und fortgeschrittenen soliden Tumoren abzielt. Repotrectinib, das in einer Phase-2-Zulassungsstudie bei Erwachsenen und einer Phase-1/2-Studie bei pädiatrischen Patienten untersucht wird, hat eine Antitumoraktivität und ein dauerhaftes Ansprechen bei Patienten gezeigt, die nicht mit einem Kinase-Inhibitor behandelt wurden oder bereits vorbehandelt sind. Zur Pipeline des Unternehmens gehören auch Elzovantinib, das auf MET, CSF1R und SRC abzielt und in einer Phase-1-Studie an Patienten mit fortgeschrittenen oder metastasierten soliden Tumoren mit genetischen Veränderungen in MET untersucht wird; TPX-0046, das auf RET abzielt und in einer Phase-1/2-Studie bei Patienten mit fortgeschrittenen oder metastasierten soliden Tumoren mit genetischen Veränderungen in RET untersucht wird; und TPX-0131, ein ALK-Inhibitor der nächsten Generation, der in einer Phase-1/2-Studie bei vorbehandelten Patienten mit ALK-positivem fortgeschrittenem oder metastasiertem nicht-kleinzelligem Lungenkrebs untersucht wird. Das Unternehmen ist bestrebt, Therapien zu entwickeln, die für Patienten einen Wendepunkt in ihrer Krebsbehandlung darstellen. Weitere Informationen finden Sie unter www.tptherapeutics.com .

Über Jubilant Pharmova Limited

Jubilant Pharmova Limited (ehemals Jubilant Life Sciences Limited) ist ein Unternehmen, das in den Bereichen Pharmazeutika, Auftragsforschung und -entwicklung sowie eigene neuartige Arzneimittel tätig ist. Das Pharmageschäft von Jubilant Pharma Limited Singapore (JPL) umfasst die Herstellung und Lieferung von Radiopharmazeutika mit einem Netzwerk von 48 Radiopharmazien in den USA, Allergie-Immuntherapie, Auftragsfertigung von sterilen Injektionsmitteln und nicht sterilen Produkten, Wirkstoffen und festen Darreichungsformen in sechs Produktionsstätten, die alle regulierten Märkte einschließlich USA, Europa und andere Regionen beliefern. Jubilant Biosys Limited bietet Auftragsforschung und -entwicklung über zwei erstklassige Forschungszentren in Bangalore und Noida in Indien an. Jubilant Pharmova Limited hat ein Team von über 6.000 multikulturellen Mitarbeitern auf der ganzen Welt. Das Unternehmen ist bei führenden Pharmaunternehmen auf der ganzen Welt als „Partner of Choice" anerkannt. Weitere Informationen finden Sie im Internet: www.jubilantpharmova.com

