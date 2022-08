JW Player (JWP) bringt die branchenweit umfassendste und skalierbarste Videoplattformlösung für Broadcaster auf den Markt

JWP stellt auf der IBC2022 eine neue End-to-End-Lösung für Broadcaster vor

NEW YORK, 27. August 2022 /PRNewswire/ -- JW Player (JWP), die führende Videoplattform für Broadcaster, Publisher und videogestützte Marken, hat angekündigt, dass sie auf der IBC eine brandneue End-to-End-Lösung vorstellen wird. Mit dieser Lösung können Fernsehsender auf einfache Weise überzeugende digitale Videoerlebnisse liefern, ihre Streaming-Strategie optimieren und ihr Geschäft ausbauen.

Die Komplettlösung für Broadcaster integriert 24/7-Live-Kanäle und Studio-DRM in die JWP-Videoplattform, damit Broadcaster Videos (Live oder VOD) mit sendefähiger Leistung streamen können. Diese neuen Funktionen sind das direkte Ergebnis der Übernahme von VUALTO durch JWP, dem führenden Anbieter von Live-Video-Streaming und DRM.

Die innovative Live-Broadcasting-Technologie von JWP in Kombination mit werbe- und abonnementbasierten Monetarisierungsfunktionen ermöglicht es den Sendern, von einer geringeren Komplexität und geringeren Kosten im Zusammenhang mit dem Videomanagement zu profitieren und gleichzeitig ihre Einnahmen zu optimieren.

Die Plattform nutzt auch die Partnerschaft von JWP mit Applicaster, um es den Sendern zu ermöglichen, ihre eigenen OTT-Apps zu entwickeln. Zusammen bieten diese neuen Funktionen Sendern die Flexibilität und Erweiterbarkeit, um Live- und VOD-Inhalte auf jedes Gerät und jede Plattform zu streamen.

James Burt, SVP - Broadcast Products, JWP, sagte: „Wir freuen uns, dieses Jahr unsere neue Komplettlösung für Broadcaster auf der IBC vorstellen zu können. Durch die Bündelung des gesamten Spektrums unserer innovativen Technologien sind wir in der Lage, Sendeanstalten die erste vollständige Videoplattform ihrer Art anzubieten, was unser Engagement für den Erfolg unserer Kunden unterstreicht. Es ist leistungsfähig genug, um die weltweit beliebtesten Veranstaltungen und Shows an Millionen von Menschen zu streamen, und dennoch einfach genug für jeden Anwendungsfall bei Sendern. Seine beeindruckenden Fähigkeiten werden es Sendern jeder Größe ermöglichen, ihre Videostrategie zu beschleunigen und ihr Geschäft weiter auszubauen."

Besuchen Sie JWP an seinem Stand in Halle 5 Content Everywhere - 5.G57 auf der IBC2022 im The Rai Amsterdam zwischen dem 9. und 12. September 2022, um sich seine neue Videoplattform vorführen zu lassen.

Informationen zu JW Player (JWP)

Mit über 40.000 Sendern, Verlagen und anderen videogestützten Marken hat JWP die Plattform der Wahl für Unternehmen aufgebaut, deren Geschäft auf Video basiert. JWP bietet diesen Unternehmen eine einfache Möglichkeit, ihre Videostrategie zu optimieren und zu skalieren. JWP ist die einzige Videoplattform, die ein Unternehmen jemals benötigen wird, um Videos zu streamen, Zuschauer auf jedem Bildschirm anzusprechen und Inhalte zu monetarisieren.

JWP wurde 2004 gegründet und ist heute eines der am schnellsten wachsenden SaaS-Unternehmen der Welt mit der Vision, videogestützte Unternehmen zu unterstützen, damit sie in der digitalen Videowirtschaft erfolgreich sind. JWP-Kunden generieren 8 Milliarden Videoimpressionen/Monat und 5 Milliarden Minuten Videoaufzeichnungen/Monat. Der Hauptsitz von JWP befindet sich in New York, New York, mit Niederlassungen in London, England, und Eindhoven, Niederlande.

