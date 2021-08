Kandao Technology sammelte mehrere Millionen Dollar ein, um exzellente Imaging-Produkte anzubieten

Kandao Technology ist führend auf dem Gebiet der digitalen Bildverarbeitungstechnologie. Kandao Technology konzentriert sich auf die Entwicklung exzellenter Bildgebungsprodukte, die es den Nutzern ermöglichen, das Metaversum hautnah zu erleben. Das Unternehmen führt ständig Innovationen in den Bereichen VR-Ultra-HD-Video und Videokonferenzen durch und hat sich zu einem repräsentativen Unternehmen in diesen Bereichen entwickelt.

Im Bereich der VR-Panorama-Ultra-HD-Videos hat Kandao die Obsidian-Serie für professionelle Panorama-Videodrehs, ein 5G+8K-VR-Live-Streaming-System und die QooCam-Serie für Privatkunden auf den Markt gebracht. Kandao hat viele wichtige Preise gewonnen, darunter den CES Best of Innovations Award, den iF Design Award und den Reddot Award.

Kandao Obsidian Pro, die 12K 3D Cinematic VR-Kamera, welche im April auf den Markt kam, kann 12K X 12K 3D-Panoramavideos aufnehmen und verfügt über eine Top-Spezifikation, um die beste Leistung bei VR-Aufnahmen zu erzielen.

Kandao Meeting und Kandao Meeting Pro wurden veröffentlicht, um ein intensives Videokonferenzerlebnis zu ermöglichen. Sie kombinieren 360°-Video, einen intelligenten KI-Algorithmus und ein integriertes Betriebssystem, das sowohl Remote-Meetings als auch Hybrid-Meetings benutzerfreundlich, intelligent und effizient macht.

Die unabhängigen F&E-Fähigkeiten und die kontinuierlichen Fortschritte bei der Produktentwicklung ziehen die Aufmerksamkeit der Investoren auf sich. Vor dieser Finanzierungsrunde hat Kandao nacheinander Investitionen von der ALPHA-Gruppe, SKY LIGHT und Foxconn erhalten.

Chen Dan, CEO von Kandao Tech, sagte: „Kandao Tech ist sehr optimistisch, was den Markt für bildgebende Technologien und Produkte im Bereich VR/AR im Zeitalter von 5G angeht. Die Zukunft wird das Zeitalter des Metaversums sein, Online- und Offline-Dienste werden weiter integriert, die virtuelle Welt und die reale Welt werden enger miteinander verbunden sein, und die Bildgebung muss einer der wichtigsten Bestandteile sein. In Zukunft wird die Form der Bildgebung nicht mehr nur die flache Bildgebung sein, egal ob man sich ein Video anschaut oder eine Fernbesprechung abhält. Wir hoffen, dass wir durch unsere Konzentration und unseren Einsatz bei der Bilderfassung und -verarbeitung an der neuen Bildgebungsinnovation teilhaben und diese anführen können."

Nach dieser Finanzierung wird Kandao Tech die Investitionen in die technologische Forschung und Entwicklung erhöhen, die führenden Vorteile von Technologie und Produkten stärken und die Marken- und Marketingstrategie verbessern. Kandao Tech hat sich zum Ziel gesetzt, ein umfassendes Ökosystem für VR-Ultra-HD-Video und Videokonferenzen zu schaffen, eine globale Marke aufzubauen und die Entwicklung der Branche zu fördern.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1593583/Kandao_Technology_Raised_Millions_Dollar_Provide_Excellent_Imaging_Products.jpg

