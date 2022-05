JUMEIRAH GROUP ERÖFFNET ALL-VILLA LUXUSRESORT AUF BALI

Bali ist berühmt für seine landschaftliche Schönheit und wird aufgrund seiner atemberaubenden Natur oft als das letzte Paradies auf Erden bezeichnet. In der malersichen Pecatu-Region im Südwesten Balis gelegen, befindet sich das Luxusresort mit seinen Villen direkt am Strand von Uluwatu - einem der begehrtesten Spots der Insel. Das spektakuläre, von der hindu-javanischen Kultur inspirierte Resort ist ein ideales Reiseziel für Paare, Gruppen und Alleinreisende, die in der atemberaubenden Natur des Resorts neue Kontakte knüpfen und ihr inneres Gleichgewicht finden möchten.

Das luxuriöse Resort verfügt über geräumige Villen auf den Kalksteinklippen und bietet 123 Villen mit einem oder zwei Schlafzimmern sowie einen Royal Water Palace mit vier Schlafzimmern, die alle einen herrlichen Blick auf den Indischen Ozean und die üppige tropische Natur Balis bieten. Jede Villa verfügt über einen privaten Pool und einen Wohnbereich im Freien mit einem offenen Pavillon, von dem aus man den Sonnenuntergang am Horizont sehen kann, oder einen angelegten tropischen Garten, in dem die Gäste eine spirituelle, abgeschiedene und gefühlvolle Erfahrung machen können. Das Resort bietet seinen Gästen auch exklusiven Zugang zu einem Privatstrand, der von der natürlichen Landschaft umrahmt ist und eine abgeschiedene Enklave zum Entspannen bietet..

Aufbauend auf dem Ruf der Jumeirah Group, außergewöhnliche kulinarische Erlebnisse zu bieten, können sich die Gäste in drei charakteristischen Restaurants und Bars unter der Leitung von Meisterkoch Vincent Leroux verwöhnen lassen, von denen jedes einen atemberaubenden Blick auf das kristallblaue Wasser der Insel und spektakuläre Sonnenuntergangspanoramen bietet.

Im Zuge der Eröffnung lädt das Hotel seine Gäste ein, Bali mit einem speziellen Eröffnungsangebot für Aufenthalte bis 31. März 2023 zu entdecken, die bis zum 30. Juni 2022 gebucht werden. Das Angebot umfasst 25 % Rabatt auf die beste verfügbare Rate, 10 % Ermäßigung auf Speisen und Getränke, ein kostenloses Upgrade (je nach Verfügbarkeit) sowie Frühstück und Resort-Guthaben (bei Aufenthalten von zwei Nächten oder mehr). Parallel dazu erhalten Mitglieder des führenden Prämienprogramms von Jumeirah Hotels & Resorts, Jumeirah One, 30 % Ermäßigung sowie weitere Vorteile.

Weitere Informationen unter: www.jumeirahbali.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1811635/Jumeirah_Bali_Resort_Ocean_View.jpg

