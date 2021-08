Jubilant Therapeutics renforce son conseil d'administration avec l'arrivée de Leila Alland, M.D., et annonce la nomination de Jeremy Barton, M.D., en tant que conseiller stratégique et CMO par intérim

"C'est un plaisir d'accueillir le Dr Alland au conseil d'administration de Jubilant Therapeutics et le Dr Barton dans l'équipe", a déclaré Hari S Bhartia, président de Jubilant Therapeutics Inc. "Ils se joignent à nous à un moment passionnant alors que nous progressons vers la clinique et je me réjouis de leur engagement et de leur soutien pour guider nos objectifs."

"L'expérience combinée du Dr Alland et du Dr Barton en matière de développement stratégique de médicaments oncologiques contribuera à propulser l'entreprise vers notre objectif d'apporter des modulateurs de petites molécules innovants aux patients atteints de cancer", a déclaré Syed Kazmi, Ph.D., président et directeur général de Jubilant Therapeutics Inc.

"L'équipe de Jubilant Therapeutics fait de grands progrès dans le développement de thérapies oncologiques de précision et je suis honorée de rejoindre son conseil d'administration et de l'aider à faire progresser son pipeline passionnant vers la clinique", a déclaré Leila Alland, M.D.

Le Dr Alland occupe actuellement le poste de directrice médicale de PMV Pharmaceuticals, où elle est chargée de diriger les thérapies anticancéreuses de précision en phase clinique de la société. Auparavant, elle a été directrice médicale chez Affimed et Tarveda Therapeutics et a occupé des postes de direction chez AstraZeneca, Bristol-Myers Squibb, Novartis et Schering-Plough. Le Dr Alland a effectué un stage en hématologie-oncologie pédiatrique au New York Hospital et au Memorial Sloan-Kettering Cancer Center et a été professeur adjoint de pédiatrie à l'Albert Einstein College of Medicine, où elle a reçu le James S. McDonnell Foundation Scholar Award et a poursuivi la recherche fondamentale sur le cancer tout en s'occupant d'enfants atteints de cancer et de troubles sanguins.

"Je suis ravi de travailler avec Jubilant Therapeutics et de contribuer à l'avancement de leur pipeline de nouvelles thérapies pour répondre aux besoins non satisfaits des patients atteints de cancer et de maladies auto-immunes", a déclaré Jeremy Barton, M.D.

Le Dr Barton apporte à Jubilant Therapeutics plus de 29 ans d'expérience dans toutes les phases de développement de médicaments oncologiques au sein de grandes sociétés pharmaceutiques en Suisse, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Il travaille actuellement comme consultant et conseille les entreprises de biotechnologie sur le développement stratégique de médicaments oncologiques. Auparavant, le Dr Barton a occupé le poste de directeur médical chez Biogen Idec, eFFECTOR Therapeutics et Mirati Therapeutics. Il a été responsable du développement précoce de l'oncologie chez Pfizer, où il a supervisé la transition de tous les composés oncologiques de la recherche à l'IND, puis aux études de validation du concept. Le Dr Barton est diplômé en médecine interne et en oncologie clinique, membre du Royal College of Physicians, membre du Royal College of Radiologists (oncologie clinique) et membre de la faculté de médecine pharmaceutique. Il a obtenu sa maîtrise en physiologie à l'université d'Oxford et son diplôme de médecin à la faculté de médecine de l'University College Hospital de Londres.

À propos de Jubilant Therapeutics, Inc.

Jubilant Therapeutics Inc. est une société biopharmaceutique tournée vers le patient qui fait progresser les modulateurs à petites molécules puissants et sélectifs pour répondre aux besoins médicaux non satisfaits en oncologie et pour les maladies auto-immunes. Son moteur de découverte avancé intègre une conception basée sur la structure et des algorithmes de calcul afin de découvrir et développer de nouvelles thérapies de précision contre des cibles de première classe et validées, mais difficiles à traiter au sein de populations de patients génétiquement définis. La société prévoit de déposer une demande d'autorisation de mise sur le marché (IND) plus tard dans l'année pour le premier inhibiteur double de LSD1/HDAC6 de sa catégorie, suivie de deux IND supplémentaires en 2022 avec de nouveaux modulateurs de PRMT5 et PAD4 dans des indications oncologiques et inflammatoires. Le siège social de Jubilant Therapeutics se trouve à Bedminster dans le New Jersey aux États-Unis. La société est dirigée par des leaders d'opinion et des membres du conseil consultatif scientifique de renommée mondiale. Pour obtenir davantage d'informations, veuillez consulter le site Web www.jubilanttx.com ou nous suivre sur Twitter @JubilantTx et sur LinkedIn .

