Le plus grand producteur de gaz naturel du Canada devient la première entreprise à certifier son système intégré de production de gaz naturel

Tourmaline obtient la note "A" pour sa performance en matière de méthane dans le cadre de MiQ, la norme mondiale de certification des émissions de méthane.

LONDRES et CALGARY, AB, 25 février 2026 /PRNewswire/ -- Le plus grand producteur de gaz naturel du Canada, Tourmaline Oil Corp. (« Tourmaline »), est la première entreprise au monde dont le système intégré de production de gaz naturel a été certifié de manière indépendante selon la norme d'émissions de méthane du MiQ, démontrant ainsi le leadership du Canada en matière de performances crédibles en matière de méthane.

Grâce à cette certification, Tourmaline a obtenu la note « A » pour sa performance en matière de méthane, réalisant ainsi une série de premières :

Première entreprise dans l'histoire de MiQ à avoir des installations intégrées de production et de traitement du gaz certifiées dans le cadre de MiQ et inscrites au registre MiQ ; et

Premier producteur canadien à être certifié sous MiQ.

Le processus de certification de MiQ a permis d'établir un rapport vérifié de manière indépendante sur les émissions de méthane de Tourmaline, couvrant l'ensemble des activités de production à terre, de collecte et d'amplification, et de traitement du gaz - ce qui représente une première mondiale en matière de certification intégrée, complexe et systémique des émissions de méthane.

La certification couvre environ 1,6 milliard de pieds cubes par jour de gaz naturel de qualité « A » de MiQ et intègre une combinaison unique de technologies de surveillance du méthane conçues pour garantir des mesures robustes et vérifiées de manière indépendante dans le cadre d'opérations à grande échelle, même dans les conditions météorologiques difficiles qui règnent au Canada.

En tant que premier producteur de gaz naturel au Canada, Tourmaline a établi une nouvelle référence pour la production de gaz à faible taux d'émission au Canada, ce qui lui permet de se positionner en tant que pionnier à un moment où les acheteurs, les régulateurs et les investisseurs exigent des preuves crédibles et transparentes de la performance en matière de méthane, parallèlement à l'évolution de la réglementation.

Georges Tijbosch, PDG de MiQ, a déclaré : « La réussite de Tourmaline représente une étape importante pour la performance du méthane dans le secteur du gaz naturel au Canada. En certifiant un système intégré de production de gaz naturel, Tourmaline démontre le niveau de transparence et de responsabilité que les marchés mondiaux du gaz exigent de plus en plus, soulignant l'importance croissante des données de performance en matière de méthane vérifiées de manière indépendante pour les acheteurs internationaux. »

Michael Rose, président-directeur général et président du conseil d'administration de Tourmaline, , a déclaré : « Tourmaline est fière que ses activités aient obtenu la meilleure note du MiQ pour la gestion du méthane, ce qui témoigne du leadership de Tourmaline en matière d'amélioration des performances environnementales. Nous savons que les pays du monde entier veulent davantage de gaz naturel canadien, et cette certification renforce la position de Tourmaline et du Canada en tant que fournisseur mondial d'énergie fiable et digne de confiance. »

À propos de MiQ

MiQ est un leader mondial en matière de certification et de données sur les émissions de méthane. Notre mission sans but lucratif est d'accélérer la transition vers des émissions de méthane plus faibles en fournissant un système de certification crédible et transparent qui favorise la conformité réglementaire, incite à l'amélioration continue et garantit la responsabilité en matière de méthane dans le secteur pétrolier et gazier et la traçabilité tout au long de la chaîne d'approvisionnement.

À propos de la tourmaline

Tourmaline est le producteur de gaz naturel le plus important et le plus actif du Canada, qui se consacre à la production régulière de gaz naturel à faible coût de développement et à faible taux d'émission en Amérique du Nord. Tourmaline est une société d'exploration et de production de qualité qui fournit des performances opérationnelles et financières solides et prévisibles grâce au développement de zones clés dans le bassin sédimentaire de l'Ouest canadien. Grâce à son importante base de réserves, à son inventaire de forage de plusieurs décennies, à son souci constant d'exécution, de gestion des coûts, de sécurité et d'amélioration des performances environnementales, Tourmaline offre à ses actionnaires un excellent rendement du capital et une source de revenus attrayante grâce à ses stratégies de distribution de dividendes de base et de flux de trésorerie disponibles excédentaires. Les actions ordinaires de Tourmaline sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole « TOU ».

