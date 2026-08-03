Jungbunzlauer、Marcus von Twistern氏をオペレーション担当執行副社長に任命

スイス・バーゼル, 2026年8月3日 /PRNewswire/ -- 天然由来の高品質で持続可能な原料分野における世界的なリーダーであるJungbunzlauerは本日、2026年8月1日付で、Marcus von Twistern氏をオペレーション担当エグゼクティブ・バイス・プレジデント（EVP）兼執行委員会メンバーに任命したことを発表しました。

Marcus von Twistern氏は、業務運営、生産、および大規模投資プロジェクトの分野において、25年以上にわたる国際的なリーダーシップ経験を有しています。同氏は、ドイツ、中国、イタリア、米国など、複数の地域で要職を歴任してきました。

Marcus von Twistern氏、Jungbunzlauer オペレーション担当エグゼクティブ・バイス・プレジデント（EVP）.

直近では、同氏はUPMでオペレーション担当バイス・プレジデントを務めていました。それ以前は、Evonik Industriesにおいて、さまざまな上級管理職を歴任し、世界中の複数の拠点における生産ガバナンス、業績管理、およびオペレーショナル・エクセレンスを統括していました。

「Marcus氏をJungbunzlauerに迎え入れることができ、大変嬉しく思います」と、JungbunzlauerのCEO、Bruno Tremblay氏は述べました。「当社がグローバルな生産ネットワークを引き続き強化し、長期的な成長目標の実現を推進する上で、同氏の実績あるオペレーション面でのリーダーシップと国際経験は、非常に貴重なものとなるでしょう。」

Marcus von Twistern氏は次のように述べました。「お客様にとって信頼性と一貫した品質がこれまで以上に重要となっている今、Jungbunzlauerの一員となれることを嬉しく思います。各拠点のチームと協力し、北米および欧州における当社のオペレーションをさらに強化していくことを楽しみにしています。」

Jungbunzlauerについて

Jungbunzlauerは、天然由来の高品質で持続可能な原料の主要メーカーであり、食品・飲料から栄養・健康、家庭用品・パーソナルケアに至るまで、幅広い業界に製品を提供しています。日常生活をより豊かにする、自然由来の優れた原料の開発を先導する当社は、テクスチャ剤、酸味料、甘味料、ミネラル、そしてお客様の変化するニーズに応えるオーダーメイドのソリューションなど、多様な製品ラインナップを提供する、信頼されるパートナーです。

スイス・バーゼルに本社を置き、ヨーロッパおよび北米全域に大規模な発酵施設を含む最先端の設備を擁し、世界130カ国以上のお客様にサービスを提供していることを誇りに思っています。150年以上前に設立されたJungbunzlauerは、より健康的で持続可能な未来の実現に尽力する約1,400名の献身的な社員の支えにより、13億スイスフラン規模の企業へと成長しました。詳細については、www.jungbunzlauer.comをご覧ください。

SOURCE Jungbunzlauer