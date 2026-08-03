Jungbunzlauer nombra a Marcus von Twistern como vicepresidente ejecutivo de operaciones

BASILEA, Suiza, 3 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Jungbunzlauer, un líder mundial en ingredientes sostenibles de alta calidad procedentes de fuentes naturales, anunció hoy el nombramiento de Marcus von Twistern como vicepresidente ejecutivo (EVP) de operaciones y miembro del Comité Ejecutivo, con efecto a partir del 1 de agosto de 2026.

Marcus von Twistern, vicepresidente ejecutivo de Operaciones de Jungbunzlauer.

Marcus von Twistern cuenta con más de 25 años de experiencia en liderazgo internacional en operaciones, producción y proyectos de inversión a gran escala. Ha desempeñado cargos directivos en diversas regiones, incluyendo Alemania, China, Italia y Estados Unidos.

Recientemente, Marcus fue vicepresidente de operaciones en UPM. Anteriormente, ocupó varios puestos de alta dirección en Evonik Industries, donde fue responsable de la gobernanza de la producción, la gestión del rendimiento y la excelencia operativa en múltiples plantas a nivel mundial.

"Nos complace dar la bienvenida a Marcus a Jungbunzlauer", declaró Bruno Tremblay, consejero delegado de Jungbunzlauer. "Su probada capacidad de liderazgo operativo y su experiencia internacional serán muy valiosas a medida que continuamos fortaleciendo nuestra red de producción global e impulsando nuestras ambiciones de crecimiento a largo plazo".

Marcus von Twistern agregó: "Me entusiasma unirme a Jungbunzlauer en un momento en que la fiabilidad y la calidad constante son más importantes que nunca para nuestros clientes. Espero con interés trabajar con los equipos de todas nuestras plantas para fortalecer aún más nuestras operaciones en Norteamérica y Europa".

Acerca de Jungbunzlauer

Jungbunzlauer es un productor líder de ingredientes sostenibles de alta calidad procedentes de fuentes naturales, que abastece a industrias como la alimentaria y de bebidas, la nutrición, la salud, el hogar y el cuidado personal, entre otras. Liderando el desarrollo de ingredientes naturales que mejoran la vida cotidiana, somos un socio de confianza que ofrece una cartera diversa de texturizantes, acidulantes, edulcorantes, minerales y soluciones a medida para satisfacer las necesidades cambiantes de nuestros clientes.

Con sede en Basilea, Suiza, y con instalaciones de vanguardia que incluyen operaciones de fermentación a gran escala en Europa y Norteamérica, servimos con orgullo a más de 130 países en todo el mundo. Fundada hace más de 150 años, Jungbunzlauer se ha convertido en una empresa de 1.300 millones de francos suizos, impulsada por casi 1.400 empleados comprometidos con un futuro más saludable y sostenible. Más información en www.jungbunzlauer.com.