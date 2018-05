Justine Skye va créer une ligne de mode de concert avec /Nyden

« La personnalité minimaliste de Justine est tout autant riche en couleurs et ceci fait d'elle une parfaite leader de tribu de chez /Nyden, » affirme Stina Force, directrice de la création chez /Nyden. « Il a été tellement divertissant de travailler avec Justine et de la voir canaliser l'un de ses multiples talents, le stylisme, pour créer des vêtements d'une élégance à la fois espiègle et superbe pour ses fans actuels et à venir. »

Pour recevoir des mises à jour sur le lancement de la collection capsule de Justine Skye pour /Nyden et être les premiers à accéder à sa ligne de 15 articles bien distincts, visitez Nyden.com.

« En tant qu'artiste, je comprends l'importance de l'expression personnelle. Ce qui nous portons en dit beaucoup sur ce que nous sommes et je suis très emballée de faire équipe avec /Nyden pour concevoir des vêtements qui aideront les gens à communiquer au monde leur force et leur indépendance, » a ajouté Justine Skye. « /Nyden et moi sommes sur la même longueur d'onde. Nous travaillons ensemble, nous mettons au goût du jour des styles classiques qui deviennent ultramodernes et féminins pour les jeunes femmes d'aujourd'hui. Cette collaboration me permet de rester authentique et fidèle à ce que je suis : une créatrice. »

/Nyden choisit avec soin les artistes dont la création affiche leur intégrité et qui ont un sens fort de leur être, avec un talent marqué leur permettant de servir de cocréateurs pour la conception de collections capsules. Outre Justine, le footballeur Jérôme Boateng, l'artiste tatoueur Dr Woo et l'actrice Noomi Rapace ont déjà été annoncés et d'autres le seront également dans les semaines qui viennent.

À propos de /Nyden

/Nyden n'est pas une marque traditionnelle de mode. Nous sommes une plateforme avec une âme, nous créons de pair avec des créateurs de goûts en donnant des moyens à leur créativité. Il n'y a ni collections, ni saisons, simplement un flot de drops et événements quand il le faut. Nous mettons des leaders de tribus au centre du processus de création, nous partageons leurs histoires et nous les aidons à avoir un impact avec leur créativité. /Nyden tient en haute estime l'intégrité et l'humilité dans l'arrogance. Donner les moyens à la créativité pour qu'elle redéfinisse le futur est notre conviction. Pour en apprendre davantage, visiter Nyden.com.

