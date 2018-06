Justify vai "voar" na histórica corrida pela Tríplice Coroa com Wheels Up como patrocinadora exclusive

"Trata-se de um momento inacreditável para nós acrescentar o Justify e o jóquei Mike Smith a nossa crescente lita de incríveis embaixadores da marca Wheels Up. Eles estão em grande companhia com outros embaixadores membros, incluindo Rickie Fowler, Serena Williams, J.J. Wheels Up, Kirk Herbstreit, Russell Wilson e Tom Brady", declarou Kenny Dichter, fundador e CEO da Wheels Up. "Ao se tornar parte da família Wheels Up, a mágica acontece — todos viram que há três anos, quando a Wheels Up patrocinou o American Pharoah, e ele ganhou a Tríplice Coroa em Belmont. É uma honra representar outro possível vencedor da Tríplice Coroa este ano. Os vencedores voam com a Wheels Up e desejamos tudo de melhor para o Justify."

Treinado pelo lendário treinador americano de corrida de cavalos, Bob Baffert, que também treinou o vencedor da Tríplice Coroa de 2015, American Pharoah, Justify começou este ano com três vitórias em Santa Anita, incluindo o Santa Anita Derby, antes de prosseguir para obter vitórias no 2018 Kentucky Derby e Preakness Stakes.

"Rumo a Belmont, nossa equipe está empolgada por fazer parceria com a Wheels Up, empresa de aviação privada de mais rápido crescimento dos EUA", declarou Elliott Walden, presidente e diretor executivo da WinStar Farm, que é coproprietária do Justify junto com o China Horse Club, Head of Plains Partners e Starlight Racing. "A Wheels Up é preocupa-se intensamente em garantir que seus membros cheguem aos seus destinos da maneira mais segura e eficiente possível. A equipe do Justify compartilha dos mesmos objetivos e visão que a Wheels Up, especialmente agora quando buscamos voar para o Círculo do Vencedor neste sábado."

A transação foi gerenciada pela Leverage Agency com sede na cidade de Nova York, a agência exclusiva de marketing e vendas para o Justify, que também tratou do patrocínio do American Pharoah em 2015.

"A Wheels Up é uma marca inovadora que está mudando o panorama da aviação privada," declarou Ben Sturner, CEO da Leverage. "Não podemos pensar em uma marca melhor que a Wheels Up para fazer parceria com um cavalo como o Justify."

Sobre a Wheels Up:

A Wheels Up é uma empresa de aviação privada inovadora baseada em membresia que reduz significativamente os custos iniciar de voar de maneira privada, proporcionando flexibilidade, serviço e segurança sem iguais. Criada e administrada pelo renomado empresário Kenny Dichter, a Wheels Up oferece aos membros individuais/familiares e comerciais acesso garantido 365 dias por ano à sua frota privada de novas aeronaves Citation Excel/XLS e King Air 350i de 8 passageiros. Com o moderno aplicativo móvel Wheels Up para dispositivos iOS e Android, os membros podem reservar voos sem percalços, gerenciar suas contas, participar de oportunidades de compartilhamento de voo e selecionar Hot Flights, uma vasta seleção de viagens de ida ou "uma só perna" publicadas diariamente no aplicativo e atualizadas em tempo real. Os membros também têm acesso à Wheels Down, uma plataforma de estilo de vida que traz eventos exclusivos, experiências únicas, serviço completo de concierge de luxo e outros mais de US$ 35.000,00 de benefícios com parceiros. A Wheels Up não opera aeronaves; transportadoras aéreas registradas no DOT e licenciadas no FAA que participam do programa exercem total controle operacional de todos os voos oferecidos ou organizados por meio da Wheels Up. Todas as aeronaves próprias ou alugadas pela Wheels Up são alugadas às transportadoras aéreas operadoras e são operadas exclusivamente por elas. Para mais informações, acesse wheelsup.com.

Sobre a WinStar Farm, LLC:

Fundada no ano 2000 pelo proprietário Kenny Troutt, a WinStar Farm compreende uma propriedade de 1.092 hectares e é o lar de uma impressionante lista de cavalos garanhões de alto desempenho. Os cavalos da WinStar venceram algumas das maiores corridas do mundo, incluindo a Kentucky Derby (2010), a Breeders' Cup Classic (2011) e a Belmont Stakes (2017). Frequentemente classificada entre as 10 principais criadoras de animais da América do Norte, a WinStar tem figurado entre as cinco principais a cada ano desde 2012 e venceu um Eclipse Award em 2016 como criadora de animais mais notável da América do Norte.

Sobre a Leverage Agency:

A Leverage Agency é uma empresa de marketing de mídia, entretenimento e esportes de serviço completo. Sua talentosa equipe traz profunda expertise em criar parcerias de marketing 360° por meio de embalagem de marca, vendas de patrocínio, criação/distribuição de conteúdo, relações públicas, marketing experimental e analítica ROI/valorização de ativos. Com sede na cidade de Nova York e escritórios em Los Angeles e Miami, a Leverage proporciona estratégias orientadas por insight e desenvolve programas personalizados para que os clientes envolvam seu público consumidor alvo por meio de campanhas de marketing impactantes. Para mais informações, favor acessar www.leverageagency.com.

