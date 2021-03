Juniper Networks kombinerer Mist AI med Session Smart SD-WAN og SRX Secure Branch Gateway for den optimale brugeroplevelse fra klient til sky

Virksomheden har haft et rekord år med Campus & Branch switching og udbygger den ledende løsning for på kablet / trådløst netværk med ny AI-drevet EX-switch

SUNNYVALE, Californien, 2. marts 2021 /PRNewswire/ -- Juniper Networks (NYSE: JNPR), en leder inden for sikre AI-drevne netværk, annoncerede i dag adskillige nye løsninger, der bygger videre på virksomhedens vision om AI-drevet automatisering, indsigt og automatiserede handlinger fra klient til cloud. Mindre end to måneder efter afslutningen af overtagelsen af 128 Technology har Juniper tilføjet WAN Assurance og Marvis Virtual Network Assistant (begge drevet af Mist AI) til Session Smart®-netværksporteføljen samt forbedret implementeringen og styringen af SRX-Secure Branch Gateway ved hjælp af Mist AI. Derudover udvider Juniper deres lederskab i det kablede / trådløse netværks marked ved at tilføje en ny EX-switch platform, der hører hjemme i skyen og som er drevet af Mist AI. Ved at fortsætte med at udvide Junipers Campus- og Branch portefølje og bringe det hele ind under en fælles Mist AI-paraply. Dermed vil kunderne drage fordel af fuldt integreret AIOps, sikkerhed og fejlfinding på tværs af WLAN, LAN og WAN til lavere omkostninger og med en optimeret slutbrugeroplevelse.

Juniper fortsætter sin AI-drevne rejse med stærkt momentum

"Juniper anerkendes konsekvent for vores tilgang til netværk, hvor oplevelsen sættes i fokus og AI-drevet automatisering, indsigt og automatiserede handlinger forenkler administratoroplevelsen og optimerer slutbrugeroplevelsen fra klient til cloud," sagde Jeff Aaron, VP Enterprise Product Marketing. "Disse seneste produktforbedringer understreger vores vedvarende engagement i at udvide denne vision samt vores unikke evne til hurtigt at levere nye løsninger, som giver reel værdi - både til kunder og partnere."

De seneste tilføjelser til Junipers AI-drevne virksomhed inkluderer:

WAN Assurance og Marvis™ Virtual Network Assistant (VNA) til Session Smart SD-WAN. Indlæsning af telemetridata fra Session Smart Routers i Mist AI-motoren giver kunderne mulighed for at indstille, overvåge og håndhæve Service Levels på tværs af WAN, proaktivt at opdage uregelmæssigheder og få øget indsigt i WAN-tilstande for at sikre en optimal brugeroplevelse. Derudover kan Marvis VNA foretage fejlfinding af Session Smart SD-WAN-miljøer via naturlig sprogteknologi og tage proaktive handlinger for at rette problemer, før de påvirker brugeroplevelsen. Ved at tilføje AIOps til de allerede differentierede muligheder i Session Smart SD-WAN-løsningen tilbyder Juniper det mest unikke SD-WAN-produkt på markedet, et produkt der fokuserer på at levere den bedste brugeroplevelse.

SRX-serien med sikre Firewall Gateways kan nu inkluderes og konfigureres ved hjælp af Mist AI. Med zero touch provisioning (ZTP) og automatiserede arbejdsgange forenkler Juniper implementeringen af disse enheder. Derudover kan Junipers kunder nu udføre enkle og sikre konfigurationsfunktioner via samme platform som kablet og trådløs netværk, hvilket strømliner administrationen, sænker omkostningerne og minimerer arbejdet for brugeren. Ny EX4400 sikker switch. Den seneste tilføjelse til EX-seriens portefølje er optimeret til skyen med klassens bedste sikkerhed og AIOps. EX4400 giver it-teams mulighed for problemfrit at designe et EVPN-VXLAN-netværks fabric som strækker sig fra datacentret til campus, distributions- og adgangslag, kombineret med vigtige sikkerhedsfunktioner såsom MACsec AES256 og standardbaseret mikro segmentering via gruppebaserede politikker (GBP). Ved at gøre brug af Mist AI gør EX4400 (som alle EX-adgangsswitches) det let at opsætte og administrere kabelforbundne netværk og foretage fejlfinding af "nål i høstak-problemer" som fx forkert konfigurerede VLAN'er og dårlige kabler.

Denne lancering bygger på den store succes, Juniper oplevede med den AI-drevne enterprise forretning i 2020, herunder trecifret vækst i kunder og rekordstore bookinger i trådløst segment samt rekordvolumener til EX- switches. Kunder inkluderer en række kendte navne i flere sektorer, herunder fem af Fortune/Global 10. Derudover placerede Gartner Juniper Networks som en leder i 2020 Gartner Magic Quadrant for kablet og trådløs LAN-infrastruktur, hvor Juniper lå højest inden for evnen til at levere inden for Leaders' Quadrant. Juniper blev også udnævnt til visionær i både 2020 Gartner Magic Quadrant for WAN Edge Infrastructure og 2021 Gartner Magic Quadrant for Indoor Location-tjenester.

