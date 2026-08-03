Jungbunzlauer ernennt Marcus von Twistern zum EVP Operations

BASEL, Schweiz, 3. August 2026 /PRNewswire/ -- Jungbunzlauer, ein weltweit führender Anbieter hochwertiger, nachhaltiger Inhaltsstoffe aus natürlichen Quellen, gab heute die Ernennung von Marcus von Twistern zum Executive Vice President (EVP) Operations und Mitglied der Geschäftsleitung mit Wirkung zum 1. August 2026 bekannt.

Marcus von Twistern, Executive Vice President Operations bei Jungbunzlauer.

Marcus von Twistern verfügt über mehr als 25 Jahre internationale Führungserfahrung in den Bereichen Operations, Produktion und groß angelegte Investitionsprojekte. Er hatte leitende Positionen in verschiedenen Regionen inne, darunter Deutschland, China, Italien und die Vereinigten Staaten.

Zuletzt war Marcus als Vice President Operations bei UPM tätig. Davor hatte er verschiedene Führungspositionen bei Evonik Industries inne, wo er für die Produktionssteuerung, das Leistungsmanagement und die operative Exzellenz an mehreren Standorten weltweit verantwortlich war.

„Wir freuen uns sehr, Marcus bei Jungbunzlauer willkommen zu heißen", sagte Bruno Tremblay, CEO von Jungbunzlauer. „Seine bewährte operative Führungskompetenz und seine internationale Erfahrung werden von unschätzbarem Wert sein, während wir unser globales Produktionsnetzwerk weiter stärken und unsere langfristigen Wachstumsziele vorantreiben."

Marcus von Twistern fügte hinzu: „Ich freue mich sehr, Teil von Jungbunzlauer zu werden – gerade in einer Zeit, in der Zuverlässigkeit und gleichbleibende Qualität für unsere Kunden wichtiger denn je sind. Ich freue mich darauf, mit den Teams an unseren Standorten zusammenzuarbeiten, um unsere Aktivitäten in Nordamerika und Europa weiter zu stärken."

Informationen zu Jungbunzlauer

Jungbunzlauer ist ein führender Hersteller hochwertiger, nachhaltiger Inhaltsstoffe aus natürlichen Quellen und beliefert unter anderem die Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie die Bereiche Ernährung, Gesundheit, Haushalts- und Körperpflege. Als Vorreiter bei der Entwicklung natürlich besserer Inhaltsstoffe, die den Alltag bereichern, sind wir ein vertrauenswürdiger Partner, der ein vielfältiges Portfolio an Texturgebern, Säuerungsmitteln, Süßungsmitteln, Mineralstoffen und maßgeschneiderten Lösungen anbietet, um den sich wandelnden Bedürfnissen unserer Kunden gerecht zu werden.

Mit Hauptsitz in Basel, Schweiz, und modernsten Anlagen, unter anderem großtechnische Fermentationsanlagen in ganz Europa und Nordamerika, sind wir stolz darauf, mehr als 130 Länder weltweit zu beliefern. Jungbunzlauer wurde vor mehr als 150 Jahren gegründet und hat sich zu einem Unternehmen mit einem Umsatz von 1,3 Milliarden CHF entwickelt, getragen von fast 1.400 engagierten Mitarbeitenden, die sich für eine gesündere und nachhaltigere Zukunft einsetzen. Weitere Informationen finden Sie unter www.jungbunzlauer.com.