Jubilant Therapeutics Inc. präsentiert auf den Investorenkonferenzen von Credit Suisse und Jefferies

BEDMINSTER, New Jersey, 4. November 2022 /PRNewswire/ -- Jubilant Therapeutics Inc., ein biopharmazeutisches Unternehmen in der klinischen Phase, das orale Präzisionsarzneimittel mit einem verbesserten therapeutischen Index für genetisch definierte Patienten mit Krebs- und Autoimmunerkrankungen entwickelt, gab heute bekannt, dass Syed Kazmi, Chief Executive Officer, auf den folgenden Konferenzen im November 2022 eine Präsentation zum aktuellen Geschäftsverlauf halten und institutionelle Anleger treffen wird:

Veranstaltung: Credit Suisse 31. jährliche Gesundheitskonferenz, Ranchos Palos Verde, Kalifornien Datum: Montag, 7. November bis Donnerstag, 10. November 2022 Teilnehmer: Syed Kazmi, Chief Executive Officer, Jubilant Therapeutics Inc. Uhrzeit: 14:35 bis 15:05 Uhr PST (17:35 bis 18:05 Uhr EST) am Mittwoch, dem 9. November



Veranstaltung: Jefferies London Healthcare Conference, London Datum: Dienstag, 15. November bis Donnerstag, 17. November Teilnehmer: Syed Kazmi, Chief Executive Officer, Jubilant Therapeutics Inc. Uhrzeit: 8:35 Uhr GMT (3:35 Uhr EST) am Mittwoch, dem 16. November

Informationen zu Jubilant Therapeutics Inc.

Jubilant Therapeutics Inc. ist ein biopharmazeutisches Unternehmen in der klinischen Phase, das orale Präzisionsarzneimittel mit verbessertem therapeutischen Index entwickelt, um ungedeckten medizinischen Bedarf in der Onkologie und bei Autoimmunerkrankungen für genetisch definierte Patienten zu decken. Seine fortschrittliche strukturbasierte Entdeckungsmaschine, TIBEO (Therapeutic Index and Brain Exposure Optimization), wurde durch erfolgreiche Partnerschaften, unter anderem mit Blueprint Medicines, validiert. Die Pipeline des Unternehmens besteht aus einem erstklassigen dualen epigenetischen Modifikator, JBI-802, der sich derzeit in einer klinischen Phase I/II-Studie zur Behandlung von soliden Tumoren befindet, einem neuartigen hirndurchdringenden Modulator von PRMT5, für den eine IND akzeptiert wurde, hirndurchdringenden und darmrestriktiven PDL1-Inhibitoren sowie PAD4-Inhibitoren für onkologische und entzündliche Indikationen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Bedminster, New Jersey, und wird von weltweit anerkannten wissenschaftlichen Beratern geleitet. Weitere Informationen finden Sie auf: www.jubilanttx.com, Twitter @JubilantTx, LinkedIn

