Kanadas größter Erdgasproduzent ist das erste Unternehmen, das sein integriertes Erdgasproduktionssystem zertifizieren lässt

Turmalin erreicht die Note A" für die Methanleistung nach MiQ - dem globalen Methanzertifizierungsstandard

LONDON und CALGARY, AB, 25. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Kanadas größter Erdgasproduzent, Tourmaline Oil Corp. ("Tourmaline") ist das erste Unternehmen weltweit, dessen integriertes Erdgasproduktionssystem von unabhängiger Seite nach dem MiQ-Standard für Methanemissionen zertifiziert wurde - ein Beweis für die führende Rolle Kanadas bei der glaubwürdigen Methanleistung.

Durch diese Zertifizierung erhielt Turmalin die Note „A" für die Methanleistung und erreichte eine Reihe von Premieren, darunter:

Erstes Unternehmen in der Geschichte von MiQ mit integrierten Gasförder- und -verarbeitungsanlagen, die nach dem MiQ-Rahmen zertifiziert und im MiQ-Register öffentlich gelistet sind; und

Erster kanadischer Hersteller, der unter MiQ zertifiziert wurde.

Der Zertifizierungsprozess der MiQ lieferte unabhängig geprüfte Berichte über die Methanemissionen von Turmaline, die das gesamte Spektrum der Onshore-Förderung, -Gewinnung und -Verstärkung sowie der Gasverarbeitung abdecken - eine weltweite Premiere bei der integrierten, anlagen- und systemweiten Methanzertifizierung.

Die Zertifizierung bezieht sich auf etwa 1,6 Mrd. Kubikmeter Erdgas pro Tag (MiQ Grade „A") und beinhaltet eine einzigartige Kombination von Methanüberwachungs-Technologien, die robuste, unabhängig verifizierte Messungen bei groß angelegten Operationen gewährleisten - selbst unter schwierigen kanadischen Wetterbedingungen.

Als Kanadas größter Erdgasproduzent hat Tourmaline einen neuen Maßstab für die emissionsarme Gasproduktion in Kanada gesetzt und sich damit als Vorreiter in einer Zeit positioniert, in der Käufer, Aufsichtsbehörden und Investoren neben den laufenden regulatorischen Entwicklungen glaubwürdige, transparente Nachweise für die Methanleistung fordern.

Georges Tijbosch, CEO von MiQ, sagte: "Der Erfolg von Tourmaline ist ein wichtiger Meilenstein für die Methanleistung im kanadischen Erdgassektor. Mit der Zertifizierung eines integrierten Erdgasproduktionssystems demonstriert Turmaline das Maß an Transparenz und Verantwortlichkeit, das die globalen Gasmärkte zunehmend fordern, und unterstreicht damit die wachsende Bedeutung von unabhängig verifizierten Methanleistungsdaten für internationale Käufer".

Michael Rose, Präsident, CEO und Chairman von Tourmaline, sagte: "Tourmaline ist stolz darauf, dass unsere Betriebe die höchste Bewertung von MiQ für das Methanmanagement erhalten haben, was die Führungsrolle von Tourmaline bei der Verbesserung der Umweltleistung unterstreicht. Wir wissen, dass Länder auf der ganzen Welt mehr kanadisches Erdgas wollen, und diese Zertifizierung stärkt Turmaline und Kanada als vertrauenswürdigen und zuverlässigen globalen Energielieferanten."

Über MiQ

MiQ ist ein weltweit führender Anbieter von Zertifizierungen und Daten zu Methanemissionen. Unsere gemeinnützige Organisation hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Übergang zu niedrigeren Methanemissionen zu beschleunigen, indem sie ein glaubwürdiges und transparentes Zertifizierungssystem bereitstellt, das die Einhaltung von Vorschriften fördert, Anreize für kontinuierliche Verbesserungen schafft und die Nachvollziehbarkeit von Methanemissionen im Öl- und Gassektor sowie die Rückverfolgung in der gesamten Lieferkette gewährleistet.

Über Turmalin

Tourmaline ist Kanadas größter und aktivster Erdgasproduzent, der sich auf die kontinuierliche Förderung von Erdgas mit niedrigeren Erschließungskosten und geringeren Emissionen in Nordamerika spezialisiert hat. Tourmaline ist ein Investment-Grade-Explorations- und Produktionsunternehmen, das durch die Erschließung von Kerngebieten im westkanadischen Sedimentbecken starke und vorhersehbare Betriebs- und Finanzergebnisse erzielt. Mit einer bestehenden großen Reservenbasis, einem jahrzehntelangen Bohrinventar, einer unermüdlichen Konzentration auf die Ausführung, das Kostenmanagement, die Sicherheit und die Verbesserung der Umweltleistung bietet Turmaline den Aktionären eine ausgezeichnete Kapitalrendite und eine attraktive Einkommensquelle durch unsere Basisdividende und die Ausschüttungsstrategien für den überschüssigen freien Cashflow. Die Stammaktien von Tourmaline werden an der Toronto Stock Exchange unter dem Symbol „TOU" gehandelt.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2844499/5823159/MiQ_Logo.jpg