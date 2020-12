Jubilant Therapeutics annonce des données d'efficacité et de biomarqueurs lors de la 62e réunion annuelle de l'ASH pour son nouvel inhibiteur double LSD1-HDAC6 pour le traitement des cancers hématologiques

BEDMINSTER, New Jersey, 8 décembre 2020 /PRNewswire/ -- Jubilant Therapeutics Inc. , une société biopharmaceutique qui fait progresser les modulateurs à petites molécules pour répondre aux besoins médicaux non satisfaits en oncologie et dans les maladies auto-immunes, a annoncé aujourd'hui des données d'efficacité provenant d'une étude sur JBI-802, son nouvel inhibiteur double du LSD1-HDAC6, dans de multiples modèles de leucémie myéloïde aiguë (LMA), et l'identification de nouveaux biomarqueurs non divulgués qui aideront à la stratification des patients. Les données, présentées aujourd'hui dans le cadre d'une session d'affichage lors de la 62e réunion annuelle virtuelle de la Société américaine d'hématologie (ASH), démontrent une efficacité supérieure dans certains modèles de LMA par rapport aux inhibiteurs à agent unique, avec un mécanisme d'action unique.

« Nous sommes très encouragés à vérifier que les mécanismes LSD1 et HDAC6 sont opérationnels avec JBI-802 et que la double inhibition montre un effet plus fort et plus puissant que les inhibiteurs autonomes. Nous sommes également enthousiasmés par les biomarqueurs potentiels que nous avons identifiés spécifiquement pour le double inhibiteur, qui sera très utile pour identifier les populations de patients sensibles », a déclaré Syed Kazmi, président et directeur général de Jubilant Therapeutics. « Nous pensons que le JBI-802 pourrait un jour servir de puissant agent thérapeutique pour le traitement de cancers spécifiques, notamment le syndrome myélodysplasique (SMD), la leucémie myéloïde aiguë (LMA) et des sous-ensembles de tumeurs solides. »

Un lien vers le résumé, Novel Dual Inhibitor of LSD1-HDAC6/8 for Treatment of Cancer, est disponible sur le site web de la conférence ASH .

Les principaux résultats de l'étude du JBI-802 par rapport aux inhibiteurs sélectifs du LSD1 ou de l'HDAC6 à agent unique dans les modèles de LMA montrent que :

Les mécanismes LSD1 et HDAC6 sont tous deux opérationnels avec JBI-802, ce qui renforce l'anti-prolifération et l'efficacité dans un sous-ensemble de lignées cellulaires ;

Les biomarqueurs sélectifs sont modulés par la double inhibition de JBI-802 non visible par les inhibiteurs à agent unique, ce qui permet de stratifier les patients et d'évaluer la réponse au traitement, et

Le JBI-802 présente un profil d'efficacité, de sécurité et de tolérabilité supérieur.

À propos de Jubilant Therapeutics

Jubilant Therapeutics Inc. est une société biopharmaceutique tournée vers le patient qui fait progresser les modulateurs à petites molécules puissants et sélectifs pour répondre aux besoins médicaux non satisfaits en oncologie et en maladies auto-immunes. Son moteur de découverte avancé intègre une conception basée sur la structure et des algorithmes de calcul afin de découvrir et développer de nouvelles thérapies de précision contre des cibles de première classe et validées, mais difficiles à traiter dans des populations de patients génétiquement définis. La direction et les équipes scientifiques de la société, animées d'un esprit d'entreprise, s'efforcent d'être rapides et efficaces en utilisant un modèle d'entreprise qui tire parti des compétences reconnues et synergiques de la chaîne de valeur et des services partagés de Jubilant Life Sciences Limited. Le siège social de Jubilant Therapeutics se trouve aux États-Unis, la société est dirigée par des leaders d'opinion et des membres du conseil consultatif scientifique de renommée mondiale. Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le site Web www.jubilanttx.com ou nous suivre sur Twitter @JubilantTx et sur LinkedIn .

