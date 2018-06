Justify "volará" en la histórica carrera Triple Corona con Wheels Up como patrocinante exclusivo

"Para nosotros, es un momento increíble sumar a Justify y al jockey Mike Smith a nuestra creciente lista de impresionantes Embajadores de Marca Wheels Up. Están en excelente compañía junto a otros Embajadores Miembro como Rickie Fowler, Serena Williams, J.J. Watt, Kirk Herbstreit, Russell Wilson y Tom Brady", dijo Kenny Dichter, Fundador y CEO de Wheels Up. "Una vez que eres parte de la familia Wheels Up, se produce la magia: todos lo vieron hace tres años cuando Wheels Up patrocinó a American Pharoah y él ganó la Triple Corona en Belmont. Es un honor representar a otro potencial ganador de la Triple Corona este año. Los ganadores vuelan con Wheels Up, y le deseamos a Justify lo mejor".

Entrenado por Bob Baffert, el legendario entrenador estadounidense de caballos de carrera que también entrenó a American Pharoah, ganador de la Triple Corona 2015, Justify comenzó este año con tres victorias en Santa Anita, incluso el Derby de Santa Anita, antes de obtener las victorias en el Derby de Kentucky y en Preakness Stakes, edición 2018.

"Rumbo hacia Belmont, nuestro equipo está muy feliz de asociarse con Wheels Up, la compañía de aviación de más rápido crecimiento en Estados Unidos", dijo Elliott Walden, Presidente y CEO de WinStar Farm, copropietarios de Justify junto a China Horse Club, Head of Plains Partners y Starlight Racing. "Wheels Up se focaliza hasta el más mínimo detalle para asegurar que sus miembros lleguen a destino de la manera más segura y eficiente posible. El equipo de Justify comparte los mismos objetivos y la misma visión que Wheels Up, especialmente en que deseamos volar hasta el Círculo de Ganadores este sábado".

El acuerdo fue gestionado por Leverage Agency, con sede en Nueva York, exclusiva agencia de ventas y marketing para Justify, quienes también gestionaron el patrocinio de American Pharoah en 2015.

"Wheels Up es una marca innovadora que está cambiando el panorama de la aviación privada", dijo Ben Sturner, CEO de Leverage. "No podemos imaginar una mejor marca que Wheels Up para que se asocie con un caballo como Justify".

Acerca de Wheels Up:

Wheels Up es una innovadora compañía privada de aviación conformada por miembros que reduce considerablemente los costos por adelantado de los vuelos privados, brindando, al mismo tiempo, una flexibilidad, un servicio y una seguridad sin igual. Creada y dirigida por el conocido empresario Kenny Dichter, Wheels Up ofrece a miembros particulares/familias y negocios acceso garantizado los 365 días del año a su flota privada de las nuevas aeronaves de 8 pasajeros King Air 350i y Citation Excel/XLS. Con la avanzada aplicación móvil de Wheels Up para dispositivos iOS y Android, los miembros pueden reservar vuelos de manera sencilla, gestionar sus cuentas, acceder a la oportunidad de compartir vuelos, y seleccionar ofertas de vuelos, una amplia selección de viajes de un tramo "empty leg" que se publican a diario en la aplicación y se actualizan en tiempo real. Los miembros también tienen acceso a Wheels Down, una plataforma de estilo de vida con eventos exclusivos, experiencias únicas, un servicio completo de lujo con conserje, y beneficios para los socios por más de US$35.000. Wheels Up no opera aeronaves. Compañías de transporte con licencia de la FAA y registradas en el DOT que participan en el programa ejercen el control operativo completo de todos los vuelos que se ofrecen o que se gestionan a través de Wheels Up. Todas las aeronaves de las que Wheels Up es propietaria o sobre las que tiene licencias se licencian al operador aéreo y son operadas exclusivamente por ese operador aéreo. Si desea más información, visite wheelsup.com.

Acerca de WinStar Farm, LLC:

Creada en el año 2000 por su dueño Kenny Troutt, WinStar Farm comprende una propiedad de 1.092 hectáreas y es el hogar de una impactante cantidad de caballos sementales de alto rendimiento. Los caballos de WinStar han ganado algunas de las carreras más importantes del mundo, incluso el Derby de Kentucky (2010), la Copa Clásica de Criadores (2011) y Belmont Stakes (2017). Generalmente ubicada entre los primeros 10 criadores de Norteamérica, WinStar ha estado entre los mejores cinco todos los años desde el 2012 y ganó un Premio Eclipse en 2016 como el criador más destacado de Norteamérica.

Acerca de Leverage Agency:

Leverage Agency es una compañía de servicio completo de deportes, entretenimiento y marketing de medios. Su experimentado personal aporta su amplia experiencia en la creación de colaboraciones de marketing 360° a través de empaques de marca, ventas de patrocinio, creación/distribución de contenido, relaciones públicas, marketing experiencial, y análisis de valoración de activos y retorno sobre la inversión. Con sede central en la ciudad de Nueva York y oficinas en Los Ángeles y Miami, Leverage brinda estrategias impulsadas por el conocimiento y desarrolla programas personalizados para que los clientes hagan participar a sus consumidores objetivo a través de campañas de marketing de impacto. Si desea más información, visite www.leverageagency.com.

Contactos de medios:

Wheels Up

JONESWORKS

Stephanie Jones y Michelle Bower

646- 455-1722

wheelsup@jonesworks.com

Leverage Agency

Mandy O'Donnell

212-752-2500

mandyo@leverageagency.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/701955/Justify_WheelsUp_himself.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/701884/Wheels_Up_Logo.jpg

FUENTE Wheels Up

SOURCE Wheels Up

Related Links

http://wheelsup.com