Jubilant Therapeutics Inc. donnera des présentations à l'occasion des conférences du Crédit Suisse et de Jefferies Investor

BEDMINSTER, New Jersey, 4 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Jubilant Therapeutics Inc ., une entreprise biopharmaceutique en phase clinique qui développe des médicaments de précision administrés par voie orale aux propriétés thérapeutiques renforcées à destination des patients atteints de cancer et de maladies auto-immunes, a annoncé aujourd'hui que Syed Kazmi, président-directeur général, présenterait un bilan des activités et tiendrait une réunion avec les investisseurs institutionnels à l'occasion des conférences suivantes qui auront lieu en novembre 2022 :

Événement : 31e conférence annuelle du Crédit Suisse sur les soins de santé, Ranchos Palos Verde, Californie Date : Du lundi 7 au jeudi 10 novembre 2022 Participant : Syed Kazmi, président-directeur général, Jubilant Therapeutics Inc. Horaire : 14h35 - 15h05 HNP (17h35 - 18h05 EST) le mercredi 9 novembre



Événement : Jefferies London Healthcare Conference, Londres Date : Du mardi 15 au jeudi 17 novembre Participant : Syed Kazmi, président-directeur général, Jubilant Therapeutics Inc. Horaire : 8h35 GMT (3h35 EST) le mercredi 16 novembre

Jubilant Therapeutics Inc. Est une entreprise biopharmaceutique en phase clinique qui développe des médicaments de précision administrés par voie orale aux propriétés thérapeutiques renforcées pour répondre aux besoins médicaux non satisfaits de patients génétiquement définis en oncologie ou atteints de maladies auto-immunes. Son moteur de découverte avancé et structuré, TIBEO (Therapeutic Index and Brain Exposure Optimization), a été validé grâce à des partenariats réussis, notamment avec Blueprint Medicines. Le portefeuille de produits avancés de la société se compose d'un modificateur épigénétique double, le JBI-802, qui fait actuellement l'objet d'un essai clinique de phase I/II pour le traitement des tumeurs solides, d'un nouveau modulateur de PRMT5 pénétrant dans le cerveau auquel une autorisation de mise sur le marché a été accordée, d'un inhibiteur de PDL1 pénétrant dans le cerveau, ainsi que d'inhibiteurs de PAD4 pour des indications oncologiques et inflammatoires. La société est basée à Bedminster, dans le New Jersey, et orientée par des conseillers scientifiques de renommée mondiale. Pour en savoir plus : www.jubilanttx.com , Twitter @JubilantTx , LinkedIn

