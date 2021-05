Kahoot! neemt Clever over, een toonaangevend Amerikaans EdTech-onderwijsplatform voor het basisonderwijs, waarmee zijn visie wordt versneld om 's werelds toonaangevende onderwijsplatform te bouwen

Kahoot! De Groep zal 100% van de aandelen in Clever Inc. overnemen voor een ondernemingswaarde van USD 435 - 500 miljoen op contante en schuldenvrije basis, inclusief een prestatiegebonden element voor 2021-2022. De vergoeding zal bestaan uit een combinatie van contant geld en Kahoot!-aandelen.

Het bedrijf zal volledig in handen komen van de Kahoot!- groep bij het sluiten van de transactie. Clever blijft een open platform en blijft opereren onder het merk Clever. Clever Inc. zal als een onafhankelijk bedrijf opereren binnen de Kahoot!- groep, geleid door een sterk managementteam.

Toonaangevend platform voor onderwijsgemeenschappen en app-partners

Het toonaangevende en open platform van Clever, opgericht in 2012, brengt scholen, docenten, studenten en applicatieontwikkelaars samen in een onderwijsnetwerk met single-sign-on dat toegankelijk onderwijs vereenvoudigt en een gemakkelijke oplossing biedt voor alle gebruikers. De verschuiving naar digitaal onderwijs en snelle acceptatie in de afgelopen jaren van K-12 EdTech heeft enorme bruikbaarheidsproblemen gecreëerd voor K-12-studenten, docenten, ouders en applicatieontwikkelaars. Clever integreert naadloos de workflow van studenten en docenten via een marktplaats, portal, op API gebaseerd gebruikersbeheer en single-sign-on, consistent met de content-agnostische, digitaal-eerst-onderwijsaanpak van Kahoot!. Met Clever krijgen studenten een digitaal klaslokaal met alle middelen die ze nodig hebben om in te loggen en te beginnen met leren. Docenten creëren gepersonaliseerde en georganiseerde digitale klaslokalen en kunnen zien welke leerlingen deelnemen en direct contact opnemen met leerlingen die hulp nodig hebben, allemaal zonder het platform te verlaten.

Clever biedt hun platform gratis aan scholen en schooldistricten aan en verleende in 2020 zijn diensten aan 50% van alle Amerikaanse studenten in meer dan 89.000 scholen, wat neerkomt op 65% van de meer dan 13.000 schooldistricten, en nam maandelijks meer dan 20 miljoen studenten in dienst, goed voor 5,6 miljard onderwijssessies. Clever is een samenwerkingsverband aangegaan met 600 applicatieontwikkelaars, waaronder veel van de toonaangevende Amerikaanse en wereldwijde onderwijsaanbieders zoals Khan Academy, McGraw Hill, Zoom, en heeft onlangs ook zijn nieuwe samenwerking met Google Classroom aangekondigd.

Clever verwacht voor 2021 USD 44 miljoen aan gefactureerde inkomsten te behalen van zijn Amerikaanse ecosysteempartners, na een jaarlijkse omzetgroei van ongeveer 25% CAGR in de afgelopen drie jaar, het bedrijf te runnen op een cashflow-neutrale basis, waarbij al het geld opnieuw wordt ingezet voor ontwikkeling van zijn aanbod. Met kantoren in San Francisco, CA en Durham, NC, heeft Clever meer dan 175 talenten in dienst met diepgaande kennis op het gebied van onderwijs en technologie.

Onderwijs geweldig maken

"De aankondiging van vandaag markeert een mijlpaal in de missie van Kahoot! om leren geweldig te maken. Clever en Kahoot! zijn twee-purpose geleide organisaties die net zo gepassioneerd over het onderwijs en het potentieel van elke leerling zijn", zegt Eilert Hanoa, CEO van Kahoot!. "Door deze overname zien we een aanzienlijk potentieel om samen te werken aan onderwijsinnovatie om al onze gebruikers - scholen, docenten, studenten, ouders en eeuwige studiebollen beter van dienst te zijn en door gebruik te maken van onze wereldwijde schaal om het unieke platform van Clever wereldwijd aan te bieden. Het verheugt mij om Tyler en zijn team te verwelkomen in de Kahoot!-familie.

