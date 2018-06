Justify « volera » lors de la course historique pour la Triple Couronne avec son sponsor exclusif Wheels Up

Dans le cadre de ce parrainage, Wheels Up sera le seul logo de marque à apparaître sur Justify et son jockey, Mike Smith. Le logo ornera la couverture du cheval, les jambes de pantalon de Smith, ainsi que son col roulé et ses bottes.

« C'est un moment incroyable pour nous d'ajouter Justify et le jockey Mike Smith à notre liste croissante d'ambassadeurs remarquables de la marque Wheels Up. Ils viennent rejoindre une liste prestigieuse de membres ambassadeurs composée notamment de Rickie Fowler, Serena Williams, J.J. Watt, Kirk Herbstreit, Russell Wilson et Tom Brady », a déclaré Kenny Dichter, fondateur et PDG de Wheels Up. « Lorsque vous intégrez la famille Wheels Up, la magie opère. Tout le monde l'a vu il y a trois ans quand Wheels Up a parrainé American Pharoah et qu'il a gagné la Triple Couronne à Belmont. C'est un honneur de représenter un autre vainqueur potentiel de la Triple Couronne cette année. Les gagnants volent avec Wheels Up et nous souhaitons la meilleure réussite à Justify. »

Entrainé par l'entraineur américain légendaire de chevaux de course Bob Baffert, qui a également entrainé American Pharoah, le vainqueur de la Triple Couronne en 2015, Justify a amorcé cette année avec trois victoires à Santa Anita, dont le Santa Anita Derby, avant de remporter des victoires au Kentucky Derby de 2018 et au Preakness Stakes.

« Notre équipe est ravie de s'associer à Wheels Up, la société privée d'aviation américaine qui connait la croissance la plus rapide, pour la compétition de Belmont », a dit Elliott Walden, président-directeur général de WinStar Farm, qui codétient Justify avec le China Horse Club, Head of Plains Partners et Starlight Racing. « Wheels Up est pleinement focalisée à s'assurer que ses membres puissent se rendre à leurs destinations aussi sûrement et efficacement que possible. L'équipe Justify partage les mêmes objectifs et la même vision que Wheels Up, tout particulièrement alors que nous avons comme objectif de nous envoler vers le cercle des gagnants ce samedi. »

L'accord a été géré par la société Leverage Agency basée à New York, l'agence de ventes et de marketing exclusive de Justify, qui a également géré le parrainage d'American Pharoah en 2015.

« Wheels Up est une marque innovante qui change le paysage de l'aviation privée », a déclaré Ben Sturner, PDG de Leverage. « Nous ne pouvons pas penser à une meilleure marque que Wheels Up pour s'associer à un cheval comme Justify. »

À propos de Wheels Up :

Wheels Up est une société d'aviation innovante et privée constituée d'adhérents. Son atout est de réduire considérablement les coûts initiaux pour voler de manière privée, tout en proposant une flexibilité, un service et un niveau de sécurité sans pareil. Créée et dirigée par le célèbre entrepreneur Kenny Dichter, Wheels Up offre à ses clients, qu'ils soient des individus, des familles ou des entreprises membres, un accès garanti jusqu'à 365 jours par an à sa flotte privée de nouveaux avions pour 8 passagers King Air 350i et Citation Excel/XLS. Avec l'application mobile avancée Wheels Up pour appareils iOS et Android, les adhérents peuvent aisément réserver des vols, gérer leur compte, participer à des partages de vols et sélectionner des Hot Flights, un large choix de vols à vide effectuant un aller simple qui sont postés quotidiennement sur l'application et mis à jour en temps réel. Les adhérents ont également accès à Wheels Down, une plateforme orientée « style de vie » qui présente des événements exclusifs, des expériences uniques, un service de conciergerie de luxe complet et des avantages partenaires d'une valeur de plus de 35 000 $. Wheels Up ne gère pas les avions ; des transporteurs aériens homologués par la FAA, enregistrés auprès du DOT et qui participent au programme disposent du contrôle opérationnel total de tous les vols proposés ou arrangés par le biais de Wheels Up. Tous les avions que possède ou loue Wheels Up sont loués au transporteur aérien qui assure leur exploitation et sont exclusivement gérés par ce transporteur aérien. Pour plus d'informations, rendez-vous sur wheelsup.com.

À propos de WinStar Farm, LLC :

Établi en 2000 par son propriétaire Kenny Troutt, l'élevage WinStar Farm se trouve sur une propriété de 1092 hectares et héberge un impressionnant groupe d'étalons très performants. Les chevaux de WinStar ont gagné certaines des plus grandes courses au monde, dont le Kentucky Derby (2010), la Breeders' Cup Classic (2011) et les Belmont Stakes (2017). WinStar est régulièrement classé parmi les 10 meilleurs éleveurs d'Amérique du Nord, fait partie du top cinq depuis 2012 et a gagné un Eclipse Award en 2016 récompensant l'éleveur le plus remarquable d'Amérique du Nord.

À propos de Leverage Agency :

Leverage Agency est une société de services complets dans les secteurs du sport, du divertissement et du marketing médias. Son personnel de talent apporte une expertise approfondie dans la création de partenariats de marketing à 360° avec des emballages affichant une marque, des ventes de parrainage, la création et la distribution de contenu, les relations publiques, le marketing expérientiel, l'évaluation d'actifs et l'analyse de RSI (ROI). Basée à New York, avec des bureaux à Los Angeles et Miami, Leverage propose des stratégies menées par des connaissances approfondies et développe des programmes personnalisés pour que leurs sociétés clientes intéressent leurs consommateurs cibles par le biais de campagnes marketing percutantes. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.leverageagency.com.

Contact médias :

Wheels Up

JONESWORKS

Stephanie Jones & Michelle Bower

646- 455-1722

wheelsup@jonesworks.com

Leverage Agency

Mandy O'Donnell

212-752-2500

mandyo@leverageagency.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/701955/Justify_WheelsUp_himself.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/701884/Wheels_Up_Logo.jpg

SOURCE Wheels Up

Related Links

http://wheelsup.com