JUMEIRAH GROUP INAUGURA RESORT DE LUXO EXCLUSIVO DE RESIDÊNCIAS EM BALI

Localizado na deslumbrante região de Uluwatu, em Bali, o resort oferece um destino inigualável para aqueles que buscam se reconectar e encontrar equilíbrio interior, enquanto absorvem o magnífico ambiente natural da ilha.

José Silva, CEO do Jumeirah Group, disse: "Bali é conhecida por sua beleza encantadora e seu rico patrimônio cultural que a diferencia dos outros arquipélagos em todo o mundo. O Jumeirah Bali é um conceito inédito que incorpora o espírito da província à nossa hospitalidade incomparável, oferecendo aos hóspedes uma experiência verdadeiramente única e memorável para se reconectarem com a natureza."

O resort oferece 123 residências em configurações de um e dois quartos, bem como um Royal Water Palace de quatro quartos, com vista para o Oceano Índico e a exuberante beleza ecológica natural de Bali. Cada residência conta com uma piscina particular e uma área de estar ao ar livre com um pavilhão aberto. O resort também oferece aos hóspedes acesso exclusivo a uma praia privada.

Projetado para criar um fluxo contínuo entre a arquitetura, o interior e a paisagem, o Jumeirah Bali combina materiais de construção nativos com conforto contemporâneo e luxuoso, para transportar os hóspedes a um autêntico santuário balinês.

Os hóspedes também podem desfrutar de três restaurantes e bares exclusivos supervisionados pelo Master Chef Vincent Leroux. Com inauguração prevista para junho, o AKASA Gastro Grill oferece uma experiência culinária única, além de um DJ residente e um mixologista proporcionando o local perfeito para relaxar. O restaurante SEGARAN, aberto o dia todo, oferece a refinada cozinha balinesa e do sudeste asiático, enquanto o MAJA Sunset Pool Lounge servirá como um local ideal à noite para desfrutar de coquetéis com vista para o vasto oceano.

O Jumeirah Bali também receberá o premiado Talise Spa da rede Jumeirah. Atualmente, o resort dispõe de duas salas de estética privadas em funcionamento, com a experiência de spa completa, complementada com o exclusivo banho turco tradicional da ilha, com inauguração prevista para julho. Os hóspedes também podem desfrutar das comodidades de bem-estar adicionais do spa, que incluem sauna, banho de vapor e banhos de ducha Vichy.

Os hóspedes também podem participar de aulas de meditação guiada e ioga, utilizar o moderno centro de fitness ou desfrutar de experiências de caminhadas no extraordinário ambiente natural. O resort também conta com incríveis piscinas de borda infinita e um clube infantil para momentos de diversão em família.

