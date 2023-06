JULIUS MEINL ANNONCE SA COLLABORATION AVEC LE CHEF PÂTISSIER ANTONIO BACHOUR

VIENNE, 22 juin 2023 /PRNewswire/ -- Julius Meinl, prestigieux torréfacteur viennois, a annoncé qu'Antonio Bachour, chef pâtissier primé et auteur, serait son ambassadeur de marque mondial.

Ce partenariat s'appuie sur les valeurs que partagent Julius Meinl et Antonio Bachour : une grande passion pour les goûts exceptionnels, une vision commune consistant à offrir aux gens des moments qui comptent et un solide engagement envers la responsabilité sociale et environnementale.

Reconnu pour la grande créativité de ses desserts, Antonio Bachour a remporté de nombreux prix, a été désigné l'un des meilleurs chefs pâtissiers des États-Unis, et a reçu le Best Pastry Chef in the World Award de la prestigieuse fondation The Best Chef, la plus importante plate-forme de prix culinaires au monde.

Antonio Bachour a exprimé son enthousiasme à l'idée de devenir un ambassadeur de l'un des plus anciens torréfacteurs au monde : « Si j'ai choisi cette marque de café, c'est parce que Julius Meinl incarne la tradition, l'élégance et une culture ancrée dans l'histoire, avec une responsabilité sociale et environnementale. C'est une marque qui est digne de confiance et qui a une solide réputation. Nous partageons les mêmes valeurs : l'une des plus importantes est la satisfaction d'offrir aux gens des moments de pur plaisir et de bonheur grâce à nos produits alimentaires et à nos boissons. Je suis très heureux d'en être l'ambassadeur aujourd'hui. »

Voici ce que Razvan Talpau, directeur général de Julius Meinl North America, a déclaré à propos de cette collaboration : « Nous sommes extrêmement honorés de nous associer à Antonio Bachour et de prendre part à l'incessante poursuite de l'excellence et de l'extraordinaire créativité qui ravissent les palais les plus exigeants. En combinant notre expertise et notre passion pour le café avec l'approche innovante d'Antonio en matière de saveurs, nous pouvons proposer une expérience véritablement exceptionnelle à nos clients. Le fait que nous soyons en mesure de collaborer avec quelqu'un qui partage et reconnaît tout ce que représente Julius Meinl est une véritable leçon d'humilité. »

Fier de servir du café Julius Meinl dans sa pâtisserie primée à Miami, Antonio a choisi de proposer cet automne un café original certifié bio et commerce équitable qu'il apprécie beaucoup : « Chaque création extraordinaire commence avec les meilleurs ingrédients. Le café "Gloriette Gold" de Julius Meinl incarne l'harmonie parfaite entre arômes exceptionnels et qualité supérieure : il accompagnera parfaitement mes desserts. »

Antonio exposera les synergies exceptionnelles de sa collaboration avec la marque qui incarne les cafés typiques de Vienne : il mettra en avant ce partenariat sur les canaux concernés, développera des projets spécifiques et des créations sur mesure, et assistera à des événements clés, dont HostMilano.

À propos de Julius Meinl : Fondé en 1862, Julius Meinl est l'un des plus anciens torréfacteurs au monde et une marque emblématique de cafés de Vienne. Aujourd'hui, les cafés et thés Meinl sont vendus dans plus de 50 000 établissements dans 70 pays.

À propos d'Antonio Bachour : Durant toute sa carrière, Antonio s'est associé à des hôtels et des pâtisseries de renommée mondiale : il a notamment supervisé le St. Regis à Miami, ainsi que la carte des desserts pour les points de vente du chef Jean George, trois étoiles au Michelin, à l'hôtel. Son succès lui a permis d'ouvrir quatre boulangeries et de publier six livres.

SOURCE Julius Meinl