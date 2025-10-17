Julius Meinl introduit des capsules compostables industriellement dans sa gamme primée de produits biologiques issus du commerce équitable au salon HostMilano

VIENNE, 17 octobre 2025 /PRNewswire/ -- La marque de café haut de gamme Julius Meinl a élargi sa gamme The Originals Bio Fairtrade doublement certifiée pour le secteur de l'hôtellerie et de la restauration en lançant des capsules professionnelles industriellement compostables. Ce dernier ajout s'ajoute à la gamme primée de grains et de café moulu, soulignant l'engagement de l'entreprise en tant que partenaire de confiance pour fournir des solutions de café de qualité supérieure, d'une saveur exceptionnelle et durables pour toutes les occasions de servir.

Capsule de café professionnel 100% compostable de Julius Meinl

The Originals Bio Fairtrade Line

Le lancement des capsules débute avec Danube Delight - l'un des trois mélanges de la gamme - qui offre une saveur riche et intense où une base de chocolat noir rencontre des notes épicées de noix de muscade.

Réalisés grâce à plus de 160 ans d'expertise en matière de torréfaction, les mélanges The Originals Bio Fairtrade témoignent d'un véritable savoir-faire artisanal en matière de café. La gamme primée est rapidement devenue un choix de confiance pour les clients B2B à la recherche d'un café biologique de qualité supérieure et d'origine éthique, afin d'offrir aux clients une qualité exceptionnelle tout en soutenant un avenir durable pour l'industrie.

La double certification garantit aux agriculteurs un prix minimum stable ainsi qu'une prime de commerce équitable et un différentiel biologique, que les coopératives réinvestissent dans leurs communautés, leurs infrastructures et leurs projets de développement durable.

Industrially Compostable Certification

« Chez Julius Meinl, nous voulions aller au-delà de l'idée traditionnelle de 'bean to cup' et prendre une mesure significative pour boucler la boucle des expériences de café en capsule », a déclaré Lazar Glasnovic, responsable de la qualité sur le terrain. « Notre objectif était de créer une capsule qui non seulement offre la saveur exceptionnelle pour laquelle notre marque est connue, mais qui représente également un choix durable pour nos clients et l'environnement ».

Le compostage industriel décompose efficacement les matières organiques dans un environnement contrôlé, produisant un compost riche en nutriments qui améliore la santé du sol, stimule la fertilité et améliore la rétention d'eau. En revanche, les conditions anaérobies des décharges empêchent la décomposition correcte des déchets organiques et génèrent du méthane, un gaz à effet de serre 28 fois plus puissant que le dioxyde de carbone.

Conception de la capsule

Les capsules ont été développées en partenariat avec Gualapack et FLO . Elles sont compatibles avec les systèmes Lavazza Blue® et contiennent 11,1 grammes de café.

Le couvercle combine du papier, une couche métallisée à base de cellulose et une couche d'étanchéité en PLA - un mélange innovant de matériaux qui offre une protection élevée et d'excellentes performances de distribution, rigoureusement testées par rapport à des modèles standard.

Le corps de la capsule combine le C-PLA, un bioplastique d'origine végétale dont l'empreinte environnementale est nettement inférieure à celle des plastiques traditionnels, et le PVOH, reconnu pour ses propriétés exceptionnelles de barrière à l'oxygène.

La conception a fait l'objet d'une évaluation approfondie des performances de compostage et est certifiée industriellement compostable avec le certificat OK compost INDUSTRIAL par TÜV AUSTRIA, une société internationale indépendante de premier plan spécialisée dans les tests et la certification, active dans plus de 30 pays.

Qualité professionnelle, commodité des capsules

La gamme de capsules professionnelles Julius Meinl permet aux hôtels, bureaux et restaurants de bénéficier d'un café de qualité barista grâce à une technologie fiable et facile à utiliser. Chaque capsule contient une quantité accrue de café pour garantir un arôme plus riche et un goût plus prononcé, offrant ainsi la qualité d'un café professionnel sur simple pression d'un bouton.

Avec des options classiques et désormais industriellement compostables, la gamme permet aux partenaires d'offrir à leurs clients un café exceptionnel avec facilité et régularité. Les capsules sont disponibles avec une nouvelle gamme de machines, calibrées de manière experte pour une extraction précise et complète, pour des expériences de café sans compromis, sur simple pression d'un bouton.

À propos de Julius Meinl : Fondé en 1862, Julius Meinl est l'un des plus anciens torréfacteurs de café au monde et une marque emblématique des cafés viennois. Le souci de la qualité est une marque de fabrique familiale depuis cinq générations. Avec plus de 160 ans d'expérience en matière d'approvisionnement, de mélange et de torréfaction, les cafés et les thés Julius Meinl sont vendus dans plus de 50 000 hôtels, cafés et restaurants dans 70 pays, ainsi que dans un nombre croissant de points de vente au détail.

Julius Meinl | Pour les entreprises | Capsules professionnelles

Image - https://mma.prnewswire.com/media/2798419/Julius_Meinl.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2388574/Julius_Meinl_Logo.jpg