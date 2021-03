Juniper Networks kombinerer Mist AI med Session Smart SD-WAN og SRX sikker avdelingsruter for optimal brukeropplevelse fra klient til nettsky

Selskapet bygger på ledelse i kablet og trådløs campus nettverk og et rekordår for campus switcing med en ny AI-drevet switcheplatform.

SUNNYVALE, California, 2. mars 2021 /PRNewswire/ -- Juniper Networks (NYSE: JNPR), en leder i sikre, AI-drevne nettverk, annonserte i dag flere nye løsninger som forsetter å fremme selskapets visjon om ende-til-ende AI-drevet automatisering, innsikt og handlinger fra klient til nettsky. Mindre enn to måneder etter at de fullførte oppkjøpet av 128 Technology, har Juniper lagt til WAN Assurance og Marvis Virtual Network Assistant (som begge drives av Mist AI) til Session Smart® nettverksporteføljen, samt forbedret distribusjonen og håndteringen av SRX sikker avdelingsruter ved hjelp av Mist AI. I tillegg har Juniper bygget på sin ledelse i området for kablet og trådløs aksess og lagt til en ny skybasert EX switcheplattform som drives av Mist AI. Ved å fortsette å utvide Junipers portefølje for campus og samle alt under en felles Mist AI-paraply, drar kundene nytte av fullt integrert AIOps, sikkerhet og feilsøking for WLAN, LAN og WAN til lavere kostnad og optimaliserte opplevelser for sluttbrukeren.

Juniper forsetter sin AI-drevne reise med sterk fremgang

"Juniper er konsekvent anerkjent for sin opplevelse-først tilnærming til nettverk, hvor AI-drevet automatisering, innsikt og handlinger forenkler opplevelsen for brukeren og optimaliserer opplevelsen for sluttbrukeren fra klient til nettsky," sa Jeff Aaron, VP Enterprise Product Marketing. "Disse nyeste produktforbedringene understreker vårt vedvarende engasjement til å bygge på denne visjonen, såvel som vår unike evne til å hurtig levere nye løsninger som har ekte verdi for både kunder og partnere."

De siste tilleggene til Junipers AI-drevne bedrift inkluderer:

WAN Assurance og Marvis™ Virtual Network Assistant (VNA) for Session Smart SD-WAN. Å tilføre telemetri-data fra Session Smart-rutere til Mist AI-motoren lar kundene angi, overvåke og håndheve tjenestenivåer over WAN, oppdage uregelmessigheter på en proaktiv måte og få bedre innsikt i WAN-forhold for å sikre optimal brukeropplevelse. I tillegg kan Marvis VNA (drevet av Mist-AI) feilsøke Session Smart SD-WAN-miljøer med forespørsler i naturlig språk og ta proaktive steg for å rette problemer før de påvirker brukeropplevelsen. Ved å legge til AIOps til Session Smart SD-WAN-løsningens allerede differensierte evner, tilbyr Juniper markedets mest unike SD-WAN-produkt, med fokus på å levere den beste brukeropplevelsen.

SRX-serien av sikre avdelingsrutere kan nå installeres og konfigureres ved hjelp av Mist AI og nettskyen. Med zero touch provisioning (ZTP) og automatiske arbeidsflyter forenkler Juniper plassering av disse enhetene. I tillegg kan Junipers kunder nå utføre enkle funksjoner for avdelingsruter og sikker tilkobling via samme plattform som kablet og trådløs aksess, som strømlinjer drift, reduserer kostnadene og fører til mindre vanskeligheter. Ny EX4400-svitsj med sikker aksess. Det siste tillegget til EX-seriens portefølje er optimalisert for nettskyen med sikkerhet i toppsjiktet og AIOps. EX4400 lar IT-grupper sømløst designe et EVPN/VXLAN nettverksrammeverk som strekker seg fra datasenteret til campuskjerne-, distribusjon- og aksess-lag, sammen med viktige sikkerhetsfunksjoner som MACsec AES256 og standardbaserte mikrosegmentering ved hjelp av gruppe-baserte regler (GBP). Ved å bruke Mist-AI gjør EX4400 (som alle EX aksess-switcher) det enkelt å sette opp og administrere kablede aksesssnettverk og feilsøke "nåla i høystakken"-problemer som feilkonfigurert VLAN og dårlige kabler.

Denne lanseringen bygger på den store suksessen Juniper hadde med AI-drevet bedriftsnettverk i 2020, inkludert tresifret vekst i nye trådløse kunder, rekordnivå på bestillinger av trådløs og rekordvolumer for bestillinger av EX aksess switcher. Kundene inkluderer en bred rekke firmaer fra alle markedsområder, inkludert fem av Fortune/Global 10. I tillegg har Gartner omtalt Juniper Networks som en leder i 2020 Gartner Magic Quadrant for infrastruktur for kablet og trådløs LAN-aksess, med Juniper plassert høyest i evne til å effektuere innenfor ledernes kvadrant. Juniper ble også omtalt som en visjonær både i 2020 Gartner Magic Quadrant for WAN Edge-infrastruktur og 2021 Gartner Magic Quadrant for innendørs posisjonstjenester.

