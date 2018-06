Justify dürfte am historischen Triple-Crown-Rennen mit Wheels Up als exklusiven Sponsor der „Überflieger" sein

Im Rahmen des Sponsorings ist Wheels Up als einziges Markenlogo auf der Satteldecke von Justify sowie auf den Hosenbeinen, dem Rollkragen und den Schuhen von Jockey Mike Smith aufgeführt.

„Es ist ein unglaublicher Moment für uns, Justify und Jockey Mike Smith auf unserer wachsenden Liste mit fantastischen Wheels-Up-Markenbotschaftern hinzufügen zu können. Sie befinden sich in hervorragender Gesellschaft mit anderen Mitgliedsbotschaftern, darunter Rickie Fowler, Serena Williams, J.J. Watt, Kirk Herbstreit, Russell Wilson und Tom Brady", sagt Kenny Dichter, Gründer und CEO von Wheels Up. „Sobald man Teil der Wheels-Up-Familie wird, passiert etwas Magisches – alle haben das vor drei Jahren gesehen, als Wheels Up das Rennpferd American Pharoah sponserte und dieses die Triple-Crown-Auszeichnung bei Belmont gewann. Es ist eine Ehre, dieses Jahr einen weiteren potenziellen Triple-Crown-Gewinner zu repräsentieren. Gewinner heben mit Wheels Up ab und wir wünschen Justify alles Gute."

Justify wurde vom legendären amerikanischen Rennpferdtrainer Bob Baffert trainiert, der ebenfalls den Triple-Crown-Gewinner aus dem Jahre 2015, American Pharoah, unter seine Fittiche genommen hatte. Er hat in diesem Jahr bereits drei Rennen auf der Pferderennbahn Santa Anita gewonnen, darunter das Santa Anita Derby sowie das 2018 Kentucky Derby und die Preakness Stakes.

„Im Vorfeld von Belmont ist unser Team begeistert, mit Wheels Up, dem am schnellsten wachsenden privaten Luftfahrtunternehmen Amerikas, zusammenarbeiten zu können", sagt Elliott Walden, Präsident und CEO des Unternehmens WinStar Farm, das zusammen mit dem China Horse Club, den Head of Plains Partners und Starlight Racing der Besitzer von Justify ist. „Wheels Up stellt mit großem Engagement sicher, dass seine Mitglieder so sicher und effizient wie möglich an ihren Bestimmungsort gelangen. Das Team Justify verfügt über dieselben Ziele und Visionen wie Wheels Up, insbesondere da wir beabsichtigen, diesen Samstag in den Gewinnerkreis vorzustoßen."

Die Transaktion wurde von Leverage Agency mit Sitz in New York City abgeschlossen, der exklusiven Vertriebs- und Marketingagentur von Justify, die ebenfalls das Sponsoring von American Pharoah im Jahr 2015 durchführte.

«Wheels Up ist eine innovative Marke, welche die Landschaft der privaten Luftfahrt verändert", sagt Ben Sturner, CEO von Leverage. „Wir können uns keine bessere Marke als Wheels Up vorstellen, um eine Partnerschaft mit einem Pferd wie Justify einzugehen."

Informationen zu Wheels Up:

Wheels Up ist ein innovatives auf Mitgliedschaft basierendes privates Luftfahrtunternehmen, das die Vorlaufkosten für privates Fliegen deutlich reduziert und gleichzeitig ein beispielloses Flexibilitäts-, Dienstleistungs- sowie Sicherheitsniveau bietet. Der renommierte Unternehmer Kenny Dichter ist Gründer und CEO von Wheels Up. Das Unternehmen bietet Einzelpersonen/Familien und Mitgliedern von Unternehmen an bis zu 365 Tagen im Jahr garantierten Zugang zur privaten Flotte bestehend aus Flugzeugen des Typs King Air 350i und Citation Excel/XLS mit jeweils 8 Plätzen. Mit der fortschrittlichen Wheels-Up-App für mobile iOS- und Android-Geräte können die Mitglieder reibungslos Flüge buchen, ihr Konto verwalten, Mitfluggelegenheiten wahrnehmen und aus sogenannten Hot Flights auswählen, einer riesigen Auswahl an einfachen Flügen mit leeren Chartern, die täglich auf der App gepostet und in Echtzeit aktualisiert werden. Die Mitglieder haben auch Zugang zu Wheels Down, einer Lifestyle-Plattform mit exklusiven Veranstaltungen, einmaligen Erlebnissen, umfassenden Conciergediensten der Luxusklasse und Partnervorteilen im Wert von über USD 35.000. Wheels Up betreibt die Flugzeuge nicht selber. Am Programm beteiligte FAA-lizenzierte und DOT-registrierte Fluggesellschaften sind für den umfassenden Betrieb sämtliche Flüge verantwortlich, die von Wheels Up angeboten oder organisiert werden. Sämtliche Flugzeuge, die im Besitz von oder durch Wheels Up gemietet werden, werden der ausführenden Fluggesellschaft vermietet und von dieser exklusiv betrieben. Weitere Informationen finden Sie unter wheelsup.com.

Informationen zu WinStar Farm, LLC:

Die im Jahr 2000 vom Besitzer Kenny Troutt gegründete WinStar Farm umfasst ein 1.092 Hektar großes Anwesen mit einer beeindruckenden Liste an hochleistungsfähigen Hengsten. Die Pferde von WinStar haben einige der größten Rennen der Welt gewonnen, darunter Kentucky Derby (2010), Breeders' Cup Classic (2011) und Belmont Stakes (2017). WinStar belegt regelmäßig Plätze in den Top 10 der nordamerikanischen Züchter und ist seit 2012 jedes Jahr in den Top 5 vertreten. Im Jahr 2016 gewann das Unternehmen zudem den Eclipse Award als herausragendster Züchter Nordamerikas.

Informationen zu Leverage Agency:

Leverage Agency ist ein Full-Service-Unternehmen in den Bereichen Sport, Unterhaltung und Medienmarketing. Die kompetenten Mitarbeitenden verfügen über umfassendes Fachwissen für den Aufbau von 360-Grad-Marketing-Partnerschaften mittels Markenverpackungen, Sponsoring-Verkäufen, Inhaltserstellung/-verteilung, Public Relations, Erlebnismarketing und Anlagenbewertungs-/ROI-Analysen. Mit Sitz in New York City sowie Niederlassungen in Los Angeles und Miami bietet Leverage Agency auf Erkenntnisse basierende Strategien und entwickelt maßgeschneiderte Programme für Kunden, damit diese ihre Konsumenten durch wirkungsvolle Marketingkampagnen erreichen können. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.leverageagency.com.

