KAIYI AUTO entra na Europa, um novo marco em seus negócios internacionais

A exportação da Kaiyi para a Itália desta vez é uma cooperação profunda com a empresa italiana EMC. Esta empresa tem 15 anos de experiência em vendas de marcas chinesas e 65 pontos de distribuição e 26 pontos de serviços na Itália. A Kaiyi Auto adota medidas de acordo com as condições locais, colabora ativamente com a EMC para melhorar a adaptabilidade do produto e oferece toda a assistência para a certificação italiana do produto. De acordo com relatórios, o primeiro modelo importado, o KAIYI X3 Pro, receberá o nome de WAVE 3 na Itália.

De acordo com Cao Yangtian, vice-gerente geral da Kaiyi Automobile e diretor executivo da Kaiyi International, 2021 é o primeiro ano de exportações da Kaiyi. A epidemia global e as mudanças na situação econômica provocaram transformações e novos padrões no mercado automotivo global. A Kaiyi Auto promove a estratégia de internacionalização em tempo real e forma ativamente uma equipe de marketing internacional. Atualmente, a Kaiyi Auto exporta para 20 países e regiões, incluindo África, Oriente Médio, América do Sul, Sudeste Asiático e Europa. Em 2022, os negócios internacionais da Kaiyi Auto serão orientados pela demanda do mercado, em termos de aspectos de construção da marca, desenvolvimento de canais, atendimento pós-venda, entre outros, para que a Kaiyi Auto possa "avançar de forma contínua e ir longe" no mercado internacional. Em menos de um ano, a Kaiyi Automobile exportou com sucesso o X3, X3 Pro, X3 Pro EV, E5 e outros modelos, e o volume total de exportações ultrapassou cinco mil unidades, tornando-se uma importante força emergente nas exportações de automóveis da China.

Aproveitando as vantagens regionais de Yibin, a Kaiyi Automobile integra plenamente recursos nacionais e estrangeiros vantajosos, por meio de vários modelos de exportação no exterior, como veículos completos, SKD, CKD, entre outros, começando com a demanda do mercado e realizando a pesquisa e desenvolvimento de novos produtos com pensamento na Internet. Permita que os consumidores globais sintam o charme da fabricação inteligente de Yibin e da fabricação inteligente da China.

No futuro, a Kaiyi Auto certamente se tornará outro "cartão de visita" marcante de Yibin e da fabricação inteligente da China no mercado global. Injete uma nova energia no mercado automotivo global.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1861997/KAIYI_AUTO_entered_Europe__a_new_milestone_in_international_business.jpg

FONTE KAIYI AUTO

