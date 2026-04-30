KaiTu Technology: Industrielle mobile Ausrüstung weltweit mit verkörperter KI neu gestalten, Nordamerika-Debüt eröffnet neue globale Etappe

SANTA CLARA, Kalifornien, 30. April 2026 /PRNewswire/ -- KaiTu Technology (MightyCargo) hat beim ersten Embodied AI Innovation Summit in Santa Clara sein Nordamerika-Debüt gegeben. Damit beginnt eine neue Phase in der Unternehmensstrategie, industrielle mobile Ausrüstung weltweit auf Basis verkörperter KI sowie neuer Energietechnologien weiterzuentwickeln.

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Unter dem Motto „Code the Future Together" brachte der Gipfel Innovatoren aus aller Welt in den Bereichen künstliche Intelligenz und Robotik zusammen. Ein Bereichsleiter von KaiTu Technology hielt eine Grundsatzrede, in der er Trends auf dem Billionen-Dollar-Markt für Flurförderzeuge und AMR analysierte. Er stellte den strategischen Fokus des Unternehmens auf elektrisch betriebene Gabelstapler mit intelligenter Fahrsteuerung sowie Schwerlast-AMR vor und erläuterte die Technologie-Roadmap sowie den globalen Expansionsplan des Unternehmens, mit dem es industrielle mobile Ausrüstung der nächsten Generation mit KI definieren will.

Als einer der hervorgehobenen Aussteller präsentierte KaiTu seine zentralen Stärken, darunter elektrisch betriebene Gabelstapler mit intelligenter Fahrsteuerung, Schwerlast-AMR sowie Schwarmrobotik-Lösungen. Mit Lösungen für effiziente Lagerabläufe, extreme Schwerlasttests und unbemannte Transportvorgänge in komplexen Umgebungen zeigte das Unternehmen intelligente, umweltfreundliche sowie effiziente Materialflusslösungen für alle Anwendungsszenarien und prägte damit die weltweite Wahrnehmung intelligenter Industrieausrüstung aus China neu.

KaiTu Technology ist ein weltweit tätiger Entwickler und Hersteller industrieller mobiler Roboter. Das Unternehmen setzt darauf, industrielle mobile Ausrüstung weltweit mit verkörperter KI neu zu gestalten und ein Full-Stack-Technologieökosystem von der Intelligenz einzelner Maschinen bis zur Schwarmkollaboration aufzubauen. Mit Hauptsitz in Suzhou vereint das Unternehmen erfahrene Fachleute aus den Bereichen Robotik, KI, elektrische Steuerungstechnik sowie mechanische Konstruktion und verfügt über Kapazitäten für die Produktion im großen Maßstab sowie weltweite Auslieferung. Gemäß der Philosophie „Forging New Paths, Leading the Intelligent Future" setzt sich KaiTu dafür ein, intelligente Fertigung aus China auf die Weltbühne zu bringen.

Während seines Debüts im Silicon Valley tauschte sich KaiTu mit führenden nordamerikanischen Logistikunternehmen, Investmentinstituten sowie Forschungsinstituten aus und stieß dabei auf großes Interesse sowie positive Resonanz. Damit wurde eine solide Grundlage für den weiteren Ausbau in Nordamerika geschaffen. Das Unternehmen erklärte, es werde dieses Debüt als Ausgangspunkt nutzen, um die Transformation industrieller mobiler Ausrüstung weltweit mit verkörperter KI weiter voranzutreiben, intelligente Fertigung aus China weltweit sichtbar zu machen und Kunden zuverlässigere, effizientere sowie intelligentere Materialflusslösungen bereitzustellen, die industrielle Automatisierung, intelligente Transformation und nachhaltige Entwicklung fördern.

Offizielle Website: https://www.mightycargo.tech/

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2968898/1.jpg