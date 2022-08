JW Player (JWP) lance la solution de plateforme vidéo la plus complète et la plus évolutive du secteur pour les diffuseurs

JWP dévoilera une nouvelle solution de diffusion de bout en bout lors de l'IBC 2022

NEW YORK, 27 août 2022 /PRNewswire/ -- JW Player (JWP), la principale plateforme vidéo pour les diffuseurs, les éditeurs et les marques axées sur la vidéo, a annoncé qu'elle dévoilera une toute nouvelle solution de bout en bout lors de l'IBC. Cette solution permet aux diffuseurs d'offrir facilement des expériences vidéo numériques attrayantes, d'accélérer leur stratégie de streaming et de développer leur activité.

La solution de diffusion complète intègre des chaînes en direct 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et la gestion des droits numériques en studio dans la plateforme vidéo JWP pour permettre aux diffuseurs de diffuser des vidéos (en direct ou à la demande) avec des performances de qualité professionnelle. L'ajout de ces nouvelles fonctionnalités est le résultat direct de l'acquisition par JWP de VUALTO, le principal fournisseur de streaming vidéo en direct et de DRM.

La technologie innovante de diffusion en direct de JWP, combinée à des capacités de monétisation basées sur la publicité et l'abonnement, permet aux diffuseurs de profiter d'une réduction de la complexité et des coûts liés à la gestion vidéo tout en leur permettant d'optimiser leurs revenus.

La plateforme tire également parti du partenariat de JWP avec Applicaster pour permettre aux diffuseurs de développer leurs propres applications OTT personnalisées. Ensemble, ces nouvelles fonctionnalités offrent aux diffuseurs la flexibilité et l'extensibilité nécessaires pour diffuser facilement du contenu en direct et à la demande sur n'importe quel appareil ou plateforme.

James Burt, vice-président principal, Produits de diffusion chez JWP, a déclaré : « Nous sommes ravis de présenter notre nouvelle solution de diffusion complète lors de l'IBC cette année. En encapsulant l'ensemble de nos technologies innovantes, nous sommes en mesure d'offrir aux diffuseurs la première plateforme vidéo complète en son genre, renforçant ainsi notre engagement en faveur de la réussite de nos clients. Elle est suffisamment puissante pour diffuser les événements et les émissions les plus populaires au monde à des millions de personnes, tout en restant assez simple pour être utilisée par n'importe quel diffuseur. Ses capacités impressionnantes permettront aux diffuseurs de toute taille d'accélérer leur stratégie vidéo et de continuer à développer leur activité. »

Visitez JWP dans le Hall 5 Content Everywhere — stand 5.G57 lors de l'IBC 2022 au Rai Amsterdam du 9 au 12 septembre 2022 pour une démonstration de sa nouvelle plateforme vidéo.

À propos de JW Player (JWP)

Avec plus de 40 000 diffuseurs, éditeurs et autres marques axées sur la vidéo, JWP a construit la plateforme de choix pour les entreprises dont l'activité repose sur la vidéo. JWP offre à ces entreprises un moyen simple d'accélérer et d'étendre leur stratégie vidéo. C'est la seule plateforme vidéo dont une entreprise aura besoin pour diffuser des vidéos, mobiliser son public sur n'importe quel écran et monétiser son contenu.

Fondée en 2004, JWP est aujourd'hui l'une des entreprises SasS à la croissance la plus rapide au monde. Sa vision consiste à propulser les entreprises axées sur la vidéo afin qu'elles prospèrent dans l'économie de la vidéo numérique. Les clients de JWP génèrent 8 milliards d'impressions vidéo/mois et 5 milliards de minutes de vidéos regardées/mois. JWP a son siège social à New York, ainsi que des bureaux à Londres, en Angleterre, et à Eindhoven, aux Pays-Bas.

Contact :

Amber Chawner

Responsable de compte

[email protected]

+44 (0) 1252 727313/poste 112

+44 (0) 7827 351644

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1885944/JW_Player_Logo.jpg

SOURCE JW Player