Julius Meinl erweitert seine preisgekrönte Bio-Fairtrade-Linie um industriell kompostierbare Kapseln bei HostMilano

WIEN, 17. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Die Premium-Kaffeemarke Julius Meinl hat ihre doppelt zertifizierte The Originals Bio Fairtrade Linie für die Gastronomie mit der Einführung von industriell kompostierbaren Profi-Kapseln erweitert. Diese jüngste Ergänzung baut auf dem preisgekrönten Sortiment an Bohnen und gemahlenem Kaffee auf und unterstreicht das Engagement des Unternehmens als zuverlässiger Partner, der Spitzenqualität, außergewöhnlichen Geschmack und nachhaltige Kaffeelösungen für alle Serviergelegenheiten bietet.

Die Originals Bio Fairtrade-Linie

Die Einführung der Kapseln beginnt mit Danube Delight - eine von drei Mischungen im Sortiment - mit einem reichhaltigen, intensiven Geschmack, bei dem eine dunkle Schokoladenbasis auf würzige Noten von Muskatnuss trifft.

Mit mehr als 160 Jahren Erfahrung in der Röstung hergestellt, sind die The Originals Bio Fairtrade Kaffeemischungen ein Beispiel für echte Handwerkskunst. Die preisgekrönte Produktlinie hat sich schnell zu einer vertrauenswürdigen Wahl für B2B-Kunden entwickelt, die hochwertigen Bio-Kaffee aus ethischen Quellen suchen, um ihren Gästen außergewöhnliche Qualität zu bieten und gleichzeitig eine nachhaltige Zukunft für die Branche zu unterstützen.

Die Doppelzertifizierung garantiert den Bauern einen stabilen Mindestpreis sowie eine Fairtrade-Prämie und eine Bio-Differenzierung, die die Genossenschaften in ihre Gemeinden, Infrastruktur und Nachhaltigkeitsprojekte investieren.

Industriell kompostierbare Zertifizierung

„Wir bei Julius Meinl wollten über die traditionelle Idee von „bean to cup" hinausgehen und einen bedeutenden Schritt in Richtung Schließung des Kreislaufs für kapselbasierte Kaffeeerlebnisse machen", sagte Lazar Glasnovic, Head of Field Quality. "Unser Ziel war es, eine Kapsel zu entwickeln, die nicht nur den außergewöhnlichen Geschmack bietet, für den unsere Marke bekannt ist, sondern auch eine nachhaltige Wahl für unsere Kunden und die Umwelt darstellt."

Bei der industriellen Kompostierung wird organisches Material in einer kontrollierten Umgebung effizient abgebaut. Dabei entsteht nährstoffreicher Kompost, der die Gesundheit des Bodens verbessert, die Fruchtbarkeit erhöht und die Wasserrückhaltung verbessert. Im Gegensatz dazu verhindern die anaeroben Bedingungen von Deponien die ordnungsgemäße Zersetzung organischer Abfälle und erzeugen stattdessen Methan - ein Treibhausgas, das 28-mal stärker ist als Kohlendioxid.

Kapseldesign

Die Kapseln wurden in Zusammenarbeit mit Gualapack und FLO entwickelt und sind mit Lavazza Blue® Systemen kompatibel und enthalten 11,1 Gramm Kaffee.

Der Deckel kombiniert Papier, eine metallisierte Schicht auf Zellulosebasis und eine PLA-Versiegelungsschicht - eine innovative Materialmischung, die einen hohen Barriereschutz und eine hervorragende Dosierleistung bietet, die im Vergleich zu Standarddesigns rigoros getestet wurde.

Der Kapselkörper kombiniert C-PLA, einen Biokunststoff auf pflanzlicher Basis mit einem deutlich geringeren ökologischen Fußabdruck als herkömmliche Kunststoffe, und PVOH, das für seine hervorragenden Sauerstoffbarriereeigenschaften bekannt ist.

Das Design wurde gründlich auf seine Kompostierbarkeit geprüft und ist mit dem Zertifikat OK compost INDUSTRIAL des TÜV AUSTRIA, einem unabhängigen, führenden internationalen Prüf- und Zertifizierungsunternehmen, das in mehr als 30 Ländern tätig ist, zertifiziert.

Professionelle Qualität, Kapselkomfort

Die Julius Meinl Professional Capsules bringen durch zuverlässige, einfach zu bedienende Technologie ein Kaffeeerlebnis in Barista-Qualität in Hotels, Büros und Restaurants. Jede Kapsel enthält eine erhöhte Menge an Kaffee, um ein reichhaltigeres Aroma und einen volleren Geschmack zu gewährleisten, und liefert auf Knopfdruck professionelle Kaffeehausqualität.

Das Sortiment umfasst sowohl klassische als auch industriell kompostierbare Varianten und ermöglicht es den Partnern, ihren Gästen auf einfache und konsistente Weise hervorragenden Kaffee anzubieten. Die Kapseln sind mit einer neu entwickelten Maschinenserie erhältlich, die fachmännisch für eine präzise, vollständige Extraktion kalibriert ist und auf Knopfdruck ein kompromissloses Kaffeeerlebnis bietet.

Informationen zu Julius Meinl:Julius Meinl wurde 1862 gegründet und ist eine der ältesten Kaffeeröstereien der Welt und eine ikonische Wiener Kaffeehausmarke. Das Engagement für Qualität ist seit fünf Generationen ein Markenzeichen der Familie. Mit mehr als 160 Jahren Erfahrung in der Beschaffung, Mischung und Röstung werden Julius Meinl Kaffees und Tees in über 50.000 Hotels, Kaffeehäusern und Restaurants in 70 Ländern sowie in einer wachsenden Zahl von Einzelhandelsgeschäften verkauft.

