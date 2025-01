KACPER KŁOS NOMMÉ CEO D'ASSEMBLY DIGITAL COMMERCE

L'agence Stagwell (STGW) redéfinit le commerce en mettant l'accent sur l'innovation et la croissance évolutive.

VARSOVIE, Pologne, 9 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Assembly, une agence média de premier plan, annonce aujourd'hui que Kacper Kłos a été nommé CEO d'Assembly Digital Commerce. Kłos a précédemment occupé le poste de Global Head d'Assembly Digital Commerce et apporte à ce poste près de deux décennies d'expertise en transformation numérique, stratégie d'e-commerce et croissance évolutive pour les marques mondiales. Kłos a joué un rôle déterminant dans la mise en place et le déploiement de l'offre mondiale d'e-commerce d'Assembly, en combinant les capacités de création, de contenu et de médias afin de proposer des solutions de bout en bout.

Cofondateur et premier CEO de Brand New Galaxy, Kłos a notamment réussi à faire passer les opérations à plus de 600 employés sur trois continents, à générer une croissance annuelle de plus de 30 % de son chiffre d'affaires et à diriger l'acquisition de Content26, marquant ainsi la première acquisition d'une agence Amazon basée aux États-Unis par une entreprise d'origine polonaise. Après l'acquisition de Brand New Galaxy par Stagwell, Kłos a joué un rôle clé dans l'intégration des offres globales et l'accélération de l'expansion internationale.

En 2024, Brand New Galaxy a été rebaptisée Assembly Digital Commerce, permettant des expériences omnicanales plus connectées pour rendre les marques plus performantes et mettant en œuvre la proposition d'Assembly de trouver le changement qui alimente la croissance dans l'ensemble du parcours de consommation. Le changement de marque a signalé une évolution naturelle du partenariat entre les agences, et le retour de Kacper Kłos en tant que CEO boucle la boucle de la transformation.

Commentant son nouveau rôle, Kłos déclare : « C'est une période passionnante pour Assembly, alors que nous continuons à façonner l'avenir du commerce numérique. Avec l'essor de l'IA, des analyses avancées, des écosystèmes évolutifs et connectés, les marques sont confrontées à d'immenses opportunités de croissance. Je suis fier de travailler avec cette équipe d'experts pour aider nos clients à tirer parti de ces tendances et à faire évoluer l'agence en tant que leader du marché dans le domaine du commerce numérique ».

Rick Acampora, Global CEO d'Assembly, ajoute : « Kacper a fait ses preuves dans le développement de compétences en commerce numérique à l'échelle mondiale et dans l'intégration d'offres de création, de contenu et de médias, afin de proposer des solutions novatrices conformes aux objectifs commerciaux des clients. Son expertise et sa vision ont déjà eu un impact significatif au sein d'Assembly. Je suis convaincu que, sous sa direction, nous continuerons à établir de nouvelles normes de réussite dans l'industrie ».