"Op dezelfde manier als we ons aanbod verbeteren met Kahoot! At Work richting ondernemingen met Kahoot! Spirit en onze overnames van Actimo en Motimate, zal de overname van Clever ons aanbod aan scholen, districten en gezinnen in Kahoot! op school en Kahoot! thuis versterken", legt Hanoa uit.

Nieuwe manieren van onderwijs voor alle studenten mogelijk maken

"We hebben Clever opgericht omdat we geloofden dat technologie een krachtige hefboom kan zijn om onderwijs leuker en boeiender te maken - en niemand belichaamt dat meer dan Kahoot!", Aldus Tyler Bosmeny, CEO en medeoprichter van Clever. "Deel uitmaken van de Kahoot!-Familie geeft ons de mogelijkheid om niet alleen onze missie voort te zetten, maar ook om onze plannen om internationale markten te bedienen te versnellen. We zijn geïnspireerd om deel uit te maken van Kahoot!- groep en enthousiast om met Eilert en het team samen te werken om scholen over de hele wereld deze mogelijkheden te bieden."

Uniek gepositioneerd aanbod voor de Amerikaanse markt

De voortdurende snelle uitbreiding en complexiteit van het Amerikaanse EdTech-ecosysteem vergroot de behoefte om studenten, docenten, ouders en schooldistricten een centraal platform te bieden om gemakkelijk toegang te krijgen tot het universum van onderwijsoplossingen die waarde toevoegen. De voorgestelde samenwerking tussen Kahoot! en Clever zullen complementaire digitale oplossingen bieden die het onderwijs voor iedereen efficiënter, effectiever en geweldig maakt. Clever zal ook de reeks onderwijs-apps van Kahoot! in zijn platform integreren, waardoor de distributiekanalen voor Kahoot! worden uitgebreid en een efficiënte implementatie via API's van Clever voor miljoenen studenten en docenten in het Amerikaanse basisonderwijs beschikbaar wordt.

Sterke punten die elkaar aanvullen en een uniek voordeel creëren

Beide bedrijven beschikken over krachtige maar verschillende capaciteiten. Kahoot! is een toonaangevend onderwijsplatform voor door gebruikers en partners gegenereerde content, inclusief het ruime aanbod aan gezinsvriendelijke onderwijs-apps, het snel groeiende virale distributiemodel en wereldwijde schaal. Clever biedt een populair en alomtegenwoordig platform voor single-sign-on, een vertrouwd ecosysteem, loyale partners en nauwe relaties in het onderwijssysteem. Als partners verwachten de bedrijven een aantrekkelijk marktvoorstel te bieden voor alle onderwijstoepassingen, evenals een vereenvoudiging van de toegang en een gestaag verbeterd aanbod van onderwijsmiddelen voor alle gebruikers.

Aanzienlijke groei en wereldwijde uitbreidingsmogelijkheden

De transactie zal naar verwachting synergieën genereren die extra groeipotentieel zullen creëren en meer gebruikers zullen voorzien van toonaangevende EdTech-tools en -bronnen. De overname zal waarde toevoegen aan de reeds sterke aanwezigheid van Kahoot! in de onderwijssector in de VS en zal de mogelijkheid bieden om het platform van Clever uit te breiden boven de bestaande reikwijdte van Kahoot! van meer dan 200 landen, waardoor applicatiepartners een springplank worden naar internationale markten.

Gepassioneerde culturen, gezamenlijke waarden

Kahoot! en Clever, beide doelgerichte organisaties, hebben er hun missie van gemaakt om onderwijs toegankelijk en geweldig te maken. Na de afsluiting zullen de teams samenwerken om nieuwe marktaanbiedingen voor de onderwijssector te innoveren, met een nog grotere sociale impact omdat ze leerkrachten meer mogelijkheden geven en leerlingen overal helpen hun volledige potentieel te bereiken. Met als insteek om goed te doen, zullen Kahoot! en Clever blijven streven naar diversiteit, gelijkheid en inclusie voor iedereen, en zal zowel gratis als premium aanbiedingen blijven aanbieden aan alle gebruikersgroepen.

