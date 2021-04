Kandao Obsidian Pro, la première caméra de réalité virtuelle 12K est disponible

Elle peut capturer des vidéos panoramiques 3D 12K x 12K à 30 IPS et les convertir en vidéo 3D super-résolution 12K à 60 IPS sous l'algorithme Kandao. Grâce à ses huit capteurs APS-C, elle fonctionne bien mieux qu'un capteur M4/3. Huit lentilles 6K F/2,8 avec une conception optique à 14 éléments et 10 groupes sont la partie essentielle pour garantir une image de qualité cinématographique. Kandao Obsidian Pro est unique, car c'est la première caméra panoramique qui dispose d'une distance de mise au point et d'une ouverture réglables par commande électronique. La vidéo RAW 12 bits et l'enregistrement vidéo All-I 4:2:2 10 bits sont disponibles. De plus, un module SSD 8-en-1 est mis en place pour obtenir un stockage haute vitesse pour huit lentilles.

Caméra cinématique 3D RV 12K

C'est la première caméra cinématique à 360° au monde avec 8 capteurs APS-C. La plage dynamique 14 arrêts permet une transition en douceur entre l'ombre et la lumière. Les 24 millions de pixels et une valeur ISO qui peut atteindre 12 800 représentent des éléments clés permettant d'enregistrer des détails précis et d'obtenir d'excellentes performances même dans l'obscurité.

Le gyroscope à neuf axes est intégré pour mieux couvrir les besoins de production de films. Avec l'algorithme SuperSteady, il peut atteindre une excellente stabilité de l'image et éliminer l'effet d'obturateur roulant.

Conception à huit lentilles et commande électronique pour l'ouverture et la mise au point

Le champ de vision de chaque objectif s'étend sur 195 ° et la résolution de la vision panoramique est de 12K. La structure à huit lentilles garantit que chaque angle peut être couvert par trois lentilles, de sorte que la couverture de capture peut atteindre 300 %. Elles permettent des séquences à couverture intégrale pour l'assemblage panoramique et le rendu 3D. L'assemblage sera réalisé dans Mistika.

Il s'agit de la première caméra panoramique équipée de lentilles à ouverture réglable. L'ouverture maximale est F/2,8. De F/2,8 à F/16, elle dispose de 16 arrêts d'exposition réglable pour un contrôle précis sur la profondeur de champ. Deux options de distance de mise au point sélectionnables, « Near » et « Normal », permettent de répondre aux différentes exigences de mise au point pour une ouverture maximale.

Vidéo RAW 12 bits et photo RAW 14 bits

Grâce au format RAW, la vidéo 12 bits peut éviter les ruptures de couleur pendant le processus d'étalonnage et offrir plus de possibilités pour la post-production. La photo RV binoculaire RAW 14 bits peut être encore améliorée en mode DNG8. Prenez en continu huit photos RAW 14 bits et fusionnez-les en une photo RAW 16 bits.

Kandao Obsidian Pro utilise un module SSD 8-en-1 pour garantir un stockage rapide et stable. Trois capacités de stockage en option sont disponibles : 4T, 8T et 16T. La vitesse d'écriture peut même atteindre 22 160 Mbit/s lors de l'enregistrement d'une vidéo RAW 12 bits.

La dissipation de chaleur est sans aucun doute une tâche importante pour un enregistrement vidéo 12K de longue durée. Kandao Obsidian Pro utilise seize caloducs de 4 mm et un super refroidissement à air de 120 mm pour créer un système efficace de dissipation de la chaleur.

Contrôle et transmission

L'équipement d'un système d'exploitation visuel sur Kandao Obsidian Pro facilite le réglage de la caméra et le réglage des paramètres. Une application de contrôle est également disponible qui permet la commande à distance et un aperçu FHD en temps réel. Les paramètres tels que l'EV, l'équilibre des blancs, la distance de mise au point et le mode peuvent être réglés sur l'application. Elle prend en charge la norme Wi-Fi 6 à haut débit (IEEE 802.11ax) et la norme MIMO2 × 2, afin que la transmission soit stable sur une plus grande distance.

L'audio professionnel peut être capté par différentes méthodes. Outre la matrice de microphone omnidirectionnelle intégrée, il prend toujours en charge l'entrée audio standard de 3,5 mm et l'entrée de périphérique audio USB.

Kandao Obsidian Pro dispose d'un port Ethernet de 10 Gigabits, ce qui signifie que la vitesse de transmission peut atteindre 10 Gbit/s.

Kandao Obsidian Pro est un produit révolutionnaire dans le secteur de la réalité virtuelle.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1487571/Kandao_Obsidian_Pro.jpg

SOURCE Kandao Technology Co., Ltd.