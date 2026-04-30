KaiTu Technology : redéfinir le secteur mondial des équipements mobiles industriels grâce à l'IA intégrée, le lancement en Amérique du Nord marque le début d'une nouvelle aventure mondiale

SANTA CLARA, Californie, 30 avril 2026 /PRNewswire/ -- KaiTu Technology (MightyCargo) a fait ses débuts en Amérique du Nord lors du sommet inaugural Embodied AI Innovation à Santa Clara, marquant un nouveau tournant pour la stratégie de l'entreprise qui vise à moderniser les équipements mobiles industriels à l'échelle mondiale à l'aide de l'IA intégrée et des nouvelles énergies.

1

Sous le thème « Coder l'avenir ensemble », le sommet a réuni des innovateurs du monde entier dans le domaine de l'intelligence artificielle et de la robotique. Un vice-président de KaiTu Technology a prononcé un discours d'ouverture, dans lequel il a analysé les tendances du marché des équipements mobiles pour chariots élévateurs à fourche et des robots mobiles autonomes (AMR), estimé à plus d'un milliard de dollars. Il a fait part de l'orientation stratégique de l'entreprise sur les chariots élévateurs électriques à conduite autonome et les AMR à usage intensif, ainsi que de sa feuille de route technologique et de son plan d'expansion mondiale visant à définir la prochaine génération d'équipements mobiles industriels intégrant l'IA.

En tant qu'exposant de premier plan, KaiTu a présenté ses principaux atouts, notamment ses chariots élévateurs électriques à conduite autonome, ses AMR à usage intensif et ses solutions de collaboration en essaim robotique. En englobant des opérations d'entreposage efficaces, des tests d'usage intensif extrême et la manutention sans personnel dans des environnements complexes, l'entreprise a présenté des solutions de manutention intelligentes, écologiques et efficaces dans le cadre d'un scénario complet, modifiant la perception mondiale des équipements industriels intelligents provenant de Chine.

KaiTu Technology est un développeur et fabricant mondial de robots industriels mobiles. La société s'est engagée à moderniser les équipements mobiles industriels à l'échelle mondiale grâce à l'IA intégrée et à construire un écosystème technologique complet allant de l'intelligence d'une seule machine à la collaboration en essaim. Basée à Suzhou, l'entreprise rassemble des experts en robotique, en intelligence artificielle, en commandes électriques et en structures mécaniques, et dispose de capacités de production à grande échelle et de livraison à l'échelle mondiale. Respectant la philosophie « Forging New Paths, Leading the Intelligent Future » (Tracer de nouvelles voies, piloter l'avenir intelligent), KaiTu se consacre au progrès de la fabrication intelligente chinoise sur la scène mondiale.

Lors de ses débuts dans la Silicon Valley, KaiTu a rencontré des entreprises de logistique, des institutions d'investissement et des instituts de recherche nord-américains de premier plan, qui ont manifesté un vif intérêt et ont eu des réactions positives, ce qui a permis de jeter des bases solides pour une expansion plus poussée sur le continent nord-américain. L'entreprise a déclaré que ces débuts seraient son point de départ pour continuer à mener la transformation des équipements mobiles industriels à l'échelle mondiale avec l'IA intégrée, présenter la fabrication intelligente chinoise à l'échelle mondiale et fournir aux clients des solutions de manutention plus fiables, efficaces et intelligentes pour stimuler l'automatisation, l'intelligence et le développement vert de l'industrie.

Site web officiel : https://www.mightycargo.tech/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2968898/1.jpg