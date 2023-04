Juntos para o melhor: CATL brilha na Auto Shanghai com ambição de carbono neutro e tecnologias avançadas

XANGAI, 21 de abril de 2023 /PRNewswire/ - Em 18 de abril, a CATL fez sua primeira aparição com tecnologias de ponta e soluções para todos os cenários na 20ª Exposição Internacional do Setor Automotivo de Xangai (Salão do Automóvel de Xangai). Ela revelou seu plano de carbono e baterias condensadas, e anunciou a cooperação com as OEMs em novos produtos, incluindo carregamento rápido 4C Qilin battery e bateria de íon de sódio durante o evento, demonstrando ainda mais suas capacidades e conquistas inovadoras no setor de novas energias.

Inovação disruptiva abre a era da eletrificação abrangente

Em 19 de abril, a CATL lançou a bateria condensada, uma tecnologia de bateria de ponta na Auto Shanghai. Com densidade energética de até 500 Wh/kg, ela pode atingir alta densidade energética e alto nível de segurança ao mesmo tempo de forma criativa, criando um novo cenário de eletrificação de aeronaves de passageiros. Além disso, CATL pode atingir a produção em massa de bateria condensada para veículos elétricos em um curto período de tempo. Como a tecnologia de bateria mais chamativa lançada no show, a bateria condensada promoverá a eletrificação e o desenvolvimento inteligente de aeronaves de passageiros, abrindo assim mais possibilidades para o desenvolvimento do setor.

Para lidar com as mudanças dos materiais de densidade de energia super alta de reações eletroquímicas, a bateria condensada da CATL aproveita eletrólitos de estado condensado biomimético altamente condutivos para construir uma estrutura líquida autoadaptativa em nível de mícrons que pode ajustar as forças interativas entre as cadeias, melhorando o desempenho condutivo das células e, por sua vez, a eficiência do transporte de íons de lítio enquanto aumenta a estabilidade da microestrutura.

Enquanto isso, a bateria condensada integra uma gama de tecnologias inovadoras, incluindo os materiais catódicos de densidade de energia ultra-alta, materiais inovadores de ânodo, separadores e processos de fabricação, oferecendo excelente desempenho de carga e descarga, bem como bom desempenho de segurança.

Atualmente, a CATL está colaborando com parceiros no desenvolvimento de aeronaves de passageiros elétricas, e praticando padrões e testes em nível de aviação de acordo com requisitos de segurança e qualidade. Além disso, também lançará as baterias condensadas de nível automotivo, que deverão ser colocadas em produção em massa neste ano, demonstrando a capacidade da CATL de transformar rapidamente a tecnologia do laboratório para o mercado.

Tecnologias avançadas de bateria para alimentar vários modelos

"Atender às necessidades dos clientes é a principal força motriz para nossa inovação tecnológica", disse Wu Kai, Diretor cientista de CATL. Durante o Salão do Automóvel, as tecnologias avançadas da CATL, incluindo baterias de íons de sódio e baterias de Qilin, foram lançadas nos modelos mais recentes de vários parceiros da OEM, oferecendo soluções otimizadas para clientes com várias tecnologias e permitindo que os consumidores desfrutem de uma experiência de direção sustentável.

Em 16 de abril, foi anunciado o primeiro volume de baterias de íon de sódio produzidas em massa da CATL para alimentar os modelos Chery EV. Quebrando o gargalo de matérias-primas limitadas, a bateria de íon de sódio apresenta excelente estabilidade térmica, bom desempenho em baixa temperatura e alto nível de eficiência de integração. As baterias sódio-íon e de íons de lítio podem ser complementares para oferecer ao mercado e aos clientes uma variedade de soluções econômicas, tornando-se uma escolha popular para o mercado de massa.

Em 18 de abril, a CATL assinou um acordo de cooperação estratégica abrangente com a Li Auto, e as duas empresas anunciaram que o primeiro modelo BEV da Li Auto será o primeiro a carregar as baterias Qilin 4C da CATL. Com seu excelente desempenho, a inovadora bateria Qilin pode impulsionar significativamente a competitividade do produto de modelos de veículos de ponta. Com o suporte das baterias de carregamento rápido 4C Qilin da CATL e da solução 800 V BEV de carregamento rápido de alta tensão da Li Auto, o novo modelo da Li Auto melhora a eficiência energética, ao mesmo tempo em que aumenta a velocidade de carregamento, permitindo velocidade de carregamento rápida e maior alcance na maioria dos cenários de condução.

A ambição de neutralidade de carbono traz novas oportunidades

À medida que o mundo traduz o consenso global na ação global no desenvolvimento sustentável, a CATL anunciou seu plano de neutralidade de carbono na Auto Shanghai deste ano. Ela compromete-se a alcançar a neutralidade de carbono em suas principais operações até 2025 e em toda a cadeia de valor da bateria até 2035.

Isso significa que, por volta da 2025, todas as fábricas de baterias de CATL se tornarão neutras em carbono, alcançando a neutralidade de carbono primeiro no setor de manufatura. Até 2035, todas as baterias produzidas pela CATL se tornarão neutras em carbono alcançando a neutralidade de carbono em toda a cadeia de valor, desde recursos minerais até baterias acabadas.

"Para CATL, alcançar a neutralidade de carbono é nossa responsabilidade, demonstra nossa capacidade e abre mais oportunidades", disse Jiang Li, CATL secretária do Conselho. O volume de vendas das baterias de íon de lítio da CATL disparou para 289 GWh na tecnologia em 2022, e ocupou a 37% e a 43,4% na participação de mercado global de baterias de VE e remessa de bateria de armazenamento de energia, respectivamente. Portanto, o plano de neutralidade de CATL Carbon é da maior escala no setor de baterias de íons de lítio. CATL também lançará seu informe técnico sobre a neutralidade de carbono, apresentando suas abordagens e planos de ação para alcançar a neutralidade de carbono, com o objetivo de se tornar a primeira empresa líder em baterias a atingir a neutralidade de carbono em todo o mundo.

A CATL apresenta suas conquistas em fases em inovação em quatro dimensões, ou seja, sistema de materiais e eletroquímica, sistema estrutural, fabricação extrema e modelo de negócios, incluindo uma gama de produtos e soluções como a família de células de íons de lítio, bateria de íons de sódio, bateria de 12 volts, bateria de 48 volts, AB battery pack, bateria Qilin e pacote de controlador de domínio de força, bem como soluções para todos os cenários centradas na eletrificação e desenvolvimento inteligente, como blocos de bateria de bateria EVOGO e desenvolvimento inteligente, como blocos de bateria Estações de Ping, demonstrando seus pontos fortes de P&D e planejamento estratégico geral. Juntos para melhor, a CATL pretende contribuir mais para o desenvolvimento de alta qualidade do novo setor de energia juntamente com seus clientes.

