Jungbunzlauer nomme Marcus von Twistern au poste de vice-président exécutif chargé des opérations

BÂLE, Suisse, 3 août 2026 /PRNewswire/ -- Jungbunzlauer, leader mondial dans le domaine des ingrédients durables et de haute qualité issus de sources naturelles, a annoncé aujourd'hui la nomination de Marcus von Twistern au poste de vice-président exécutif (EVP) chargé des opérations et membre du comité de direction, à compter du 1er août 2026.

Marcus von Twistern, Executive Vice President Operations at Jungbunzlauer.

Marcus von Twistern apporte plus de 25 ans d'expérience internationale à des postes de direction dans les domaines des opérations, de la production et des projets d'investissement à grande échelle. Il a exercé des fonctions de direction dans de nombreuses régions, notamment en Allemagne, en Chine, en Italie et aux États-Unis.

Plus récemment, Marcus a occupé le poste de vice-président des opérations chez UPM. Avant cela, il avait occupé divers postes de direction chez Evonik Industries, où il était chargé de la gouvernance de la production, de la gestion de la performance et de l'excellence opérationnelle sur plusieurs sites à travers le monde.

« Nous sommes ravis d'accueillir Marcus chez Jungbunzlauer », a déclaré Bruno Tremblay, PDG de Jungbunzlauer. « Son expérience avérée en matière de direction opérationnelle et son expérience internationale seront d'une valeur inestimable à mesure que nous continuons à renforcer notre réseau de production mondial et à faire progresser nos ambitions de croissance à long terme ».

Marcus von Twistern a ajouté : « Je me réjouis de rejoindre Jungbunzlauer à un moment où la fiabilité et la qualité constantes comptent plus que jamais pour nos clients. Je suis impatient de collaborer avec les équipes de l'ensemble de nos sites afin de renforcer encore davantage nos activités en Amérique du Nord et en Europe ».

À propos de Jungbunzlauer

Jungbunzlauer est l'un des principaux fabricants d'ingrédients durables et de haute qualité issus de sources naturelles, au service de secteurs tels que l'alimentation et les boissons, la nutrition, la santé, les produits d'entretien et les soins personnels, entre autres. À la pointe du développement d'ingrédients naturellement meilleurs qui améliorent le quotidien, nous sommes un partenaire de confiance qui propose une gamme variée d'agents texturants, d'acidulants, d'édulcorants, de minéraux et de solutions sur mesure destinés à répondre aux besoins en constante évolution de nos clients.

Basée à Bâle, en Suisse, et dotée d'installations de dernière génération, notamment des sites de fermentation à grande échelle répartis en Europe et en Amérique du Nord, notre entreprise est fière de desservir plus de 130 pays à travers le monde. Fondée il y a plus de 150 ans, Jungbunzlauer est aujourd'hui une entreprise dont le chiffre d'affaires s'élève à 1,3 milliard de francs suisses, portée par près de 1 400 collaborateurs dévoués qui s'engagent en faveur d'un avenir plus sain et plus durable. Pour en savoir plus, visitez www.jungbunzlauer.com.