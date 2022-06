Jubilant Therapeutics Inc. annonce le développement d'inhibiteurs de PD-L1 à petite molécule, disponibles par voie orale et pénétrant dans le cerveau, lors de la réunion annuelle 2022 de l'American Society of Clinical Oncology (ASCO)

BEDMINSTER, N.J., 3 juin 2022 /PRNewswire/ -- Jubilant Therapeutics Inc., une société de thérapies de précision au stade clinique qui fait progresser les petites molécules thérapeutiques pour répondre à des besoins médicaux non satisfaits en oncologie et dans le domaine des maladies auto-immunes, a annoncé aujourd'hui des données qui seront présentées lors de la réunion annuelle 2022 de l'American Society of Clinical Oncology (ASCO). Les données portent sur la pharmacocinétique et les propriétés anticancéreuses in vitro et in vivo de JBI-2174, le principal inhibiteur PD-L1 de la société, administré par voie orale et pénétrant dans le cerveau, qui fait l'objet d'études habilitantes pour l'IND pour le traitement des tumeurs solides. L'affiche sera présentée par Luca Rastelli, Ph.D., directeur scientifique de la société, au cours de la session Thérapies du développement — Immunothérapie à 8 h 00 HAC le 5 juin 2022. Le résumé est disponible ici .

« Les inhibiteurs de points de contrôle, tels que les anticorps anti-PD-1 et anti-PDL1, ont révolutionné le traitement du cancer en permettant au système immunitaire d'attaquer les cellules tumorales », a déclaré Luca Rastelli. « Cependant, ces anticorps présentent une faible pénétration dans le cerveau et ont démontré une efficacité limitée dans les cancers du cerveau. Grâce à notre conception de médicaments basée sur la structure et à nos algorithmes de calcul, nous avons mis au point des inhibiteurs de points de contrôle à petite molécule administrés par voie orale qui permettent de remédier à cette limite. Nous mettons l'accent sur l'achèvement de nos études habilitantes pour l'IND et espérons commencer sous peu les essais cliniques portant sur le JBI-2174 chez des patients atteints de tumeurs cérébrales spécifiques », a-t-il ajouté.

La puissance, la pharmacocinétique et l'activité in vivo des inhibiteurs de PD-L1 à petite molécule mis au point de façon rationnelle ont été évaluées. Le principal candidat anti-PD-L1 de la société, le JBI-2174, a démontré une forte affinité pour le PD-L1 avec une CI50 d'environ 1 nM. Dans les tests de sélectivité des cibles immuno-oncologiques, le JBI-2174 s'est avéré très sélectif pour le PD-L1 et a également inhibé la signalisation médiée par le PD-L1/PD-1, essentielle à la modulation des cellules T. Dans plusieurs modèles animaux où des cellules tumorales ont été injectées dans le cerveau, le JBI-2174 a démontré une exposition cérébrale durable, une efficacité équivalente à celle d'un anticorps anti-PD-L1 et une survie accrue par rapport au contrôle. Les résultats suggèrent qu'un inhibiteur PD-L1 à petite molécule pénétrant dans le cerveau et administré par voie orale pourrait être efficace contre les tumeurs cérébrales qui ne répondent généralement pas aux anticorps par points de contrôle immunitaire.

À propos de Jubilant Therapeutics, Inc.

Jubilant Therapeutics Inc. est une société de thérapies de précision au stade clinique qui fait progresser des modulateurs puissants et sélectifs à base de petites molécules pour répondre à des besoins médicaux non satisfaits en oncologie et dans le domaine des maladies auto-immunes. Son moteur de découverte avancé intègre la conception basée sur la structure et les algorithmes de calcul pour découvrir et développer de nouvelles thérapies de précision contre des cibles de premier ordre ou validées, mais difficiles à atteindre dans des populations de patients génétiquement définies. Le programme avancé de la société, l'inhibiteur double de LSD1/HDAC6, le premier de sa catégorie, est entré dans les essais cliniques de phase I/IIa pour traiter les tumeurs solides, suivi par d'autres demandes de DNR avec de nouveaux modulateurs de PRMT5 et PDL1 pénétrant le cerveau, ainsi que des inhibiteurs de PAD4 dans des indications oncologiques et inflammatoires. Le siège de Jubilant Therapeutics Inc. est situé à Bedminster, dans le New Jersey, et est dirigé par des leaders d'opinion et des membres du conseil consultatif scientifique de renommée mondiale. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.jubilanttx.com ou nous suivre sur Twitter @JubilantTx et LinkedIn .

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1064788/Jubilant_Therapeutics_Logo.jpg

SOURCE Jubilant Therapeutics Inc.