Kandao Technology a levé des millions de dollars pour fournir d'excellents produits d'imagerie

Kandao Technology occupe une position de leader dans le domaine de l'intelligence artificielle appliquée à l'imagerie médicale. Axée sur la création d'excellents produits d'imagerie pour permettre aux utilisateurs de se rapprocher du métavers, Kandao Technology innove constamment dans les domaines de la vidéo et de la visioconférence ultra-HD en VR, et est devenue une entreprise représentative dans ces domaines.

Dans le domaine de la vidéo panoramique ultra-HD en VR, Kandao a lancé la série Obsidian pour le tournage de vidéos panoramiques de niveau professionnel, le système de streaming en direct 5G+8K en VR et les caméras panoramiques grand public, la série QooCam. Kandao a remporté de nombreux prix faisant autorité, notamment le prix CES Best of Innovations, le prix iF Design et le prix Reddot.

Kandao Obsidian Pro, la caméra VR 12K 3D sortie en avril, peut réaliser des vidéos cinématiques panoramiques 12K X 12K 3D, avec des caractéristiques de très haut niveau pour obtenir les meilleures performances en matière de tournage VR.

Pour offrir une expérience hyperréaliste de visioconférence, la Kandao Meeting et la Kandao Meeting Pro ont été lancées. Elles combinent une vidéo à 360°, un algorithme intelligent d'IA et un système d'exploitation intégré, ce qui rend les réunions à distance et les réunions hybrides conviviales, intelligentes et efficaces.

La capacité indépendante de R&D et les progrès continus réalisés en matière de développement de produits suscitent l'attention des investisseurs. Avant ce cycle de financement, Kandao a successivement bénéficié d'investissements de la part du groupe ALPHA, de SKY LIGHT et de Foxconn.

Chen Dan, PDG de Kandao Tech, a déclaré : « Kandao Tech est fermement optimiste quant à la part de marché de la technologie et des produits d'imagerie dans la RV/AR à l'ère de la 5G. L'avenir sera l'ère du métavers, les services en ligne et hors ligne seront davantage intégrés, le monde virtuel et le monde réel seront plus étroitement liés, et l'imagerie doit être l'un des éléments les plus importants. À l'avenir, qu'il s'agisse de regarder une vidéo ou de tenir une réunion à distance, la forme d'imagerie ne sera certainement pas uniquement l'imagerie planaire. Nous espérons qu'en concentrant nos efforts sur l'acquisition et le traitement d'images, nous pourrons participer et diriger la nouvelle innovation en matière d'imagerie. »

Après ce financement, Kandao Tech augmentera l'apport en recherche et développement technologique, renforcera les principaux avantages de la technologie et des produits, et améliorera la stratégie marketing et la stratégie de promotion de l'image de marque. Kandao Tech s'engage à créer un écosystème complet de vidéo et de visioconférence Ultra-HD en VR, à bâtir une marque mondiale et à promouvoir le développement du secteur.

