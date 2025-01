KACPER KŁOS WIRD CEO VON ASSEMBLY DIGITAL COMMERCE

Die Agentur Stagwell (STGW) definiert den Handel mit Schwerpunkt auf Innovation und skalierbarem Wachstum neu

WARSCHAU, Polen, 9. Januar 2025 /PRNewswire/ -- Assembly, eine führende Medienagentur, gab heute bekannt, dass Kacper Kłos zum Chief Executive Officer von Assembly Digital Commerce ernannt wurde. Kłos war zuvor als Global Head of Assembly Digital Commerce tätig und bringt fast zwei Jahrzehnte Erfahrung in den Bereichen digitale Transformation, E-Commerce-Strategie und skalierbares Wachstum für globale Marken in diese Rolle ein. Kłos war maßgeblich am Aufbau und der Implementierung des globalen digitalen Handelsangebots von Assembly beteiligt, das kreative, inhaltliche und mediale Fähigkeiten kombiniert, um End-to-End-Lösungen für Kunden zu liefern.

Als Mitbegründer und erster CEO von Brand New Galaxy hat Kłos unter anderem den Betrieb auf über 600 Mitarbeitende auf drei Kontinenten ausgebaut, ein jährliches Umsatzwachstum von über 30 % erzielt und die Übernahme von Content26 geleitet, der ersten Amazon-Agentur mit Sitz in den USA, die von einem polnischen Unternehmen übernommen wurde. Nach der Übernahme von Brand New Galaxy durch Stagwell spielte Kłos eine Schlüsselrolle bei der Integration der globalen Angebote und der Beschleunigung der internationalen Expansion.

Im Jahr 2024 wurde Brand New Galaxy in Assembly Digital Commerce umbenannt. Das Unternehmen ermöglicht seither mehr vernetzte Omni-Erlebnisse, um die Performance von Marken zu verbessern und das Assembly-Angebot „Find the Change That Fuels Growth" über die gesamte Consumer Journey der Agentur-Kunden hinweg umzusetzen. Das Rebranding war eine natürliche Weiterentwicklung der Partnerschaft zwischen den Agenturen, und mit der Rückkehr von Kacper Kłos als CEO schließt sich der Kreis.

Zu seiner neuen Rolle sagte Kłos: Es ist eine aufregende Zeit für Assembly, da wir weiterhin die Zukunft des digitalen Handels gestalten. Mit dem Aufkommen von KI, fortschrittlicher Analytik, skalierbaren und vernetzten Ökosystemen bieten sich Marken enorme Wachstumschancen. Ich bin stolz darauf, mit diesem Expertenteam zusammenzuarbeiten, um unsere Kunden dabei zu unterstützen, diese Trends zu nutzen und die Entwicklung der Agentur als Marktführer im Bereich des digitalen Handels voranzutreiben."

Rick Acampora, Global CEO von Assembly, fügte hinzu: „Kacper hat eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Entwicklung globaler digitaler Handelskompetenzen und der nahtlosen Verbindung von Kreativ-, Inhalts- und Medienangeboten, um innovative Lösungen zu liefern, die auf die Geschäftsziele der Kunden abgestimmt sind. Sein Fachwissen und seine Visionen haben bei Assembly bereits große Wirkung gezeigt. Ich bin zuversichtlich, dass wir unter seiner Führung weiterhin neue Maßstäbe für den Erfolg in der Branche setzen werden."