Verbeterd financieel profiel

Voortbouwend op de solide financiële positie van Kahoot!, ondersteund door een sterke groei van de terugkerende inkomsten, zal Clever een extra platform voor jaarlijks terugkerende inkomsten bieden op basis van de huidige marktstructuur, bestaande uit directe inkomstenstromen van applicatieontwikkelaars (B2B). Op basis van zijn grote bestand van meer dan 600 applicatiepartnerschappen en nauwe klantrelaties, verwacht Kahoot! dat Clever zijn groeitraject in de komende jaren zal versnellen, gevoed door extra aankomende marktintroducties, verdere expansie buiten het basisonderwijs en plannen voor internationale uitbreiding.

Transactievoorwaarden

Kahoot! groep zal 100% van de aandelen in Clever Inc. overnemen voor een totale vergoeding die een ondernemingswaarde weerspiegelt van USD 435 - 500 miljoen, op een cash- en schuldenvrije basis, inclusief een op prestatie gebaseerd element van maximaal USD 65 miljoen in 2021-2022. De vergoeding wordt verrekend door een combinatie van circa 82% in contanten en 18% Kahoot!-aandelen. Het contante deel van de basisvergoeding van USD 435 miljoen zal in termijnen worden betaald, waarbij USD 205 miljoen betaalbaar is bij afsluiting en de resterende USD 150 miljoen later in 2021 betaalbaar is. De prestatiegebonden vergoeding is betaalbaar in 2022 en 2023. Het contante deel van de vergoeding zal worden gefinancierd uit beschikbare geldmiddelen en andere bronnen die beschikbaar zijn voor Kahoot! en de vergoedingsaandelen zullen worden onderworpen aan een lock-up van 12 maanden vanaf de respectieve uitgiftedata. De transactie, die onderhevig is aan de gebruikelijke sluitingsvoorwaarden, inclusief wettelijke goedkeuringen, zal naar verwachting in het tweede kwartaal van 2021 worden afgerond.

Op 19 mei vindt een bedrijfspresentatie met Clever plaats. Kijk voor meer informatie op www.kahoot.com/investor .

Bekijk hier de Clever Introductie-presentatie voor meer informatie over Clever en lees onze laatste blogpost over Kahoot! en Clever.

Ga naar Kahoot! News om op de hoogte te blijven van bedrijfsnieuws en updates.

Over Kahoot!

Kahoot! heeft een missie om onderwijs geweldig te maken! We willen iedereen, inclusief kinderen, studenten en medewerkers, in staat stellen om hun volledige leerpotentieel te benutten. Ons onderwijsplatform maakt het voor elk individu of bedrijf gemakkelijk om leerspellen te maken, te delen en te spelen die een aantrekkelijke betrokkenheid stimuleren. De visie van Kahoot!, gelanceerd in 2013, is om het toonaangevende onderwijsplatform ter wereld te bouwen. In de afgelopen 12 maanden zijn er 279 miljoen games gespeeld op het Kahoot!-platform met 1,6 miljard deelnemende spelers in meer dan 200 landen. De Kahoot!-familie omvat ook de bekroonde DragonBox-apps voor het leren van wiskunde, de Poio-app voor leren lezen, de Drops-apps voor het leren van talen, de Actimo en Motimate-platforms voor werknemersbetrokkenheid en bedrijven en Whiteboard.fi, de online whiteboard-tool voor alle docenten, onderwijzers en klaslokalen. De Kahoot!- groep heeft zijn hoofdkantoor in Oslo, Noorwegen en heeft kantoren in de VS, het VK, Frankrijk, Finland, Estland, Denemarken en Spanje. Laten we gaan spelen!

Over Clever

Clever is op een missie om nieuwe manieren om te leren voor alle studenten mogelijk te maken. Sinds 2012 wordt ons team gedreven door de overtuiging dat technologie een krachtige hefboom is om leren boeiender te maken, leraren superkrachten te geven en gelijkheid van onderwijs te bevorderen. Nu gebruikt meer dan 50% van de Amerikaanse leerlingen in het basisonderwijs de single-sign-on en beveiligde portal van Clever voor vereenvoudigde toegang tot een wereld van digitaal onderwijs. Meer dan 89.000 scholen, waaronder 96 van de 100 beste schooldistricten in de VS, en een netwerk van toonaangevende applicatiepartners vertrouwen op de Clever API voor snelle implementatie en naadloze betrokkenheid van leerlingen. Clever heeft kantoren in San Francisco, Californië en Durham, North Carolina. U kunt ons altijd bezoeken op clever.com.

