Kandao présente des solutions de visioconférence 360° alimentées par l'IA à l'ISE 2025

SHENZHEN, Chine, 23 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Kandao est en passe de faire forte impression à l'ISE 2025 avec des solutions avancées conçues pour les salles de conférence de toutes tailles et la collaboration hybride. En intégrant des algorithmes d'IA de pointe et une technologie d'imagerie à 360°, Kandao continue d'établir de nouvelles normes en matière de collaboration fluide et immersive.

Prise en charge complète de plusieurs appareils pour les grandes salles de réunion

Le système Kandao Meeting Omni fonctionne désormais sans difficulté avec toutes les caméras Kandao Meeting, y compris la Meeting Ultra et la Meeting Ultra Standard, ce qui facilite plus que jamais l'organisation de vidéoconférences en qualité HDR dans les grandes salles de réunion. Chaque appareil offre un rayon de captation audio de 5,5 mètres et utilise l'intelligence artificielle pour reconnaître et suivre les visages, garantissant ainsi que l'orateur reste toujours au centre de l'attention.

En fonction de leurs besoins, les utilisateurs peuvent choisir différents modes de sortie, tels que Speaker View pour mettre en évidence l'orateur actuel ou Gallery View pour afficher simultanément jusqu'à huit orateurs récents. Pour les scénarios nécessitant une attention particulière, des fonctions telles que le verrouillage de l'écran et le zoom s'avèrent très utiles pour s'assurer que tout le monde reste actif et inclus sans problème.

Points forts des produits : Kandao Meeting Ultra et Ultra Standard

La Kandao Meeting Ultra, équipé d'un double objectif fisheye, offre des vues panoramiques à 360° avec une résolution 4K et HDR époustouflante. Ses deux écrans tactiles FHD facilitent une véritable collaboration en face à face. Les dernières mises à jour comprennent la prise en charge des connexions de microphones et de haut-parleurs externes, ce qui optimise la qualité audio dans les grandes salles de conférence. La Kandao Meeting Ultra a récemment été certifiée par Zoom, consolidant ainsi sa réputation grâce à une validation par l'industrie.

La Kandao Meeting Ultra Standard offre la même qualité de vidéo panoramique 4K à 360° et les mêmes capacités de suivi pilotées par l'IA, mais dans un format plus compact sans écran tactile. Comme la Meeting Ultra, elle prend désormais en charge les périphériques audio externes.

Protection des données et confidentialité

La sécurité de l'information étant une priorité, toutes les données traitées par le système Kandao Meeting Omni sont traitées instantanément sans être téléchargées dans le nuage ou dans une quelconque base de données. Les adresses IP ou les localisations ne sont jamais stockées, ce qui garantit une totale confidentialité. En outre, les appareils peuvent être dissimulés pour empêcher les connexions non autorisées et sont liés à l'hôte pour un accès sécurisé à l'appareil.

Contact pour plus d'informations

Pour obtenir des recommandations personnalisées sur les produits adaptés à vos salles de conférence de différentes tailles et configurations, veuillez contacter notre équipe de vente à l'adresse suivante : [email protected].

Nous vous encourageons vivement à visiter notre stand à l'ISE 2025 pour y découvrir nos innovations par vous-même ! Retrouvez-nous au stand 1B280, Hall 1.

Outre nos solutions de conférence, nous présenterons également nos produits de pointe en matière de RV : la QooCam 3 Ultra - caméra 360° 8K 10-bit HDR, et la VR Cam, une caméra 8K 3D VR180. Ne manquez pas l'occasion d'explorer ces technologies révolutionnaires en personne.

À propos de Kandao

Kandao est un innovateur de premier plan dans le domaine des produits d'imagerie de nouvelle génération, intégrant la technologie VR, les algorithmes d'IA et les solutions de vidéoconférence. L'entreprise a été la première à proposer des expériences de conférence hybrides immersives avec des produits tels que Kandao Meeting 360, la première caméra de vidéoconférence 360° tout-en-un dotée d'algorithmes d'IA, Kandao Meeting Pro, un appareil autonome sous Android OS, Kandao Meeting S, une caméra de conférence IA à 180°, et Kandao Meeting Ultra, un hôte de conférence IA 360 4K doté d'un double écran tactile. Kandao a fait l'objet d'articles dans des publications de premier plan telles que Digital Camera World et Forbes, mettant en avant ses avancées technologiques et son impact sur l'industrie.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur :

https://eu.kandaovr.com/products/meeting-ultra

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2603565/Kandao_Presents_AI_Powered_360_Video_Conferencing_Solutions_ISE_2025.jpg